ليفربول ينشد تعميق جراح مانشستر يونايتد وتعزيز صدارته

اضافة اعلان

لندن – يسعى فريق مانشستر يونايتد "المتخبط" إلى كسر عقدة مضيفه فريق ليفربول، وذلك عندما يحل ضيفا عليه عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في ملعب "الأنفيلد"، في قمة مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة برفقة "الشياطين الحمر" بضغوطات كبيرة، فالتاريخ الحديث، يشير إلى أن مواجهة "الريدز" باتت تمثل "مقصلة" للإطاحة بمدربي مانشستر يونايتد، وربما تشكل الخسارة في مباراة اليوم، نهاية متوقعة لحقبة تين هاج المليئة بالإخفاقات في "مسرح الأحلام".تاريخيا، كانت خسارة يونايتد أمام ليفربول (3-1) في ملعب الأنفيلد يوم 16 من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، سببا لإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الدفة الفنية للشياطين الحمر، كما تعرض النرويجي أولي جونار سولسكاير للإقالة بالشهر نفسه، الذي خسر فيه فريقه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة أمام ليفربول في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021.وبعد رحيل الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في أيار (مايو) من العام 2013، تولى مواطنه ديفيد مويس المهمة الفنية التي لم تستمر طويلا، فبعد تعرضه للخسارة بثلاثية نظيفة أمام ليفربول في ملعب "أولد ترافورد"، بفضل أهداف ستيفن جيرارد ولويس سواريز، لم يستمر بمنصبه لأكثر من شهر واحد بعدها.وبعدها بعامين تحت قيادة الهولندي لويس فان غال، خسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول في "الأنفيلد" بذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي بثنائية دانيل ستوريدج وروبرتو فيرمينو، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة "أولد ترافورد"، ليتم الإطاحة بالمدرب الهولندي بعد فترة قصيرة من الإخفاق الأوروبي، رغم تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.وتتمتع مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد بمنافسة تاريخية خاصة، وتتسبب نتائج تلك المواجهات في ضغوطات كبيرة على المدربين بالنسبة لإدارتي الفريقين، حيث عانى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من هزيمة قاسية أمام ليفربول الموسم الماضي (7-0) في الأنفيلد، لكن الإدارة فضلت الاستمرار معه، حيث إن ضعف نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا بتذيله ترتيب مجموعته، ينذر بأن الخسارة قد تعجل برحيله والاستعانة بالإنجليزي جراهام بوتر، الذي يتصدر اهتمامات المستثمر القادم للشياطين الحمر جيم راتكليف.وأكد إريك تين هاج، أن فريقه سيستعيد خدمات اثنين من لاعبيه المصابين، لكن المدرب الهولندي أوضح في الوقت ذاته، أن مدافعه هاري ماغواير سيغيب عن المواجهة الصعبة.وخرج لوك شاو بين شوطي المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، كما غاب ماركوس راشفورد عن مباراة "العملاق البافاري" بسبب المرض، لكنه تعافى. أما أنتوني مارسيال، الذي عانى مؤخرا من وعكة صحية، فما يزال غائبا عن التشكيلة.وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هاري ماغواير لن يكون متاحا للمباريات المقبلة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيدوم على المدى الطويل، أما لوك شاو فقد تدرب هذا الصباح ونعتقد أنه متاح لمباراة اليوم"، فيما قرر تين هاج من سيقود الفريق في غياب الموقوف، برونو فرنانديز، رافضا الكشف عن هويته.وسحق ليفربول غريمه مانشستر يونايتد (7-0) في آنفيلد خلال الموسم الماضي من البريميرليغ، لكن تين هاج يعتقد أن يونايتد يمكن أن يتعلم من التجربة المؤلمة، مشيرا: "أعتقد أن الجميع يكونون متحمسين للغاية عندما نذهب إلى آنفيلد، إنه مكان رائع للذهاب إليه، نعلم أن الأمر سيكون صعبا".وتابع: "ما يريده كل لاعب كرة قدم كبير هو أن يواجه هذا التحدي وعليك أن تتطلع إلى الأمام، نأخذ هزيمة الموسم الماضي إلى ذاكرتنا، لكن عليك أيضا الاستفادة والتعلم منها ويمكننا إثبات ذلك، سنشكل فريقا يمكنه التحدي، فريقا واثقا من الفوز بهذه المباراة، ونعد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، نحن واثقون من قدرتنا على تشكيل فريق يمكنه الانتصار في آنفيلد".واستطرد: "في الموسم الماضي ضد ليفربول، لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية، لكننا استقبلنا هدفا قبل نهايته مباشرة، ثم انهار الفريق، لذلك لا يمكن أن يحدث هذا، كان لدينا في الموسم السابق فريق مختلف ولاعبون مختلفون، ولو بشكل جزئي".من جانبه، طالب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبيه بالفوز على مانشستر يونايتد، حيث يدخل ليفربول اللقاء بصفته متصدرا لترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من مشاكل كبيرة بحلوله في المركز السادس برصيد 27 نقطة.وقال كلوب في تصريحات صحفية: "إنها مباراة على أرضنا وللجماهير، ندرك أهمية المباراة ومتحمسون لخوض المواجهة، علينا أن نبدأ المباراة بشكل صحيح، هناك مساحة للتحسن في طريقة لعبنا، قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا أمام أستون فيلا، ومن الواضح أنهم يتقدمون في الدوري".واختتم: "لا أفضل الحديث كثيرا عن مواجهة مانشستر يونايتد حتى لا يظهروا أقوياء، نحن في ملعبنا وعلينا أن نهاجمهم، لا أتابع يونايتد عن كثب بما يكفي لأعرف بالضبط ما المشكلة وطرق معالجتها، لكنني رأيت تين هاج يفوز بجائزة مدرب الشهر الماضي، بعدما كان فريقه في أفضل حالاته، فكيف يمكن أن يكون كل شيء خاطئا؟ لا أفهم ذلك". -(وكالات)