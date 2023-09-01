الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ليفربول يرفض عرض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.اضافة اعلان
وبلغت قيمة العرض المقدم من الاتحاد السعودي 150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار.
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
كما صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".
وكان محمد صلاح جدد عقده لمدة عامين إضافيين، براتب شهري جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول. (سكاي نيوز)
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ايرلينج هالاند

هالاند وأوديجارد يقودان النرويج في مواجهة النشامى 29 آب 2023

راموس ورونالدو

مدة العقد تعرقل صفقة انتقال راموس الى الاتحاد 29 آب 2023

بنزيما

الكشف عن طبيعة اصابة بنزيما ومدة غيابه 29 آب 2023

ستيفن جيرارد

جيرارد : اتحمل مسؤولية الخسارة امام الهلال 29 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
داني ألفيس وزوجته

من داخل السجن.. داني ألفيس برسالة مؤثرة لزوجته: يا له من عار

منذ11 ساعة
لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي - (من المصدر)

تكهنات مبابي مستمرة.. ونشاط كبير لتوتنهام قبل انتهاء نافذة الانتقالات

31 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-31 at 3.46.55 PM

رسميا.. لوكاكو يعود لمورينيو لموسم واحد

31 آب 2023
لويس روبياليس

قضيّة القبلة تعود للواجهة.. وفيديو جديد يبرّئ لويس روبياليس

30 آب 2023
نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)

تطور مفاجئ بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

30 آب 2023
لاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس -(من المصدر)

توتنهام يعرض داير على بايرن.. وآرسنال يتمسك بسميث رو

29 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 