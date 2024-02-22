ماك اليستر متسائلا: لماذا يريد صلاح الرحيل؟

يرى قائد ليفربول السابق غاري ماك اليستر أن محمد صلاح يمكن ان يبقى في صفوف الريدز. ويُقال إن رحيل المدرب يورغن كلوب في نهاية الموسم قد يؤدي إلى رحيل صلاح وفيرجيل فان دايك أيضا.



لكن ماك اليستر يقول: "من الواضح أن هذا قد برز إلى الواجهة بسبب الإعلان عن رحيل كلوب. وتحب الأندية دائمًا إنجاز أعمالها مبكرًا. ولم يتبق لدى كلا اللاعبين فترة طويلة من عقدهما الحالي، ولا يُعرف كيف سينتهي هذا الموسم".

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وأضاف: "لكن لماذا يريد الرحيل؟ الفرص موجودة لأنه يبدو أن ليفربول سيحصل على مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وأعتقد أن ذلك قد يؤثر على القرارات أيضًا".



وقال: "أحد الاعتبارات الأخرى هو أين سيذهب بعد ليفربول؟ لا يوجد العديد من الأندية التي يمكنها أن تمنحك أكثر مما يستطيع ليفربول تقديمه".