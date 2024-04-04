ليفركوزن يسعى للتقدم خطوة إضافية نحو اللقب من بوابة برلين

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مدن - يتطلع باير ليفركوزن إلى الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، حينما يحل ضيفا على يونيون برلين في ملعبه " آندر آلتن فورستيري" عند الساعة 4:30 مساء يوم غد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.ويتصدر ليفركوزن قمة الجدول برصيد 73 نقطة، وبفارق 13 نقطة أمام بايرن ميونيخ مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية هذا الموسم.ويدخل ليفركوزن المباراة وهو في أفضل مستوياته، حيث إن الفريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في البطولات كافة، كما أنه فاز في آخر ثلاث مباريات له، حيث تغلب على فرايبورج 3-2 وهوفنهايم 2-1 بالدوري، قبل أن يقسو على فورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.وحقق الفريق 6 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة التي أقيمت خارج أرضه وهو ما يعزز فرصه للفوز بالمباراة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب، الذي هيمن عليه فريق بايرن ميونيخ في آخر 11 موسما.في المقابل، سيكون لدى يونيون برلين مهمة صعبة وهي إلحاق الهزيمة الأولى بباير ليفركوزن. حيث يقدم يونيون برلين موسما ليس جيدا مقارنة بما قدمه في الموسم الماضي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.ويعلم يونيون برلين صعوبة المهمة خاصة وأنه يواجه فريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم، لكنه يرغب في الثأر من خسارته برباعية نظيفة في مباراة الدور الأول.ويدخل يونيون المباراة بروح معنوية مرتفعة، فبعد خسارة ثلاث مباريات متتالية، نجح الفريق في تحقيق انتصار وتعادل في آخر مباراتين.وما يعزز من إمكانية فوز يونيون باللقاء هو سجله الجيد على ملعبه حيث حقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات لعبها الفريق على ملعب ألتن فورستري، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.وفي اليوم ذاته وبالتوقيت نفسه، سيسعى بايرن ميونيخ لاستعادة توازنه في البوندسليغا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بروسيا دورتموند، حينما يحل ضيفا على فريق هايدنهايم في ملعبه " فويت أرينا".ويتواجد بايرن في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وأصبح مهددا بقوة بفقدان لقب الدوري الذي توج به في آخر 11 موسما.ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في تحقيق الفوز بهذه المباراة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام بروسيا دورتموند في الجولة الماضية.وطالب توخيل لاعبيه بضرورة العودة لطريق الانتصارات خاصة وأن هذه المباراة ستكون الأخيرة له قبل مواجهة آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، البطولة الوحيدة المتبقية التي يمكن لبايرن التتويج بها.من جانبه، يريد هايدنهايم استغلال الفترة السلبية التي يمر بها بايرن ميونيخ حاليا من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة. ويتطلع هايدنهايم إلى أن تكون مباراة بايرن هي بداية لعودة الفريق لطريق الانتصارات، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 6 مباريات.وفي اليوم ذاته أيضا، سيكون هناك صراعا قويا بين بروسيا دورتموند وضيفه شتوتجارت، عندما يلتقيان على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".ويعلم دورتموند أنه ليس لديه رفاهية خسارة أي نقاط إذا أراد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام لايبزيج.ويدخل بروسيا دورتموند اللقاء منتشيا بفوزه المستحق على بايرن ميونيخ في الجولة الماضية، ويرغب الفريق في استغلال هذا الفوز في تحقيق فوز آخر على شتوتجارت للحفاظ على تواجده في المركز الرابع. فيما يسعى فريق شتوتجارت إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الدوري هذا الموسم والتي جعلته يتواجد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط، خلف بايرن ميونخ. وسيسعى شتوتجارت بكل قوته للفوز بهذه المباراة على أمل تعثر بايرن ميونخ وانتزاع المركز الثاني منه.ويلتقي فرايبورج مع لايبزيج، وكولن مع بوخوم وماينز مع دارمشتاد، على أن تفتتح هذه الجولة اليوم، حيث يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن عند الساعة 9:30 مساء، وتختتم منافسات الجولة يوم بعد غد، حينما يلعب هوفنهايم مع أوجسبورج، وفولفسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ. -(وكالات)