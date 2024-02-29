الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ليو كان في حالة جنون" .. لاعب لوس أنجلوس يكشف حقيقة صدامه مع ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

حسم الأمريكي إريك زافاليتا، مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، الجدل المثار حول حدوث أزمة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، بسبب قميص الأخير.

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وكان ميسي قد قاد إنتر ميامي لتعادل قاتل بنتيجة (1-1)، مع لوس أنجلوس جالاكسي، الإثنين الماضي على ملعب الأخير "ديجنتين هيلث سبورتس بارك"، وذلك ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.


وتداول متابعو الدوري الأمريكي، عدة لقطات لميسي بعد المباراة، زعموا خلالها أنه تجاهل مصافحة زافاليتا ورفض طلبه بشأن تبادل القمصان بعد صافرة النهاية.



إلا أن مدافع لوس أنجلوس جالاكسي، رد على الانتقادات الموجهة إلى ميسي ووضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، حيث سأله أحد المتابعين "هل طلبت قميص ليونيل؟"، ليرد زافاليتا: "لم أتحدث معه أبدًا. من الواضح أنه جّن من قرارات الحكام وكان غاضبًا للغاية".

 

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