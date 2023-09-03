ليفربول يحقق فوزا مستحقا.. وأنشيلوتي يشيد بقدرات نجمه بيلينجهام

مدن - حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه أستون فيلا 3-0 أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة.

وسجل أهداف ليفربول دومينيك سوبوسلاي (3) ولاعب أستون فيلا مات كاش (22 بالخطأ في مرماه) ومحمد صلاح (55).

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 10 نقاط، في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط في المركز الثامن.

واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على تشكيلة اللاعب المعتادة 4-3-3، حيث وقف جويل ماتيب إلى جانب جو جوميز في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وأدى أليكسيس ماك أليستر دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي، وراء ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.

من جانبه، لجأ مدرب أستون فيلا أوناي إيمري إلى طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث تكون الخط الخلفي من إزري كونسا ودييجو كارلوس وباو توريس، ولعب على طريقي الملعب كل من مات كاش ولوكاس ديني، وتمركز بوبكر كامارا في وسط الملعب مع دوجلاس لويز، فيما تحرك موسى ديابي وجون ماكجين، خلف المهاجم الصريح أولي واتكينز.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل أرنولد كرة عرضية مرت من أمام الجميع، لتصل إلى سوبوسلاي الذي سددها من لمسة واحدة لتستقر على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز.

وتوقف اللعب لفترة من الوقت، بعد تعرض مدافع أستون فيلا دييجو كوستا للإصابة، فاستغل المدرب إيمري الأمر ليجري تعديلا تكتيكيا، من خلال الزج بالجناح ليون بايلي.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 22، عندما مرر صلاح كرة بينية إلى نونيز الذي تابعها من زاوية ضيقة، لترتطم بالعارضة قبل أن ترتد من قدم كاش وتستقر في المرمى.

وكاد ليفربول يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 27، لكن رأسية ماتيب إثر ركلة حرة نفذها أرنولد، ابتعدت عن المرمى.

وأثمر ضغط فيلا على حامل الكرة، عن حصول بايلي على الكرة وتمريرها إلى ماكجين الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة 33، وعجز واتكينز عن متابعة عرضية من الناحية اليسرى داخل مرمى ليفربول في الدقيقة 38.

وأهدر نونيز فرصة ثمينة لصاحب الأرض في الدقيقة 39، عندما تبادل الكرة مع صلاح، قبل أن يسدد في العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تلقى صلاح تمريرة من أرنولد، ليسدد من زاوية ضيقة ويحرمه الحارس مارتينيز من التسجيل.

وتألق حارس ليفربول أليسون بيكر، في التصدي لمحاولة كاش إثر تمريرة من ديني في الدقيقة 48، وبعدها بدقيقة واحدة، أرسل صلاح كرة "مقشرة" إلى نونيز نحو القائم البعيد، لكن الأخير تابعها دون رقابة بجانب المرمى.

وتمكن صلاح من تدوين اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 55، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في الشباك، إثر رأسية من نونيز.

وأجرى كلوب تبديلا ثلاثيا، دخل من خلالها هارفي إليوت وكودي جاكبو وديوجو جوتا مكان جونز ونونيز ودياز.

وأطلق أرنولد تسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 69، قبل أن يغادر الملعب مصابا ويدخل مكانه كوانساه.

وحصل صلاح على الكرة من فوق المدافعين، ليختار التسديد من زاوية ضيقة، بيد أن مارتينيز أبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 74.

ووصلت الكرة خارج منطقة جزاء فيلا إلى سوبوسلاي الذي سددها زاحفة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 79، ومرت الدقائق المتبقية بهدوء مع سيطرة واضحة لصاحب الأرض على الكرة، ما منع الضيوف من تقليص النتيجة.

وبدا سوبوسلاي، سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد دائما الفوز، حتى خارج أرضنا، لكن على أرضنا أمام عدد لا أعرفه من المشجعين، يسعدني تسجيل هدفي الأول وسيكون هناك المزيد في المستقبل".

وأضاف: "الأمر مختلف دائما، في المباراة الأولى على أرضنا لم نبدأ بشكل جيد، وفي مواجهة نيوكاسل لم نفعل ذلك، لذا كان الشيء المهم هو أن نبدأ جيدا الآن وننهي المباراة بـ11 لاعبا. لقد قدمنا أداء جيدا للغاية، وتقدمنا بسرعة 2-0. قدم أداء جيدا وسجلنا هدفا في الشوط الثاني أيضا".

وعن كيفية استقراره في ليفربول، قال اللاعب المجري: "نعم، قلت ذلك بعد المباراة الثانية أو المباراة الثالثة، بالطبع نحتاج إلى الوقت. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدا حتى الآن، ولكننا سنكون أفضل وأفضل".

وعن مستقبل زميله محمد صلاح الذي يحاول اتحاد جدة ضمه بصفقة قياسية، قال سوبوسلاي: "كرة القدم هي ما يتحدث عنه الجميع. نحن سعداء حقا ببقائه. بالطبع نتحدث بين بعضنا البعض عن الأمر لكنه يريد البقاء، يريد أن يكون هنا وأن يكون معنا. نحن حقا نريد ذلك، نحن بحاجة إلى أشخاص مثله في الفريق".

من جانب آخر، كان الهدف الأول من صناعة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 55 تمريرة حاسمة.

وذكرت شبكة "سكواوكا"، أن أرنولد قدم التمريرة الحاسمة رقم 505، وتجاوز كل من نجم آرسنال السابق مسعود أوزيل (54 تمريرة حاسمة في 184 مباراة)، ونجم تشيلسي السابق إيدن هازارد (54 في 245)، ولاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق خوان ماتا (54 في 278).

من ناحيتها ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن أرنولد بات ثالث لاعب يقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في البربميرليج خلال عام واحد، بعد لاعب آرسنال لياندرو تروسارد ونجم ليفربول محمد صلاح. وتابعت الشبكة أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها أرنولد 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في المسابقة خلال عام واحد، بعد العامين 2019 (17) و2021 (13).

الليجا

كال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، المديح للإنجليزي جود بيلينجهام، الذي سجل للمباراة الرابعة على التوالي ومنح فريقه الفوز في الوقت الإضافي أمام خيتافي (2-1) أول من أمس السبت في أول مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو بعد تجديده، وأشاد بقدرته على التعلم "بسرعة كبيرة" وأنه ينظر دائما "نحو مرمى الخصم".

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لم أقل له أي شيء خاص قبل ظهوره الأول في البرنابيو. لقد كان هادئا وكان يركز على المباراة. أراد حقا اللعب هنا وكان لديه الكثير من الحماس. لقد رأيته هادئا للغاية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "على مستوى الجودة، الأمر ليس مفاجئا، لكنها الأهداف التي سجلها في جميع المباريات. إنها أيضا مفاجأة بالنسبة له".

وتابع "إنه لاعب يتعلم بسرعة كبيرة. ليس من الضروري إخباره بالأشياء عدة مرات لأنه سهل التعلم. كان ذلك واضحا على مستواه في دورتموند (فريقه السابق) لكنه الآن بات يتحرك كثيرا بدون الكرة نحو منطقة المنافس. ودائما ما ينظر إلى الأمام".

وفي تحليله للمباراة، أعرب "كارليتو" عن أسفه لتوتر فران جارسيا، الذي اضطر لاستبداله في الشوط الأول بعد ارتكاب خطأ صعب المباراة بالنسبة لريال مدريد.

وقال "إنها مباراة صعبة ضد فريق يدافع بشكل جيد للغاية وتكتل في الخلف. من الصعب إيجاد الفرصة، بل وأكثر من ذلك، استقبال الهدف الأول. هذا لا يغير أفكاري بشأن فران، الذي كان لديه بداية جيدة للغاية".

وأضاف "لقد دافع خيتافي بقوة، كان من الصعب علينا الوصول إلى مرمى المنافس في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان مختلفا. سجلنا مبكرا، وسنحت لنا العديد من الفرص. ونجح بيلينجهام كالمعتاد في تسجيل هدف الفوز".

ويعد هذا هو رابع أهداف الدولي الإنجليزي هذا الموسم في الليجا مع الريال، ليتربع اللاعب الشاب على صدارة الهدافين.

ولعب الألماني توني كروس دورا بارزا في عودة الفريق بعد دخوله المباراة بعد الاستراحة، واعترف أنشيلوتي: "إذا دفعت بكروس، فإنك تضيف المزيد من الجودة إلى المباراة. في بعض الأحيان يتعين عليك التغيير، لا يمكنك دائما القيام بذلك بشكل صحيح بنسبة 100 %. قدم كروس تمريرات متقنة للغاية".

واعترف المدرب الإيطالي بأنه سيقوم قريبا بإجراء المزيد من التناوبات في الفريق الأساسي، ما يزيد من فرص كروس ولوكا مودريتش للعب كأساسيين.

وبهذا الفوز واصل الريال حصد النقاط الثلاث، ليتربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

من جهته، أكد خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد، صاحب هدف التعادل الأول لفريقه أمام خيتافي، سعادته الكبيرة بثقة أنشيلوتي به ليلعب بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب.

وصرح اللاعب عقب المباراة "إنها ثلاث نقاط مهمة جدا قبل فترة التوقف الدولي. الآن أمامنا أسبوعان دون منافسة وكان من المهم الحصول على 12 نقطة من أصل 12. على المستوى الشخصي إنني سعيد للغاية لأن المدرب وثق بي اليوم وبالنسبة للمهاجم من المهم جد أن يسجل الأهداف، في الشوط الثاني كنا متفوقين كثيرا ونستحق الفوز".

وأضاف الوافد الجديد من صفوف إسبانيول "سعيد جدا بارتداء قميص حياتي مرة أخرى. سأقدم كل ما لدي بغض النظر عن عدد الدقائق التي سألعبها. شعرت اليوم بحالة جيدة للغاية وسعيد جدا بالحصول على النقاط الثلاث".

إلى ذلك، أعرب بيلينجهام عن سعادته بأول ظهور له في سانتياجو برنابيو، مشيرا إلى أن اللحظة التي أعقبت هدفه كانت "أعلى صوت" سمعه على الإطلاق "في ملعب كرة قدم".

وصرح بيلينجهام عقب الفوز: "لحظة هدفي هي أعلى صوت سمعته في ملعب كرة قدم. لا أستطيع تصديق ذلك. عندما غنوا أغنية "Hey Jude" في النهاية أردت التوقف والاستماع إليهم. كانت ساقاي ترتجفان".

وأضاف: "أعلم أنهم وقعوا معي لمثل هذه اللحظات، وأعلم أنني أستطيع القيام بذلك ويجب أن أستمر على هذا المنوال".

ويعد هذا هو خامس أهداف الدولي الإنجليزي هذا الموسم في الليجا مع ريال، ليتربع اللاعب الشاب على صدارة الهدافين.

على صعيد آخر، أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية أمس الأحد في ختام منافسات المرحلة الرابعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

وقال أتلتيكو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات في بيان "تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم".

ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة.

وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال الأحد من جبهة تؤثر أيضا على مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي "البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة. يمكن أن يتراكم أكثر من 120 لترا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقا للوكالة.

البوندسليجا

سقط فرانكفورت أمس الأحد في فخ التعادل أمام كولن (1-1) في إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

تقدم لاعب الوسط النمساوي فوريان كاينز لفريق كولن (43) من المباراة، بينما أدرك الظهير الأيسر الفرنسي نييلس نكونكو التعادل لصالح فرانكفورت (87).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فرانكفورت إلى خمس نقاط في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد كولن إلى نقطة في المركز الـ14.

ويتصدر بايرن ليفركوزن البطولة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف أمام بايرن ميونخ.

ليج 1

سقط ريمس أمس في فخ التعادل أمام متز (2-2) في إطار الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (ليج 1).

تقدم الجناح السنغالي تيدياني سيبالي لمتز (7) من المباراة، بينما سجل الإيفواري عمر دياكيتي هدفي ريمس (17 و25)، وأدرك لاعب الوسط الجامبي أبلي جامو التعادل لصالح ميتز (63).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريمس إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد متز إلى خمس نقاط في المركز الـحادي عشر.

وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، استعاد ليل درب الانتصارات بالفوز على مونبلييه بهدف نظيف سجله لاعب الوسط التركي يوسف يازجي (2) من المباراة. وكان ليل قد خسر في الجولة السابقة أمام لوريان (1-4).

وبنتيجة مباراة أمس، ارتفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق لوهافر أول انتصار له في البطولة خلال أربع جولات بالفوز على لوريان بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية لو هافر لاعب الوسط الروسي دالر كوزياييف (53) من المباراة والمهاجم الفرنسي نبيل عليوي (70) ولاعب الوسط الفرنسي نولات مبيمبا (90+6).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لوهافر إلى خمس نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد لوريان عند خمس نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة سابقة، سقط تولوز في فخ التعادل أمام كليرمون (2-2) ليرتفع رصيد تولوز إلى خمس نقاط في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد كليرمون إلى نقطة في المركز الـ17.

ويتصدر موناكو البطولة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن مرسيليا في المركز الثاني. -(وكالات)

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