ماريا بيب غوارديولا تتزين بالكوفية الفلسطينية (صور)

توشحت ابنة أحد أهم مدربي كرة القدم في العالم بالكوفية الفلسطينية، إذ ظهرت ماريا بيب غوارديولا بالكوفية الفلسطينية والتقطت الصور مع والدها خلال احتفالها بتحقيق مانشستر سيتي بقيادة والدها للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضافة اعلان

ماريا بيب غوارديولا بالكوفية الفلسطينية



نشرت ماريا بيب غوارديولا مجموعة صور من ملعب الاتحاد بينما تمسك أو تظهر بجانبها حقيبتها التي تزينها بالكوفية الفلسطينية.



إحدى الصور لماريا بينما يقبلها والدها وهي ممسكة بالحقيبة المزينة بالكوفية الفلسطينية، حيث نزلت معه على أرضية الملعب للاحتفال بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه.



كما ظهرت الكوفية في صور أخرى لماريا مع أفراد من عائلتها وأصدقائها خلال مشاهدة المباراة والاحتفال.

قبل يومٍ واحد من نشر ماريا صور الاحتفال بتحقيق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دعمت فلسطين بطريقة أخرى عبر حسابها على إنستغرام.



إذ نشرت ماريا بيب غوارديولا صورة لقلادة ذهبية ترتديها مزينة بقلب وردي اللون مكتوب عليه "فلسطين حرة"، أو Free Palestine.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 91 نقطة كانت كفيلة بإنهاء البطولة لصالحه بعد تغلبه على فريق وستهام 3-1، على ملعب الاتحاد يوم الأحد 19 مايو/أيار 2024. عربي بوست

اقرأ أيضاً:

ابنة غوارديولا تجسد تعاطفها مع الفلسطينيين