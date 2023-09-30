مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الأولى.. ونابولي يواصل التعافي

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ألحق وولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي، بفوزه عليه 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز هدفي وولفرهامبتون كل من مدافع مانشستر سيتي روبن دياز (13 بالخطأ في مرماه) وهوانج هي تشان (66)، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف مانشستر سيتي الوحيد (58).وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في الصدارة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 7 نقاط.حاول مانشستر سيتي السيطرة على مجريات اللقاء في وقت مبكر، وجرب المدافع مانويل أكانجي حظه بتسديدة بعيدة المدى علت المرمى في الدقيقة الثالثة.وأنقذ المدافع الخبير كريج داوسون مرمى وولفرهامبتون من هدف محقق في الدقيقة السادسة، عنما أبعد تمريرة زميله السابق ولاعب مانشستر سيتي ماثيوس نونيز أمام المرمى، قبل أن يصل إليها المتحفز إيرلينج هالاند.ووجّه جناح مانشستر سيتي جيريمي دوكو تسديدة ارتدت من مدافع قبل أن تمر بجانب القائم الأيسر في الدقيقة السابعة.وتمكن وولفرهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما بذل بيدرو نيتو مجهودا مضاعفا، ليخترق من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر عرضية أمام المرمى، أكملها المدافع روبن دياز بطريق الخطأ في مرمى فريق مانشستر سيتي.وواجه نونيز وضعا صعبا، حيث وجه له جمهور وولفرهامبتون هتافات معادية طوال الشوط الأول، ومرت تسديدة من دوكو بجانب مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 22.وأهدر مانشستر سيتي فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 27، عندما نفذ الأرجنتيني ألفاريز ركلة حرة، ارتقى لها ناثان أكي برأسه، لترتدت من ظهير وولفرهامبتون نلسون سيميدو، وتصل مجددا إلى المدافع الهولندي الذي أنقذ الحارس جوزيه سا محاولته الثانية.وخطف لاعب مانشستر سيتي فيل فودين الكرة من آيت نوري ليتقدم بها على خط المرمى، قبل أن يبعد سا تمريرته في الدقيقة 29.وحاول دوكو مرة أخرى أن يهدد مرمى وولفرهاميتون عبر اختراق وتسديدة من الجناح الأيسر، بيد أن كرته حادت عن طريق المرمى في الدقيقة 40.وكاد نونيز يهز شباك فريقه السابق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بيد أنه سدد من موقف مريح في مكان وقوف الحارس سا.وبعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الثاني، أطلق دياز تسديدة بعيدة متسرعة استقرت في المدرجات خلف مرمى وولفرهامبتون.ولم يستغل هالاند تمريرة من البديل أوسكار بوب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52، وتمكن سيتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 58، عندما نفذ ألفاريز ركلة حرة فوق الحائط البشري، لتستقر مقوسة في شباك وولفرهامبتون.ومرر جوميز لاعب وولفرهامبتون كرة ذكية إلى نيتو الذي أوشك على التسديد نحو المرمى، قبل أن يقوم أكانجي بتدخل حاسم وقوي في الدقيقة 64.وكاد مانشستر سيتي يتقدم بالنتيجة في الدقيقة 66، عندما وصلت تمريرة بوب إلى أكانجي الذي تعدت كرته الحارس قبل أن يبعدها داوسون من خط المرمى.واستعاد وولفرهامبتون أفضليته بعدها بلحظات، عندما ارتدت محاولة هوانج هي تشان إلى ماثيوس كونيا، فأعادها الأخير إلى المهاجم الكوري الجنوبي الذي سدد الكرة في الشباك.وضغط مانشستر سيتي من أجل التعادل مجددا، وأطلق البديل كالفن فيليبس تسديدة منخفضة مرت بجانب القائم القريب في الدقيقة 76.ووصلت الكرة خارج منطقة الجزاء إلى ظهير سيتي كايل ووكر، الذي أرسل تسديدة قوية، سيطر عليها الحارس سا في الدقيقة 86.وقال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مبروك للذئاب، لقد استحقوا ذلك. لقد أتيحت لنا الفرص وواجهنا صعوبات في التعامل مع التحولات ولعبوا هم بشكل جيد للغاية".وأضاف: ""كنا هناك واستقرينا بشكل جيد والسؤال هو عندما يكون المنافس أسرع، علينا أن نقبل ذلك".وعن كيفية تعامله مع الإصابات التي ألمت بفريقه في الآونة الأخيرة، أجاب جوارديولا: "سيعود برناردو (سيلفا) قريبًا وسيعود جون (ستونز) قريبًا، وسنرى عدد اللاعبين الذين لدينا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".وعما إذا كانت الخسارة في كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد، قد أثرت على أداء اللاعبين اليوم، قال المدرب الإسباني: "إنها بطولة مختلفة، في نيوكاسل كنا أفضل بكثير من اليوم والآن ننتقل إلى المرحلة التالية".وتناول جوارديولا أيضا تأثير غياب لاعب الوسط الموقوف رودري بقوله: "رودري لاعب مهم. لا يمكننا الاعتماد عليه وعليك توفير لاعب آخر يلعب هناك".وعن أداء ماتيو كوفاسيتش، قال المدرب: "كان جيدًا. ماتيو لاعب استثنائي وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها في هذا المركز. عندما نفوز ونخسر نفعل ذلك معًا. اليوم لم نكن في أفضل حالاتناشدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي عندما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بعد فوزه الثمين على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة.واستعاد "المدفعجية" التوازن عقب سقوطهم في فخ التعادل أمام الجار توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية.وبكّر أرسنال بالتسجيل عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيمن اثر رأسية للبرازيلي جابريال جيسوس فتابعها داخل المرمى الخالي (17).وحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء في الدقيقة 44 إثر عرقلة إيدي نكيتياه داخل المنطقة من قبل ماكسيميليان أرونز، فتركها ساكا الى القائد النروجي مارتن أوديجارد الذي انبرى لها بنجاح مسجلا الهدف الثاني.وحصل آرسنال على ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة أوديغارد من المدافع راين كريستي، فانبرى لها هذه المرة الدولي الألماني كاي هافيرتز بنجاح أيضاً (53)، قبل أن يختم المدافع بن وايت المهرجان بالهدف الرابع (90+3).وأكرم أستون فيلا وفادة ضيفه برايتون عندما تغلب عليه 6-1 وارتقى الى المركز الرابع.وفرض أولي واتكينز نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" مع تمريرة حاسمة.وحسم أستون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية واتكينز (14 و21) وهدف للمدافع الإكوادوري بيرفيس إستوبيان بالخطأ في مرمى فريقه (26).وقلص برايتون الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه الدولي الإسباني المعار من برشلونة أنسو فاتي (50) لكن أستون فيلا رد بثلاثية عبر واتكينز (65) وجاكوب رامزي اثر تمريرة من الأخير (85) والبرازيلي دوجلاس لويز (90+7).وهي الخسارة الثانية تواليا لبرايتون بعد الأولى أمام تشلسي 0-1 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، والثانية له في الدوري فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس مؤقتا فارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي حقق فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم.وجاء سقوط برايتون قبل رحلته إلى فرنسا الخميس المقبل لمواجهة مرسيليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).وانتكس ماشستر يونايتد مجدداً بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الدنماركي يواكيم أندرسن، بتسديدة رائعة بيمناه "على الطاير"، مستغلاً ركلة حرة جانبية انبرى لها إيبيريتشي إيزي (25).وثار الفريق اللندني لخسارته امام يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالذات 0-3 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز العاشر.وتابع نيوكاسل صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما الباراغوياني ميغل ألميرون بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جيمس ترافورد (14)، والسويدي ألكسندر إيزاك (76 من ركلة جزاء).واستعاد وست هام توزانه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما جارود بووين (24) والتشيكي توماش سوتشيك (37).وعاد إيفرتون إلى سكة الهزائم بخسارته امام ضيفه لوتون تاون الوافد حديثاً الى دوري الاضواء، بهدف لدومينيك كالفيرت-ليوين (45) مقابل هدفين للويلزي توم لوكيير (24) وكارلتون موريس (31).وهو الفوز الأول للوتون تاون هذا الموسم.ويلعب اليوم نوتنجهام فوريست مع برنتفورد، على أن تختتم المرحلة غدا بلقاء فولهام مع تشلسي.سيري أواصل نابولي سلسلة انتصارته في "السيري آ" بفوزه الكبير خارج قواعده على ليتشي (0-4)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على ملعب "فيا ديل ماري"، بافتتاح الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.دخل حامل اللقب للاستراحة متقدما بأفضلية الهدف الذي سجله المدافع النرويجي ليو سكيري أوستيجارد برأسية في الدقيقة 16.لم تكد تمر 6 دقائق من عمر الشوط الثاني حتى استطاع فريق الجنوب أن يعزز تقدمه بفضل مهاجمه وهدافه النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين، ليرفع محصلته إلى 5 أهداف يجاور بها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، أنهى لاعب الوسط الشاب جيانلوكا جايتانو الأمور تماما بالهدف الثالث.ثم اختتم ماتيو نابوليتانو رباعية الضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.وبهذا يواصل نابولي انتصاراته للجولة الثانية تواليا بعد التعثر في 3 جولات متتالية في المسابقة (خسارة وتعادلين)، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة يقفز بها مؤقتا للمركز الثالث.كما أن الفوز يمنح الفريق دفعة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال عندما يستقبل فريق الجنوب ريال مدريد الإسباني على ملعب "دييجو أرماندو مارداونا" في ثاني جولات دور المجموعات.على الجانب الآخر، تكبّد ليتشي مرارة الخسارة الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع بشكل مؤقت.الليجااقتنص رايو فاييكانو نقطة ثمينة من براثن ضيفه مايوركا بتعادله الإيجابي القاتل (2-2) أمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وعلى ملعب "فاييكاس" في العاصمة مدريد، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث كانت البداية مبكرة للغاية من جانب أصحاب الملعب منذ الدقيقة الرابعة بفضل الجناح الشاب ألفارو جارسيا الذي أضاف الهدف الثاني له في الموسم، بعد هدفه في شباك غرناطة في الجولة الثانية.ولكن قبل نهاية الشوط بدقيقة، واصل المهاجم الكوسوفي المخضرم فيدات موريكي مسلسل هز شباك فرق الليجا للمباراة الرابعة على التوالي، مسجلا هدف التعادل لمايوركا، ورافعا رصيده إلى 4 أهداف يزاحم بها أصحاب الصدارة بخمسة أهداف جود بيلينجهام وألفارو موراتا، وروبرت ليفاندوفسكي، ثم في الدقيقة 59 أضاف أنتونيو سانشيز هدف التقدم لمايوركا.وبينما كان الضيوف في طريقهم للثلاث نقاط، أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الفريق المدريدي من الخسارة، واستدعت الحكم لركلة جزاء سجلها النجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو بنجاح في الشباك.ورغم أنه التعادل الثالث على التوالي لفاييكانو في الدوري، إلا أن هذه النقطة أنقذت الفريق من خسارة كانت وشيكة (الثانية في الموسم).ورفع التعادل رصيد فاييكانو إلى 12 نقطة في المركز السابع مؤقتا.في المقابل، فرّط فريق المكسيكي خافيير أجيري في فوز كان في المتناول، وكان سيكون الأول بعد خسارة (5-3) أمام جيرونا، ثم تعادل ضد برشلونة في الجولة الماضية منذ أيام بهدفين.وأصبح رصيد مايوركا 7 نقاط في المرتبة الـ14 بشكل مؤقت.البوندسليجاانفرد باير ليفركوزن موقتاً بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينتس متذيل الترتيب 3-0 أمس السبت ضمن المرحلة السادسة.وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة الدولي الاسباني السابق ومدربه الحالي تشابي ألونسو.ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة عن شتوتجارت واثنتين عن بوروسيا دورتموند.وسجّل اهداف ليفركوزن الهولندي سيب فان دن بيرج (18 خطأ في مرماه)، الاسباني أليكس جريمالدو (59) ويوناس هوفمان (65).وتقدم شتوتجارت الى المركز الثاني مؤقتًا، عقب فوزه على مضيفه كولن بهدفي دينيز أونداف (68 و88).ويعيش كولن أسوأ ايامه، حيث لم يحرز سوى نقطة واحدة ويقبع في منطقة الخطر بالمركز 16.وانتزع فولفسبورج، سابع الترتيب، فوزًا ثمينًا من أينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على ارضه في "فولكسفاجن أرينا".وتابع المهاجم الدنماركي يوناس ويند تألقه، بتسجيله هدفي فريقه (31 و84).وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه (59).ويحتل أونيون برلين الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري الابطال المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم إلى المركز التاسع بسبع نقاط.وحقّق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1.وسجّل اهداف مونشنجلادباخ فلوريان نويهاوس (27) والفرنسي الحسان بليا (37 و45+3)، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتونيلوسيا (68). -(وكالات)