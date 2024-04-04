الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليفركوزن يسعى للتقدم خطوة إضافية نحو اللقب من بوابة برلين

من احتفال لاعبي باير ليفركوزن مع جماهيرهم بالفوز في إحدى المباريات - (من المصدر)
من احتفال لاعبي باير ليفركوزن مع جماهيرهم بالفوز في إحدى المباريات - (من المصدر)
مدن - يتطلع باير ليفركوزن إلى الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، حينما يحل ضيفا على يونيون برلين في ملعبه " آندر آلتن فورستيري" عند الساعة 4:30 مساء يوم غد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.اضافة اعلان
ويتصدر ليفركوزن قمة الجدول برصيد 73 نقطة، وبفارق 13 نقطة أمام بايرن ميونيخ مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية هذا الموسم.
ويدخل ليفركوزن المباراة وهو في أفضل مستوياته، حيث إن الفريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم في البطولات كافة، كما أنه فاز في آخر ثلاث مباريات له، حيث تغلب على فرايبورج 3-2 وهوفنهايم 2-1 بالدوري، قبل أن يقسو على فورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.
وحقق الفريق 6 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة التي أقيمت خارج أرضه وهو ما يعزز فرصه للفوز بالمباراة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب، الذي هيمن عليه فريق بايرن ميونيخ في آخر 11 موسما.
في المقابل، سيكون لدى يونيون برلين مهمة صعبة وهي إلحاق الهزيمة الأولى بباير ليفركوزن. حيث يقدم يونيون برلين موسما ليس جيدا مقارنة بما قدمه في الموسم الماضي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.
ويعلم يونيون برلين صعوبة المهمة خاصة وأنه يواجه فريق لم يخسر في أي مباراة هذا الموسم، لكنه يرغب في الثأر من خسارته برباعية نظيفة في مباراة الدور الأول.
ويدخل يونيون المباراة بروح معنوية مرتفعة، فبعد خسارة ثلاث مباريات متتالية، نجح الفريق في تحقيق انتصار وتعادل في آخر مباراتين.
وما يعزز من إمكانية فوز يونيون باللقاء هو سجله الجيد على ملعبه حيث حقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات لعبها الفريق على ملعب ألتن فورستري، وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.
وفي اليوم ذاته وبالتوقيت نفسه، سيسعى بايرن ميونيخ لاستعادة توازنه في البوندسليغا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بروسيا دورتموند، حينما يحل ضيفا على فريق هايدنهايم في ملعبه " فويت أرينا".
ويتواجد بايرن في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وأصبح مهددا بقوة بفقدان لقب الدوري الذي توج به في آخر 11 موسما.
ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في تحقيق الفوز بهذه المباراة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام بروسيا دورتموند في الجولة الماضية.
وطالب توخيل لاعبيه بضرورة العودة لطريق الانتصارات خاصة وأن هذه المباراة ستكون الأخيرة له قبل مواجهة آرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، البطولة الوحيدة المتبقية التي يمكن لبايرن التتويج بها.
من جانبه، يريد هايدنهايم استغلال الفترة السلبية التي يمر بها بايرن ميونيخ حاليا من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة. ويتطلع هايدنهايم إلى أن تكون مباراة بايرن هي بداية لعودة الفريق لطريق الانتصارات، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 6 مباريات.
وفي اليوم ذاته أيضا، سيكون هناك صراعا قويا بين بروسيا دورتموند وضيفه شتوتجارت، عندما يلتقيان على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".
ويعلم دورتموند أنه ليس لديه رفاهية خسارة أي نقاط إذا أراد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام لايبزيج.
ويدخل بروسيا دورتموند اللقاء منتشيا بفوزه المستحق على بايرن ميونيخ في الجولة الماضية، ويرغب الفريق في استغلال هذا الفوز في تحقيق فوز آخر على شتوتجارت للحفاظ على تواجده في المركز الرابع. فيما يسعى فريق شتوتجارت إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الدوري هذا الموسم والتي جعلته يتواجد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط، خلف بايرن ميونخ. وسيسعى شتوتجارت بكل قوته للفوز بهذه المباراة على أمل تعثر بايرن ميونخ وانتزاع المركز الثاني منه.
ويلتقي فرايبورج مع لايبزيج، وكولن مع بوخوم وماينز مع دارمشتاد، على أن تفتتح هذه الجولة اليوم، حيث يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق فيردر بريمن عند الساعة 9:30 مساء، وتختتم منافسات الجولة يوم بعد غد، حينما يلعب هوفنهايم مع أوجسبورج، وفولفسبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ. -(وكالات) 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من تدريبات فريق الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال-(من المصدر)

الأهلي يخشى صحوة سيمبا.. واختبار صعب للترجي

منذ 10 دقيقة
منتخب المغرب يتصدر تصنيف الفيفا عربيا

تصنيف الفيفا: الأرجنتين تصدر عالميا والمغرب عربيا

منذ 43 دقيقة
138-114825-south-african-player-killed-hijacking-2

مقتل لاعب جنوب افريقي بشكل مأساوي

منذ10 ساعة
الملاعب

تعرف على "اسوأ ملعب كرة القدم في العالم"

منذ10 ساعة
660d6e1e4c59b708e675dbbf

كشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول

03 نيسان 2024
660d5a9642360453653491f4

نادي برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

03 نيسان 2024
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

على الدولة أن تتدخل فورا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تقييم قرار تخفيض الجمارك

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإسلاميون والنظام السوري.. رحلة تقلبات

سميح المعايطة |اليوم

ماذا تريدون؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

استحقاقات مؤجلة سيدفع ثمنها العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات | منذ22 ساعة
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات | منذ22 ساعة
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

إسطنبول !

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy
 
 