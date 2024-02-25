مانشستر سيتي يتخطى بورنموث ويضيق الخناق على ليفربول

فاز مانشستر سيتي 1-0 على مضيفه بورنموث، مساء السبت، بهدف سجله فيل فودن ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة.



وهزّ فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعد مجهود جيد من إرلينغ هالاند.

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وبدا بورنموث قادرا على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافيرنييه أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.



وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأحد.

ولم يقدم سيتي أفضل مستوياته إذ افتقد للانسيابية لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري للمباراة 11 بعدما حقق انتصارا ثانيا على التوالي بنتيجة 1-صفر بعد تغلبه على برنتفورد يوم الثلاثاء الماضي.

وأبرز فودن مجددا أهميته المتزايدة في الفريق إذ سجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.



ولم يفرض سيتي هيمنته في الدقائق الأولى، لكنه تقدم في النتيجة عندما تفوق هالاند على الرقابة الدفاعية وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس نيتو لكن الكرة وصلت إلى فودن الذي أودعها الشباك بهدوء.



وقبل ذلك بفترة وجيزة، تصدى إيدرسون لمحاولة من ميلوس كيركيز.

ولم يتمكن سيتي من هز الشباك بعد الاستراحة وحاصره بورنموث المدعوم من الجماهير وكاد تافيرنييه أن يهز الشباك في مناسبتين، إلا أن اللقاء انتهى بنتيجة 1-0.