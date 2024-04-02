ليفربول يستعين بمسؤول في بنفيكا لتعزيز إطاره الإداري

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مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، أن مجموعة فينواي الرياضية (FSG) المالكة لنادي ليفربول، في طريقها لضم المدير الفني في بنفيكا بيدرو ماركيز، كجزء من الفريق الإداري الجديد.وعاد مايكل إدواردز إلى ليفربول الشهر الماضي، بمنصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في FSG، وكجزء من مهمته الجديدة، سيشرف إدواردز أيضًا على رغبة المجموعة في الاستحواذ على فريق كرة قدم ثانٍ.ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن ماركيز يقترب من صفقة للانضمام إلى المجموعة التي ستتطلع أيضًا إلى الاستفادة من خبرته في اكتشاف المواهب العالمية.وبدأ الفني البرتغالي مسيرته في سبورتنج لشبونة في العام 2004، حيث عمل في مجالات التدريب وتحليل الأداء والتوظيف، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي كمحلل للفريق الأول بعد ست سنوات.وفي سيتي، عمل مع المدير الرياضي السابق لليفربول جوليان وارد، قبل أن ينتقل إلى دور في مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG)، حيث شغل منصبًا قياديًا في مجال التدريب والتحليل.وبعد مغادرة سيتي، انتقل ماركيز إلى بنفيكا في العام 2018 وأصبح المدير الفني لفئة الشباب، واستمرت أسهمه في الارتفاع منذ ذلك الحين، وأصبح مألوفًا لدى ليفربول خلال محادثات النادي الإنجليزي للتعاقد مع داروين نونيز خلال صيف العام 2022.وتأتي إعادة الهيكلة في ليفربول، بعد أن أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب أنه سيترك النادي في نهاية الموسم بعد 9 سنوات في منصبه.ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن آرسنال، بينما وصل أيضًا إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. -(وكالات)