مانشستر سيتي ينوي تعزيز الثلاثية التاريخية بلقب على حساب إشبيلية

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أثينا - ستكون العاصمة اليونانية أثينا، مسرحا للمواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي واشبيلية، في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام سنويا بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.وقدم مانشستر سيتي موسما تاريخيا، عندما نال ثلاثية من الألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهو يسعى لمواصلة حصده للألقاب، من خلال كأس السوبر الأوروبي.من جانبه، واصل اشبيلية سطوته على مسابقة الدوري الاوروبي الموسم الماضي، بعدما أحرز لقبها للمرة السابعة في تاريخه (رقم قياسي)، وهو الذي يطمح كذلك للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.ويعتبر مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المرشح الأوفر للفوز باللقب، لكن خصمه اشبيلية ليس بالمنافس الهين، تحت قيادة مدرب إسباني آخر هو لويس مينديليبار.ويدخل الفريقان غمار المباراة مع بداية موسم جديد وبتشكيلتين ما تزالان معرضتين لتغييرات سواء بالتعاقد مع لاعبين أو برحيل آخرين، لكن بالتأكيد ستشهد وجود واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا وهو إيرلينج هالاند.فالمهاجم النرويجي سبق له أن هز شباك إشبيلية، سواء مع فريقه الحالي أو مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند، حيث سجل في مرماه هدفين من أصل أربعة للفريق الإنجليزي في ملعب رامون سانشيز بيثخوان، الموسم الماضي خلال دور المجموعات بالتشامبيونز ليج.وبدأ هالاند موسمه الثاني تحت قيادة جوارديولا، الذي يبدأ بدوره موسمه الثامن في قيادة السيتيزنز، وقد استهل موسمه بشكل جيد بتسجيله لثنائية في مرمى بيرنلي (3-0) في انطلاقة الفريق السماوي بالبريمير ليج.كما يبرز أيضا بالفريق الإنجليزي اللاعب الإسباني رودريجو هرنانديز، صاحب هدف تتويجه بالتشامبيونز ليج على حساب إنتر ميلان، والذي سجل أيضا ثالث أهداف الفريق أمام بيرنلي، إضافة لصناعته لآخر.وأنهت هذه النتيجة على الانتقادات التي كانت موجهة لفريق جوارديولا بعد خسارته للقب كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.وسيعاني سيتي من عدد من الغيابات خلال المباراة، أبرزها البلجيكي كيفن دي بروين، الذي اضطر لمغادرة الملعب أمام بيرنلي بسبب مشكلات عضلية، حيث طلب الدولي البلجيكي التغيير في الدقيقة 21، وقد أكد جوارديولا لاحقا غيابه عن موقعة إشبيلية.كما سيغيب عن قائمة الـ22 لاعبا المسجلين للمباراة لاعبان آخران كان يبدو أنهما سيشاركان كأساسيين وهما المدافع البرتغالي روبن دياز ومواطنه في وسط الملعب برناردو سيلفا، دون الإفصاح عن السبب.ولن يتمكن سيتي أيضا من الاعتماد على نجميه السابقين إلكاي جوندوجان ورياض محرز بعد رحيلهما إلى برشلونة وأهلي جدة السعودي، لكن لتعويض هذه الغيابات تعاقد الفريق مع الكرواتيين جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، بينما يتطلع لضم لوكاس باكيتا من وست هام يونايتد.بدوره، يخوض إشبيلية اللقاء بعد بداية محبطة للموسم بعد السقوط على أرضه 1-2 في مستهل مشواره بالليجا أمام فالنسيا.وتغير الحال داخل جدران النادي الأندلسي بعد تولي مينديليبار مسؤوليته في الثلث الأخير من الموسم الماضي، ليقوده من براثن الهبوط لدوري القسم الثاني إلى التألق أوروبيا والإطاحة بأندية عملاقة على المستوى القاري أمثال مانشستر يونايتد ويوفنتوس قبل الفوز على روما بقيادة جوزيه مورينيو في نهائي اليوروبا ليج.وأقر المدرب بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد أمام فالنسيا، لكنه سيركز على مواجهة السوبر أمام منافس يمتلك الكثير من الإمكانيات مقارنة بإشبيلية والذي يدرس كيفية إلحاق الضرر به في بداية الموسم، الذي لا يكون فيه أي فريق في أعلى مستوياته.ولمواجهة السيتي سيعاني الفريق الأندلسي من غياب قلب الدفاع الفرنسي تانجي أوستن نيانزو، الذي عاد مصابا من الجولة الأميركية، وكذلك البرازيليين ماركاو تيكسيرا الذي يعاني من مشكلة عضلية، وفرناندو ريجيس الذي يعاني من مشكلة معوية.بينما دخل القائمة الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق هذا الموسم كالظهير الأيسر الإسباني أدريا بيدروسا (اسبانيول) والمدافع الفرنسي لويك بادي (المعار من ستاد رين) والمدافع الأرجنتيني فيدريكو جاتوني (سان لورنزو)، ولاعب الوسط السويسري جبريل سوو.وينتظر ألا يشهد التشكيل الأساسي لإشبيلية الكثير من التغييرات التي خاض بها مباراة الليجا الأولى، والتي سيعود فيها المدرب للاعتماد على المغربي ياسين بونو كحارس مرمى ومواطنه يوسف النصيري، صاحب هدف الفريق أمام فالنسيا.وأضاف "تعافى بشكل جيد (بعد النهائي) لكننا فقدناه مرة أخرى الآن. حان الوقت للتفكير والتحدث إلى الأطباء حول ما حدث معه".ولن يكون غياب دي بروين عن سيتي سهلا، خصوصا وأنه لعب دوراً مهماً في تتويج سيتي بالثلاثية، حيث مرر 31 كرة حاسمة وسجل 10 أهداف في 49 مباراة في مختلف المسابقات.وسيكون جوارديولا (52 عاماً) أمام فرصة الفوز بالكأس السوبر الاوروبية مع فريق ثالث مختلف، بعدما سبق له أن أحرز الكأس مع برشلونة الإسباني العامين 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني العام 2013.وفي ظل غياب دي بروين، سيكون المهاجم الفتاكهالاند سلاح سيتي مرة جديدة حيث افتتح رصيده في الدوري بهدفين في مرمى بيرنلي.سجل النروجي الموسم الماضي 36 هدفاً في 35 مباراة في بريميرليغ، منهياً الموسم برصيد 52 في جميع المسابقات.من ناحيته، عانى إشبيلية الموسم الماضي قبل أن يعود إلى مقدمة المسرح الكروي، فبعد اقالة خولن لوبيتيغي وبعده الارجنتيني خورخي سامباولي وجد النادي الاندلسي نفسه في المركز التاسع عشر في "لا ليغا" يصارع للبقاء في الاولى مع انتصاف كانون الثاني (يناير).وأثنى غوارديولا على مينديليبار قائلاً "أعرفه من الفترة التي قضيتها في برشلونة. لقد قلب الأمور في إشبيلية في فترة قصيرة".وتابع "لقد خاضوا مباراة نهائية صعبة ضد روما. المباريات ضد (جوزيه) مورينيو غالباً ما تكون صعبة. أعرف هذا من خلال تجربتي الشخصية".ويعتمد إشبيلية على مدافعه ماركوس أكونيا الذي كان جزءًا حيوياً من نجاحه في السنوات الأخيرة وكان أيضاً لاعبا اساسيا في فوز الأرجنتين بمونديال قطر العام الماضي.ومع ذلك، فهو لا يتردد في تحديات متهورة وقد حصل على بطاقة صفراء في المباراة الأولى في "لا ليجا" (نال تسع بطاقات صفراء في الموسم الماضي). خلال أمسية الأربعاء، سيواجه الأرجنتيني أمثال جاك غريليش وفيل فودين، على أمل الحدّ من خطورتهما وعدم نيل بطاقة أخرى.ويقف التاريخ في صف مانشستر سيتي بصفته بطل دوري الأبطال؛ ففي 47 نسخة سابقة من كأس السوبر الأوروبي، كان الفوز باللقب في 27 نسخة من نصيب الفريق المتوج بلقب دوري الأبطال.ويقتسم ميلان الإيطالي مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر الأوروبي، برصيد خمسة ألقاب لكل منهم، مقابل أربعة ألقاب لليفربول الإنجليزي وثلاثة ألقاب لأتلتيكو مدريد الإسباني.وعلى مدار تاريخ البطولة، توج بلقب السوبر الأوروبي 24 فريقا من 12 بلدا مختلفا، طبقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).وبرغم فوز أشبيلية بلقب السوبر الأوروبي مرة واحدة فقط حتى الآن، تستحوذ الأندية الإسبانية على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 16 لقبا مقابل تسعة ألقاب لكل من أندية إيطاليا وكذلك أندية إنجلترا. -(وكالات)