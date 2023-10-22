مانشستر سيتي يستعد لتوديع فيليبس.. وتشالوباه خارج خطط بوكيتينو

البريمير ليج

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من المتوقع أن يودع مانشستر سيتي أحد لاعبيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، يبدو لاعب الوسط كالفن فيليبس في طريقه إلى الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.ووصل فيليبس إلى ملعب "الاتحاد" في العام 2022 قادما من ليدز، مستمتعا بموجة من الزخم، بعد أن عزز مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا، حيث ظهر في جميع المباريات السبع مع وصول فريق المدرب جاريث ساوثجيت إلى نهائي "يورو 2020".وعلى الرغم من دفع سيتي 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط، تعين على فيليبس الانتظار حتى شهر أيار (مايو) ليبدأ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي. على الرغم من التعامل مع الإصابات المتعددة، كان بيب جوارديولا مترددا مرة أخرى في إشراك فيليبس في الدوري هذا الموسم، واقتصرت مشاركاته حتى الآن على ثلاث مباريات من مقاعد البدلاء. حتى الآن، جاءت البداية الوحيدة لفيليبس للموسم الحالي مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة، حيث تم إقصاء فريق جوارديولا على يد نيوكاسل الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي. وأوضح رومانو أن كلا من فيليبس ومانشستر سيتي يعتبران الرحيل في نافذة كانون الثاني (يناير) "محتملا جدا" في هذه المرحلة، في وقت تشكل فيه رغبة فيليبس في كرة قدم منتظمة أولوية للاعب.تشالوباه يوشك على ترك تشيلسيأفادت تقارير صحفية أمس، بأن مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه سيغادر النادي في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن تم استبعاده من خطط المدرب ماوريسيو بوكيتينو.يأتي ذلك، بعد أن رفض خريج أكاديمية تشيلسي، الانتقال إلى نوتنجهام فورست في الموعد النهائي للانتقالات في الصيف، على أمل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونخ. ويغيب تشالوباه حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، ولم يظهر بعد تحت قيادة بوكيتينو. وذكرت صحيفة "ميرور"، أن تشالوباه سيصبح الضحية الأولى في كانون الثاني (يناير)، لأنه ليس جزءا من خطط بوكيتينو في تشيلسي. ويشير التقرير إلى أنه بعد تسليم المدرب الأرجنتيني "السيطرة الكاملة على مسار الانتقالات"، أصبح تشالوباه متاحا في السوق.ويتوقع الجانبان أن يغادر تشالوباه النادي الشتاء المقبل، ويعتقد أن بايرن ميونخ يستعد لإحياء اهتمامه باللاعب الإنجليزي. وينظر إلى بيع تشالوباه على أنه مفيد لتشيلسي، الذين يدرك أن هذا سيفيد النادي لتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف.ماديسون سعيد بصداقته مع سونقليلون هم من جعلوا الابتسامة تظهر على وجه سون هيونج مين، وبعد انتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ، قام جيمس ماديسون بهذا الدور في توتنهام. منذ انتقاله من ليستر سيتي هذا الصيف، سجل ماديسون وسون ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة فيما بينهما، وصنع ماديسون هدفي سون في التعادل 2-2 مع آرسنال. وأكد ماديسون أن يستمتع بعلاقته الصحية مع النجم الكوري الجنوبي، الذي استلم شارة القائد بعد رحيل كين.وقال ماديسون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "لا يتطلب الأمر الكثير لرسم البسمة على وجه سوني، لكي نكون منصفين، إنه رجل لطيف بطبيعة الحال". وأضاف: "إنه شخص تريد فقط أن تعانقه كثيرا في كل مرة تراه في الصباح، لحسن الحظ، أستطيع أن أفعل ذلك. أعلم أن الكثير من مشجعي توتنهام يرغبون في احتضانه صباحا".وتابع: "حتى عندما كنت في ليستر، لم أكن أعرفه على الإطلاق، لكنه جاء إلي بعد المباراة وتصافحنا، وكان يعانقني ويمدحني كلاعب.. ليس عليه أن يفعل ذلك وأراه يفعل ذلك مع أشخاص آخرين. يعطي وقته للناس".وأردف: "إنه شخص ودود وقائد رائع لأنه يقود بالقدوة. بوجوده كقائد لفريقك، لا تريد أن تخذله لأنه رجل جيد ولديه معايير عالية، ابتسامته معدية للمجموعة، لا أستطيع التحدث بدرجة كافية عن سوني. إنه قائد عظيم وصديق عظيم".لورين: بإمكان آرسنال إحراز اللقبأكد لورين لاعب آرسنال السابق، أن بإمكان تشكيلة الفريق الحالي بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان لورين عضوا في "الفريق لا يقهر"، والذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم 2003-2004، دون أن يمنى بهزيمة واحدة.وقال لورين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "كان هناك الكثير من الفرق الجيدة في آرسنال، لكن فريق أرتيتا هو الفريق الذي يتمتع بأكبر فرصة للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. كنا قريبين العام الماضي، وهذا العام أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك".وأبدى لورين إعجابه بالمدرب، وروح الفريق وتكاتفه، وقوة مقاعد البدلاء، حيث يرى الموهبة في مركز، لكنه أشار أيضا إلى عقلية الفوز التي تأتي في جزء كبير منها من القائد الشاب مارتن أوديجارد. وأضاف: "من المهم جدا أن تكون قادرا على التحكم في المواقف على المستوى العاطفي. هناك فرق تعرف كيفية القيام بذلك. تسجل هدفا في مرمى ريال مدريد أو برشلونة، ثم يردون عليك لأنهم يعرفون كيفية التحكم في تلك المواقف". وتابع: "أنت بحاجة إلى قائد يعرف كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف، وما يلفت النظر في مارتن أوديجارد ليس فقط أنه يستطيع القيام بذلك، بل أنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط. أرتيتا لن يمنح شارة القيادة لأي شخص، لقد أعطاها له لأنه ينقل ما كان سيفعله المدرب لو كان على أرض الملعب".نيفيل: رايا يشعر بسخونة الموقفيعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن الضغط بدأ يصل إلى دافيد رايا، حارس آرسنال الجديد، مؤكدا أن يرتكب "أخطاء" بشكل متزايد لأنه يشعر بسخونة الأجواء.وعانى رايا في مباراة آرسنال الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد لنس، وتعرضت ثقته لضربة أخرى عندما تلقى هدفا ساذجا أحرزه ميخايلو مودريك في تعادل أرسنال 2-2 مع تشيلسي أول من أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويشعر نيفيل أن مستوى التدقيق على رايا، منذ حصوله على المركز الأساسي في آرسنال من آرون رامسديل، بدأ يؤثر على الحارس الإسباني.وقال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس": "بدأ دافيد رايا مسيرته مع أرسنال بشكل جيد، ولكن بعد ذلك قدم مباراة سيئة في دوري أبطال أوروبا (أمام لنس) تلاه الشوط الأول ضد مانشستر سيتي". وأضاف: "والآن، هذه المباراة. الجو يزداد سخونة بالنسبة له. لديه تلك النظرة على وجهه وكأنه يطلب المساعدة، إنه أصعب موقف وبالتأكيد عندما تكون في أحد أكبر الأندية في الدوري، فأنت تحت قدر كبير من التدقيق، خاصة إذا كنت حارس مرمى".وتابع: "لقد صنع ميكيل أرتيتا ذلك، فلنكن واضحين فيما يتعلق بوضع رامسديل ورايا. إنه أمر غير عادي لكنه يقول أنه يمكن أن ينجح، لم أصدق أبدا أن ذلك ممكن، وأعتقد أننا نرى أمام أعيننا التحديات الموجودة الآن سيكون هناك ضغط، رامسديل لم يرتكب الكثير من الأخطاء في بداية الموسم، وقد بدأ رايا الآن في ارتكاب الأخطاء". ولم يخف رامسديل إحباطه بسبب خسارته موقعه الأساسي، وهو يخشى على موقعه في تشكيلة انجلترا خلال كأس أوروبا 2024. وأردف نيفيل: "لقد تفاجأنا جميعا عندما تم استبعاد آرون رامسديل من المباراة قبل شهر أو نحو ذلك، كنا نظن أن الأمر قد يطول إلى مباراتين، ولكن يبدو الآن أن دافيد رايا هو رقم 1". وواصل: "أشعر أن هناك مشكلة تختمر هنا، حيث سيبدأ رامسديل في طرق الباب قائلا.. أربد اللعب مرة أخرى، وإذا لم يحصل ذلك، فسوف يطلب الرحيل".بوكيتينو: هدف مودريك مقصودأوضح مدرب تشيلسي ماريسيو بوكيتينو، أنه فخور من لاعبي فريقه، رغم إهدار الفوز على آرسنال (2-2) مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدور.وكان تشيلسي في طرقه لتحقيق فوز مثير، عندما تقدم بهدفين نظيفين، لكن آرسنال استعاد رباطة جأشه في ربع الساعة الأخير، ليسجل هدفين.وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خسرنا نقطتين. نشعر بخيبة أمل لكن لا يمكنك تغيير التحليل والحكم على المباراة. لقد كنا تنافسيين للغاية أمام فريق جيد جدا نافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".وأضاف: "نحن فريق شاب وأعتقد أن الطريقة التي تنافسنا بها هي أمر يدعو للفخر، ولكننا نشعر بخيبة أمل لأنه بعد 77 دقيقة عندما استقبلنا الهدف الأول أعتقد أننا كنا أفضل. كانت المباراة تحت السيطرة وكنا نلعب بشكل جيد".وتابع: "لكن عندما تستقبل شباكك هناك مخاطرة. نعم، نشعر بخيبة أمل ولكن علينا أن نتعامل مع أشياء إيجابية. أريد أن أرى لاعبي فريقي حزينين لأنهم فقدوا نقطتين. نحن في اتجاه جيد. من المهم أن نظهر للناس أنه يمكننا المنافسة على هذا المستوى".وعن الهدف الثاني الذي أحرزه ميخايلو مودريك، قال بوكيتينو: "نعم (كان يعني ذلك). لأكون صادقا، لقد حاول. هذا لا يعني أنه وحده يستحق الثناء ولكنه كان يعرف موقع الحارس وأنه كان من الممكن التسجيل من هذا المركز. كان بحاجة إلى هدفه الأول في ستامفورد بريدج. ما يزال بحاجة إلى التحسن ولكن بهذا الهدف أعتقد أنه سيكون أكثر ثقة في المستقبل".وأشاد بوكيتينو بلاعبه كول بالمر قائلا: "إنه لاعب لا يصدق. إنه صغير جدا ولكنه منفتح جدا للتعلم. لقد أظهر أن شخصيته قوية".كلوب يشيد بصلاحأشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب بنجمه محمد صلاح، بعد ثنائية الدولي المصري التي منحت الريدز الفوز في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون 2-0 أول من أمس.وضمنت ثنائية صلاح في الشوط الثاني فوز ليفربول ملعب أنفيلد، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الهدف رقم 200 في الدوري خلال مسيرته. في الهدف الأول، بقي صلاح هادئا ليسجل ركلة جزاء، بعد أن لمس مدافع إيفرتون مايكل كين عرضية لويس دياز بيده، ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع، استغل اللاعب المصري تمريرة داروين نونيز ليحقق النقاط الثلاث بطريقة حاسمة.ولدى صلاح الآن ثمانية أهداف في جميع المسابقات لليفربول هذا الموسم، وفي حديثه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أشاد كلوب بلاعبه المصري. وقال كلوب: "انظر، أكثر ما أحبه في مو هو... حسنا، ربما أحب الأرقام في الغالب (مازحا)". وأضاف: "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لعب لنا عددا لا يصدق من المباريات الرائعة. اليوم لم تكن أفضل مبارياته ولكن (ما يزال) ينفذ الضربات الحاسمة من ركلة الجزاء ثم يبقى في الموقف، ربما تكون هذه هي أهم مميزاته، وأنا أحب ذلك".وأضاف: "نحن بحاجة إلى شخص يمكنه تمرير الكرة فوق خط المرمى، وقد فعل ذلك مرة أخرى. لا يمكنني احترام هذه الحقيقة أكثر من ذلك"."إنه أمر رائع للغاية، والأرقام جنونية. لن يتوقف أبدا، هذه هي طبيعته وهذا رائع حقا بالنسبة لنا". من جهته، أكد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، أن الفوز الذي حققه فريقه على إيفرتون، جاء نتيجة قدرة الفريق على مجابهة طريقة لعب الخصم.ولعب إيفرتون ناقص الصفوف منذ الدقيقة 37، لحصول آشلي يونج على البطاقة الصفراء الثانية، وتعذب ليفربول رغم سيطرته، لتحقيق الفوز عبر هدفين من نجمه المصري محمد صلاح. وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "في رأيي، جاء العمل الشاق من خلال القتال الذي قدمه إيفرتون. لقد حاولوا مواجهتنا بالكرات الطويلة والكرات الثابتة، لكننا كنا مستعدين للغاية لذلك".وأضاف: "كانت الرسالة هي التحلي بالصبر واللعب بسرعة من جانب إلى آخر. لقد أجروا التغيير بين الشوطين ليلعبوا بخمسة لاعبين في الدفاع وكان علينا أن نتحلى بالصبر أكثر".وتابع: "من الصعب مواجهة فرق تلعب بعشرة لاعبين. لقد كنا على الجانب الآخر وقمنا بعمل جيد. كانت عقليتنا تتركز على أنهم ما يزالوا يلعبون بـ 11 لاعبا، لأن الأمر ذهني قليلا عندما يكون لديك لاعب إضافي، كنا نفعل ذلك (بسرعة) لعدة مواسم، إنها قوة كبيرة مع الوتيرة. الهدف الثاني بالذات شيء نستمتع به ويجب أن نستمر فيه". وفي تصريحات أخرى لشبكة "تي ان تي سبورتس"، عقب فان دايك على تألق صلاح بقوله: "هذا ما يفعله اللاعبون العظماء، في هذا الموسم أو قبل نهاية الموسم الماضي، أهدر عددا قليلا من ركلات الجزاء، لكن أن يتقدم ويقدم المطلوب هو ما نحتاجه، نأمل في أن نبني على هذا الآن".وأردف: "الاستمرارية هو أصعب شيء في كرة القدم، أن تفعل ذلك في كل مباراة أمر صعب، ميكولينكو (لاعب إيفرتون) قام بعمل جيد لكن صلاح رفع مستواه، نحن مسرورون للغاية منه". -(وكالات)