 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا ينتظر السعودية في الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2026؟

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المنتخب السعودي

تخيم حالة من الحزن على الجماهير السعودية، بعد إنهاء المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بالخسارة أمام الأردن بنتيجة (1-2)، أمس الثلاثاء.

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وتعد هذه هي الخسارة الأولى للأخضر في التصفيات المشتركة المنتهية، بعد 5 مباريات لم يتذوق خلالها طعم الهزيمة، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة السابعة.

وخطف المنتخب الأردني الصدارة بنفس الرصيد، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف عن السعودية، ولكن الثنائي تأهل سويا للدور الفاصل المؤهل لمونديال 2026.

 

المتأهلون للدور الفاصل في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت المرحلة الثانية من التصفيات عن تأهل 18 منتخبا للدور الفاصل المؤهل للمونديال بواقع أول ووصيف من كل مجموعة.

ونجحت المنتخبات العربية في وضع بصمتها بتأهل نصف العدد (9)، حيث عبر كل من قطر والكويت وعمان والعراق والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين.

في المقابل، تأهلت 9 منتخبات آسيوية غير عربية متمثلة في اليابان وكوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان وإيران وأوزبكستان وإندونيسيا وأستراليا.

موعد ونظام القرعة

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك خلال يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.

وسيجري تقسيم التصفيات النهائية إلى 3 مجموعات تتألف كل منها من 6 منتخبات على حسب مستويات التصنيف، يتأهل منها أول ووصيف للمونديال مباشرة.

ووفقا لنظام القرعة، فإن المنتخبات التي سيتم تقسيمها على 3 مجموعات، ستتواجه ذهابا وإيابا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 حتى يونيو/حزيران 2025.

ويتحول بعدها الثالث والرابع من كل مجموعة إلى التصفيات الرابعة، وسيتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين، بنظام المواجهة الواحدة في مكان محايد، يتأهل منهما الثنائي المتصدر إلى المونديال مباشرة.

وسيتنافس بعدها الثنائي الوصيف في المرحلة الخامسة خلال مواجهة ذهابا وإيابا، يتأهل منها الفائز للمنافسة على بطاقة الملحق العالمي لحسم مقعد مونديالي تاسع من القارة الصفراء.

ماذا ينتظر المنتخب السعودي؟

يحتل المنتخب السعودي المركز السادس آسيويا حسب التصنيف الأحدث للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن المتوقع أن يتراجع خطوة أخرى بعد الخسارة أمام الأردن.

ويتواجد "الأخضر" حاليا في المستوى الثالث، قبل تصفيات المرحلة النهائية، ما سيجعله يقع ضمن مجموعة صعبة مكونة من منتخبات أصحاب تاريخ كبير بالقارة الآسيوية أمثال اليابان وقطر وأستراليا وغيرها.

وبعد نهاية مباريات الجولة السادسة، جاء في المستوى الأول كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، وفي الثاني أستراليا وقطر والعراق.

أما المستوى الثالث، فشهد تواجد الأخضر السعودي والأردن وأوزبكستان، وفي الرابع الإمارات وعمان والبحرين، والخامس جاءت منتخبات فلسطين والصين وقيرغيزستان، والأخير ضم كل من كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.

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