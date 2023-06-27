الأربعاء 28 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ليفربول يدخل دائرة الصراع على مبابي.. ومستعد لدفع "ثروة"

Untitled-1
مبابي

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي غامضا، بعد رفضه تمديد عقده مع باريس سان جرمان إلى ما بعد عام 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في الوقت الذي كان ريال مدريد الفريق الوحيد، الذي أبدى اهتمامه بشكل علني بخدمات مبابي، دخل الآن ليفربول الإنجليزي على الخط ووضع راداره على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.اضافة اعلان

وتابعت أن إدارة "الريدز" مستعدة لدفع أكثر من 300 مليون دولار لضم المهاجم الفرنسي الشاب.

وذكر ماركو كيرديمير، وهو وكيل لاعبين معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصحيفة "ماركا"، أن المسؤولين القطريين في سان جرمان غاضبون من قرار اللاعب بعدم تجديد عقده بعد عام 2024.
وأوضح: "المسؤولون القطريون غاضبون للغاية. كانوا يريدون وكانوا واثقين من أنه (مبابي) سيجدد عقده".

وأضاف كيرديمير، الذي تربطه علاقات كثيرة مع عدد من وكلاء اللاعبين: "خلال الأسبوع المقبل، ستكون هناك أخبار من إنجلترا وألمانيا".

وأردف قائلا: "ليفربول يتنافس مع ريال مدريد ويريد دفع ثروة لمبابي، تلك الثروة ستبلغ قيمتها حوالي 300 مليون". - سكاي نيوز
WhatsApp Image 2023-06-21 at 3.15.08 PM

ريال مدريد يعلن موقف توني كروس النهائي 21 حزيران 2023

العراق بطلاً لكأس غرب آسيا تحت 23 عاما على حساب إيران

العراق بطلاً لكأس غرب آسيا تحت 23 عاما على حساب إيران 20 حزيران 2023

مودريتش

مفاجأة بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد 20 حزيران 2023

المنتخب الوطني لكرة القدم

منتخب الكرة يفوز على نظيره الجامايكي وديا 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نجم إنتر ميلان مارسيلو بروزوفيتش -(أرشيفية)

بروزوفيتش قريب من النصر.. ويونايتد يتشجع لضم بيكفورد

25 حزيران 2023
كأس-السوبر-الأوروبي

بالتسلسل الزمني.. مواعيد انطلاق أقوى دوريات أوروبا

25 حزيران 2023
سيدريك روسيل

وفاة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء جلوسه على الشرفة

25 حزيران 2023
163-161605-neymar-brazil-psg-int-retirement-2

نيمار ردا على "أصعب سؤال": كرة القدم صندوق مفاجآت

23 حزيران 2023
رؤوف خليف

رؤوف خليف يودّع قنوات بي إن سبورت

22 حزيران 2023
لاعب تشلسي ماتيو كوفاسيتش -(أرشيفية)

آرسنال يتفق مع هافيرتز.. ومانشستر سيتي ينجز صفقة كوفاسيتش

21 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 