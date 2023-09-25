الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مارتينو يوضح موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس اميركا

16880103345809
​تاتا مارتينو​ مدرب ​انتر ميامي​ وليونيل ميسي
اكد الارجنتيني تاتا مارتينو مدرب انتر ميامي ان مشاركة ليونيل ميسي في نهائي كأس اميركا امام هيوستن دينامو الاربعاء المقبل محل شك.
اضافة اعلان
جاءت تصريحاته بعد نهاية مباراة انتر ميامي مع اورلاندو سيتي 1-1 في الدوري الاميركي وسط غياب ميسي بسبب مشكلات عضلية بالاضافة الى غياب جوردي البا للسبب نفسه وبوسكيتس بسبب معاناته للصداع النصفي

واشار مارتينو الى انه سيتخذ القرار بعد الاستماع لميسي لمعرفة كيف يشعر ومع تقييم كل المخاطر المستقبلية .

وأضاف ان وضع نسبة محتملة لمشاركته أمر صعب لانهم يسيرون كل يوم بيومه وسيقيمون الوضع قبل اتخاذ هذا القرار .

ومنذ بداية مشواره مع انتر ميامي في أواخر تموز/يوليو حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة بانطلاقة مميزة مع فريقه اذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط حتى الآن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
large

ناصر الخليفي يرد على تصريحات ميسي: قمنا بتكريمه

24 أيلول 2023
لب

بعد حل عقدة ميسي.. "اعتراف مفاجئ" من فيران توريس

17 أيلول 2023
مبابي

مبابي عن الافضل بين ميسي ورونالدو : اصبحت أحب كليهما

14 أيلول 2023
أنتونيلا روكوزو

احتراماً لميسي.. متابعون يرفضون الإعجاب بأحدث صور لأنتونيلا

05 أيلول 2023
اقرأ أيضا
لب

كانسيلو يفرض نفسه في برشلونة

منذ3 ساعة
f64d459f-db17-4057-8b5c-f6bb82a3bb3a

قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي

منذ3 ساعة
Doc-P-422567-637899305218882510

الكشف عن تفاصيل جديدة حول إصابة مبابي

منذ3 ساعة
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

الحلم مستمر .. مفاجأة جديدة من إدارة النصر لكريستيانو رونالدو!

منذ22 ساعة
fayza-mbappe

والدة مبابي نادمة على التفريط بالعروض

24 أيلول 2023
image

ما هي تشكيلة ديربي مدريد المتوقعة بين الريال واتليتكو؟

24 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ22 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 