ماتويس يصف فوز ميسي في الكرة الذهبية بـ"المهزلة"

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أثار الألماني لوثار ماتويس، بطل العالم العام 1990 والحائز على الكرة الذهبية في العام نفسه، الجدل عندما قال: "إن جائزة الكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت "مهزلة"، وإن النرويجي إيرلينغ هالاند كان الأحق بها".واعتبر ماتويس في تصريح لشبكة (سكاي سبورتس)، أن هالاند كان أفضل لاعب في آخر 12 شهرا، وفاز بألقاب مهمة مع مانشستر سيتي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف، لافتا: "ميسي لا يستحق هذه الجائزة وهي تثبت أن كأس العالم أهم من أي بطولة أخرى، بالنسبة لي لا أحد أفضل من هالاند".ولم يستغرق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بطل العالم في قطر 2022، وقتا طويلا للرد، وقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "يا لها من طريقة يبكي بها الناس"، مرفقا تعليقه برمز تعبيري لوجه ينفجر من الضحك، وحتى إن لم يذكر دي ماريا ماتويس بالاسم، لكن التلميح كان واضحا".وأضاف: "حسنا، هذا ما نفكر فيه جميعا، لكنه عام كأس العالم، لقد منحوا أيضا جائزة أفضل حارس مرمى لإيمليانو مارتينيز، وأشك أن أي شخص سيتمكن من وضعه في قائمة الخمسة الأوائل".وساهم ميسي بقوة في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر على حساب منتخب فرنسا، وسجل ميسي 7 أهداف على مدار البطولة، وسجل هدفين في النهائي فضلا عن تسديد ضربة جزاء بنجاح في ركلات الترجيح.واستحق ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده حينما قاده قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022، بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال العام 1986، عندما كان الأسطورة دييغو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، كما حل ثانيا في قائمة هدافي النسخة نفسها برصيد 7 أهداف، وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك للعام 2022.كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، وسجل 16 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.وانتقل ميسي إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي الصيف الماضي، ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج هدافا لها في هذه النسخة، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في النسخة نفسها.وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في 7 نسخ بالأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، كما حل ثانيا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في 5 نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.وعلى مدار 15 نسخة للجائزة منذ العام 2007 وحتى 2022، لم يغب ميسي عن المراكز الثلاثة الأولى في نتيجة الاستفتاء على الكرة الذهبية سوى مرتين في العامين 2018 و2022، علما بأن نسخة العام 2020، ألغيت بسبب جائحة "كورونا".ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ في "الكرة الذهبية"، سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة كانت آخرها في العام 2017، فيما انتزع الفرنسي كريم بنزيمة الجائزة في نسختها الماضية العام 2022، معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2022/2021 عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. -(وكالات)