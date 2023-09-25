مارتينو يوضح موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس اميركا

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جاءت تصريحاته بعد نهاية مباراة انتر ميامي مع اورلاندو سيتي 1-1 في الدوري الاميركي وسط غياب ميسي بسبب مشكلات عضلية بالاضافة الى غياب جوردي البا للسبب نفسه وبوسكيتس بسبب معاناته للصداع النصفيواشار مارتينو الى انه سيتخذ القرار بعد الاستماع لميسي لمعرفة كيف يشعر ومع تقييم كل المخاطر المستقبلية .وأضاف ان وضع نسبة محتملة لمشاركته أمر صعب لانهم يسيرون كل يوم بيومه وسيقيمون الوضع قبل اتخاذ هذا القرار .ومنذ بداية مشواره مع انتر ميامي في أواخر تموز/يوليو حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة بانطلاقة مميزة مع فريقه اذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط حتى الآن.