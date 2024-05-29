مانشستر يونايتد يعالج مشكلة الإصابات.. وبالمر يدلي برأيه حول بوكيتينو

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مدن - أكد تقرير صحفي أمس، أن السير جيم راتكليف، المالك الشريك الجديد لنادي مانشستر يونايتد، وضع مسألة حل مشكلة تفاقم الإصابات، كأولوية ضمن سعيه لتحسين أداء الفريق الموسم المقبل.وتعرض مانشستر يونايتد لأكثر من 60 إصابة في الموسم الماضي، ما أثر على طموحات الفريق الذي اكتقى بإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد حلوله ثامنا في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويدرك راتكليف ومساعده السير ديف برايلسفورد، أن فريقا من اللاعبين ذوي الجودة لن يكون له أي فائدة إذا كان العديد منهم غير متاح باستمرار، وفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان".وأضافت الصحيفة، أن برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس، التي تشرف على عمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد، يقود حملة تحسين أداء القسم الطبي، إلى جانب جاري أودريسكول، الذي أصبح رئيس قسم الطب الرياضي في أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي الأشهر التالية، قام أودريسكول بتقييم القسم، ومن المفهوم أنه بدأ في إدخال تحسينات عليه.وتابعت الصحيفة، أن هناك ثقة في النادي بأن فوائد عمل أودريسكول ستتحقق بالكامل في الموسم المقبل، وسيتضمن ذلك بحثا مكثفا حول أسباب العديد من الإصابات.وينظر إلى إعادة تأهيل رفاييل فاران وليساندرو مارتينيز من الإصابات للمشاركة في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على مانشستر سيتي، كدليل على تأثير أودريسكول.نيفيل: يحق لتين هاج البقاءأوضح مدافع مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن المدرب إريك تين هاج، اكتسب حق الحصول على فرصة أخرى الموسم المقبل، بعد قيادته الفريق للفوز على مانشستر سيتي والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.ورغم الإنجاز، ما تزال إدارة مانشستر يونايتد، تفكر في إقالة تين هاج، بعد سلسلة من النتائج المخيبة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى الفريق الموسم بالمركز الثامن.لكن نيفيل يعتقد أن الفوز المفاجئ على مانشستر سيتي، إضافة إلى غياب "المرشحين المتميزين" الآخرين، يعني أن تين هاج يجب أن يحتفظ بمنصبه.وقال نيفيل في برنامج "ذا أوفرلاب" عبر شبكة "سكاي سبورتس": "لم أستطع تحمل الذهاب إلى ويمبلي يوم السبت.. هذا هو مدى قلة ثقتي في قدرة يونايتد على منع سيتي من تحقيق الثنائية مرة أخرى".وأضاف: "ومع ذلك فقد تبين أنه يوم جميل.. أداء رائع بعد موسم رهيب قد يغير كل شيء بالنسبة لإريك تين هاج، ليس هناك شك في أن فوز تين هاج بكأس الاتحاد الإنجليزي قد وضع (إدارة) مانشستر يونايتد في موقف حرج. لقد كان هذا موسمًا سيئًا بشكل غير مقبول في الدوري الإنجليزي الممتاز".وتابع: "بالطبع، سوف يجادل تين هاج بأنه لم يكن لديه قائمة ثابت بما فيه الكفاية للاختيار من بينها، وخاصة في رباعي خط الدفاع. ولكن على الرغم من ذلك، فإن الافتقار إلى السيطرة في العديد من المباريات كان مثيرًا للقلق".وأردف: "ومع ذلك، فقد حصل على كأسين في عامين. لقد أثبت أنه قادر على الفوز بالألقاب مع هذا الفريق. إنه يضاهي جوزيه مورينيو باعتباره المدير الفني الأكثر نجاحًا ليونايتد منذ السير أليكس فيرجسون".وواصل: "أعتقد أنه حصل على الحق في الاستمرار. إنه ليس أمرا يحصل على تأييد قوي، ولكن الاعتبار الأول عند إقالة المدرب، هو أن لديك البديل الصحيح والأفضل.. ببساطة، لا يوجد مرشح بارز ليحل محله من شأنه أن يقوم بتحسين فورية وواسع النطاق".وختم نيفيل بالقول: "إذا أتيحت لك الفرصة لتعيين شخص مثل يورجن كلوب، كما فعل ليفربول في العام 2015، أو بيب جوارديولا كما فعل سيتي في العام 2016، فمن المنطقي أن تتغير، لكن لا يوجد أحد هنا يمكنه أن يأخذ هذا الفريق فجأة إلى مستوى آخر، قد يكون الأداء أفضل إلى حد ما، ولكن حتى مع وجود جوارديولا في المنصب، فإن فريق يونايتد هذا لن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".صراع على نجم ليدزأفادت تقارير صحفية أمس، بأن تشيلسي وليفربول، يتنافسان على ضم جناح ليدز يونايتد كريسينسيو سمرفيل هذا الصيف.وفاز سمرفيل بجائزة أفضل لاعب في دوري التشامبيونشيب بعد موسم رائع، لكنه لم يتمكن من إعادة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الفريق 0-1 أمام ساوثهامبتون في المباراة الإقصائية النهائية يوم الأحد.وليدز يوناتيتد مدين للفرق الأخرى بمبلغ 190 مليون جنيه إسترليني كأقساط الانتقالات، ويبدو من المرجح أن يغادر سمرفيل قبل بداية الموسم المقبل.ووفقًا لصحيفة ذا صن، فإن تشيلسي وليفربول في صدارة الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، ولكن هناك أيضًا اهتمام من ثلاثة أندية أخرى في الدوري الممتاز.ويحرص كل وست هام وفولهام وبورنموث أيضًا على ضم سمرفيل، على الرغم من أن أيًا من هذه الفرق الثلاثة لن يتمكن من تقديم خيار المشاركة قاريا في الموسم المقبل.وتبلغ قيمة سمرفيل بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وسجل 21 هدفًا في جميع المسابقات لفريق المدرب دانييل فارك في الموسم الماضي. ويعتبر سمرفيل من اللاعبين القادرين قادر على اللعب في أي من الجناحين، ومن المفهوم أن تعدد استخداماته يجذب مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت.بالمر: الجميع أحب بوكيتينوأدلى نجم تشيلسي كول بالمر، برأيه حول قرار النادي بالتخلي عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.ومر بوكيتينو بفترة عصيبة مع تشيلسي، قبل أن تتحسن النتائج كثيرا في الربع الأخير من الموسم، ويتقدم الفريق من المركز الثاني عشر إلى السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.ويقترب تشيلسي من التفاق مع مدرب ليستر إنزو ماريسكا على تدريبه في الموسم المقبل.واستمتع بالمر بموسم مميز تحت قيادة بوكيتينو، حيث سجل 27 هدفًا في جميع المسابقات، وقدم أيضًا 15 تمريرة حاسمة.وقال بالمر في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "عندما جاء للمرة الأولى قام بتركيب الأساسات وتأكد من أن الجميع يعرفون ما هو مطلوب، ثم بدأ يعلمنا ما يريد أن يفعله. لكن أولاً، كنا بحاجة إلى تلك القاعدة".وأضاف: "كمدير ورجل، فإنه سيدفعك إذا تراخيت، لقد كان مدربا جيدًا حقًا بالنسبة لي، جعلني أشعر بالاسترخاء وكانت لدينا علاقة جيدة حقًا".وأشار بالمر إلى الوقت الصعب الذي مر به بوكيتينو، في محاولته للتغلب على قائمة الإصابات المتزايدة وإخراج أفضل ما في فريقه الشاب، وتابع: "كانت لديه مهمة صعبة، حيث أصيب نصف الفريق، وبعض اللاعبين المهمين جدًا أيضًا، لذلك كان الأمر صعبًا عليه".وواصل: "لكن الجميع أحبوه.. وكان مهمًا جدًا بالنسبة لي أيضًا".كيليهير يلمح للحريلألمح أحد نجوم ليفربول، بأنه قد يغادر الفريق هذا الصيف، من أجل تحقيق طموحه بمشاركة أكثر انتظاما.وأكد حارس المرمى كاوميهين كيليهير، بأنه يريد الحصول على فرصة لأن يكون حارسا أساسيا في المستقبل، سواء كان ذلك في ليفربول أو أي فريق آخر.وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بانتظام مع فريق الريدز الموسم الماضي، في ظل إصابات تعرض لها الحارس الأول أليسون بيكر، وخاض كيليهير في 26 مباراة في جميع المسابقات، أي أقل بست مباريات فقط من النجم البرازيلي.وقال كيليهير في مقابلة مع موقع "ذا أثليتيك": "تذوقت ذلك (طعم المشاركة أساسيا) وأريد أن أفعل ذلك طوال الوقت، طموحي الرئيسي هو أن أكون الحارس رقم 1".وأضاف: "لقد قضيت وقتًا رائعًا في ليفربول، لقد كانت رحلة مجنونة بالنسبة لي وأحببتها تمامًا، أنا أحب النادي، أحب المشجعين ولدي علاقة رائعة مع اللاعبين والموظفين". وتابع: "سواء كان ذلك هنا في ليفربول أو في أي مكان آخر، أشعر أن الخطوة التالية بالنسبة لي هي أن أصبح الحارس رقم 1". -(وكالات)