ليفربول يكتسح نوريتش ويشق طريقه إلى ثمن النهائي

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مدن - شق ليفربول طريقه إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي 5-2 أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع.وسجل أهداف ليفربول كل من كورتيس جونز (16) وداروين نونيز (28) وديوجو جوتا (53) وفيرجيل فان دايك (63) ورايان جرافينبرش (90+5)، فيما أحرز هدفي نوريتش بن جيبسون (22) وبورخا ساينز (69).وكان ليفربول يخوض مباراته الأولى، منذ إعلان مدربه الألماني يورجن كلوب، رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.وافتتح ليفربول مسلسل الفرص في الدقيقة الخامسة، عندما مرر كورتيس جونز الكرة إلى الظهير جو جوميز، الذي أطلق تسديدة بيمينه ارتدت من مدافع ومرت بجوار المرمى.ورفع لاعب الوسط رايان جرافينبرش الكرة من الجهة اليمنى، لتمر فوق الجميع وتتهادى أمام كودي جاكبو الذي سدد عاليا نحو المدرجات في الدقيقة الثامنة.وكاد ليفربول يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما أطلق نونيز تسديدة من حافة منطقة الجزاء، ارتدت من القائم البعيد.وعجر نونيز عن الوصول إلى تمريرة ديوجو جوتا العرضية أمام المرمى في الدقيقة الرابعة عشرة، قبل أن يتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة، عندما رفع الشاب جيمس ماكونيل كرة عرضية، قابلها جونز برأسية محكمة بعيدا عن متناول الحارس.لكن رد نوريتش جاء سريعا، وبالتحديد في الدقيقة 22، عندما نفذ جوميز سارا ركلة ركنية، تابعها جيبسون برأسية استقرت في الشباك.واستعاد صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة 28، عندما اخترق الظهير الأيمن كونور برادلي بمهارة، قبل أن يمرر إلى نونيز الذي سدد الكرة أرضبة نحو القائم البعيد.وأهدر ليفربول فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31، عندما قابل برادلي كرة فوق المدافعين، ليضعها من اللمسة الأولى في الناحية اليمنى، أمام جاكبو الذي ضل طريق الشباك من مسافة قريبة.وبعدها بدقيقة واحدة، أخطأ حارس نوريتش في إبعاد الكرة، لتحدث دربكة وتصل إلى جرافينبرش الذي فشل في إيداعها الشباك من وضع مريح.وسيطر ليفربول على بقية دقائق الشوط الثاني، دون أن يتمكن من تعزيز تقدمه امام فريق أغلق دفاعاته رغم تخلفه بالنتيجة.وبعد مرور دقيقتين على بدء الشوط الثاني، هيأ جوتا الكرة إلى جاكبو، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته ارتدت من مدافع.وجرب جونز حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 51، ثم استطاع ليفربول تعزيز تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 53، عندما حاول جيسبون إبعاد كرة طويلة برأسه، لتذهب بدلا من ذلك إلى جوتا الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة بثقة في المرمى.ولم يتوقف صاحب الأرض عند ذلك، بل أضاف الهدف الرابع في الدقيقة، عندما نفذ البديل دومينيك سوبوسلاي ركلة ركنية، وصلت إلى البديل الآخر فيرجيل فان دايك الذي أوضعها رأسية قوية في المرمى بالدقيقة 63.وألغى الحكم هدفا لصالح نوريتش سحله بورخا ساينز، لوجود تسلل في بناء الهجمة، بيد أن صاحب الهدف عوض في الدقيقة 69، عندما تقدم بالكرة وسددها عنيفة من خارج منطقة الجزاء، حاول حارس ليفربول أليسون بيكر التصدي لها دون فائدة.وأوشك ليفربول على إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 78، عندما تصدى الحارس لتسديدة جوتا، قبل أن ترتد الكرة إلى جرافينبرش الذي أبعد الدفاع محاولته من حلق المرمى.وتقدم سوبوسلاي بالكرة، قبل أن يوجه تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، سيطر عليها الحارس في الدقيقة 88، وبعدها بلحظات، أطلق البديل ترينت ألكسندر أرنولد، تسديدة بعيدة المدى أبعدها الحارس بقبضتيه.وأنهى ليفربول المباراة بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، بعدما وصلت عرضية البديل لويس دياز، إلى برادلي الذي حولها "على الطاير"، ليتبعها جرافينبرش رأسية في الشباك. -(وكالات)