ليفربول يتجاوز النقص العددي ويهزم بورنموث

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حقق ليفربول فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بورنموث 3-1 أمس، ضمن الجولة الثانية.وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز (27) ومحمد صلاح (36) وديوجو جوتا (62)، فيما أحرز أنتوني سيمينيو هدف بورنموث الوحيد (3).وارتفع رصيد ليفربول إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع تشيلسي (1-1)، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة.واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف إبراهيما كوناتي إلى جانب فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وأدى أليكسيس ماك أليستر دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو، خلف ثلاثي الهجوم محمد صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا.في الجهة المقابلة، لجأ مدرب بورنموث أندوني أريولا إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من ماكس أرونز وإيليا زابارنيي وماركوس سينيسي وميلوس كيركيز، ووقف جو روثويل إلى جانب فيليب بيلينج في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي أنتوني سيمينيو ورايان كريستي وجايدون أنتوني، خلف المهاجم دومينيك سولانكي.وأساء أرنولد التصرف بالكرة، ليخطفها سولانكي من أمامه ويمرر إلى سيمينيو، الذي سجل هدفا لبورنموث في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء.واقترب ليفربول من التعديل مباشرة، وبالتحديد في الدقيقة السادسة، لكن رأسية فان دايك ارتدت من العارضة إثر ركنية نفذها روبرتسون.وكاد أرنولد يعوض عن خطئه في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما تبادل الكرة مع صلاح، قبل أن يطلق كرة من الجهة اليمنى، حولها الحارس نيتو إلى ركنية لم تثمر.وتلكأ أليسون بيكر حارس ليفربول في التعامل مع الكرة، لكنه ارتكب مخالفة خارج منطقة الجزاء استوجبت حصوله على بطاقة صفراء، ثم مرت تسديدة زاحفة من سوبوسلاي بجانب مرمى بورنموث في الدقيقة 18.وأطلق جاكبو نسديدة بعيدة المدة استقرت في المدرجات بالدقيقة 20، قبل أن يتمكن ليفربول من تحقيق التعادل في الدقيقة 27، عندما ارتدت تمريرة جوتا لتصل دياز الذي هيأها لنفسه بلمسة قبل أن يسدد في الثانية بطريقة فنية داخل الشباك.واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد تعرض سوبوسلاي للعرقلة، ونفذ صلاح الركلة، لكن الحارس البرازيلي نيتو تصدى لها، قبل أن ترتد للاعب المصري الذي تابعها من لمسة مباشرة في الشباك بالدقيقة 36.وكاد ليفربول يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45، عندما مرر دياز إلى أرنولد الذي تخلص بمهارة من رقيبه قبل أن يسدد كرة أنقذها الحارس نيتو.وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ارتقى كوناتي لعرضية مرفوعة من الجهة اليمنى، لكن رأسيته علت المرمى.وباغت بورنموث مضيفه في الدقيقة 49، عن طريق سيمينيو الذي تخلص من كوناتي وماك أليسر، قبل أن يسدد كرة قوية فوق المرمى.وعجز صلاح عن استثمار تمريرة ذكية من جاكبو في الدقيقة 53، قبل أن يحصل ماك أليستر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 58، نتيجة لخطأ عنيف بحق كريستي لاعب بورنموث.ولم يتأثر ليفربول بنفص الصفوف، حيث أضاف الهدف الثالث 62، عبر البرتغالي جوتا الذي تابع من مسافة قصيرة تسديدة من سوبوسلاي تصدى لها الحارس.وأوشك جوتا على إضافة الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 67، عندما تخطى رقيبه بمهارة وواجه الحارس نيتو الذي تصدى لمحاولته بقدمه.وواصل سيمينيو خطورته على مرمى ليفربول، ومرر من الناحية اليمنى كرة مميزة إلى البديل الويلزي كيفر مور الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة 69.ودخل كل من جو جوميز وهارفي إليوت إلى تشكيلة ليفربول، عوضا عن أرنولد وجوتا.وارتفع رتم اللقاء في ربع الساعة الأخير، وأنقذ أليسون مرماه من محاولة من بديل بورنموث جاستن كلايفرت في الدقيقة 84، وقبلها مرت محاولة سولانكي بجانب القائم لمرمى ليفربول.وعاد أليسون لمسلسل تصدياته المثير، عندما أبعد بمهارة تسديدة البديل تراوري الزاحفة في الوقت بدل الضائع. -(وكالات)