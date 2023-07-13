ماني يقترب من مغادرة ميونيخ.. برشلونة يضم روكي.. وفان دايك على "رادار" اتحاد جدة

اضافة اعلان

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده رسميا مع اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش قادما من نادي لاتسيو الإيطالي، في عقد يمتد حتى العام 2026.وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، عن تعاقده مع سافيتش من خلال نشر صورة اللاعب أثناء توقيع العقد، مرفقة بعبارة جاء فيها: "قادما من نسور إيطاليا، سافيتش يمثل زعيم آسيا".وانتقل ميلينكوفيتش سافيتش (28 عاماً)، إلى لاتسيو في صيف العام 2015، قادما من خينك البلجيكي، وتوج الدولي الصربي مع فريق لاتسيو بكأس إيطاليا العام 2019، وبلقب السوبر الإيطالي في العامين 2017 و2019.توريس ينضم إلى أستون فيلاوأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع المدافع الدولي الإسباني باو توريس قادما من نادي فياريال، الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإسباني.وقدرت قيمة صفقة انتقال توريس (26 عاما) بقرابة 35 مليون جنيه استرليني (41 مليون يورو)، في الوقت الذي لم يعلن فيه فريق أستون فيلا عن تفاصيل مدة العقد المبرم مع الدولي الإسباني، والذي توج بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" العام 2021، مع فياريال تحت قيادو المدرب الإسباني أوناي إيمري.إنتر ميلان يعلنرحيل هندانوفيتشمن جانبه، كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن رحيل حارسه السلوفيني سمير هندانوفيتش بعد 11 موسما قضاها في صفوف "النيراتزوري".وانتقل هندانوفيتش في العام 2021، إلى فريق الإنتر، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.سان جيرمان يضم ندوروأنجز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع اللاعب الإيطالي الشاب شير ندور، في عقد يمتد لـ5 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.وقال النادي الباريسي في بيان له: "إن اللاعب ذو الـ18 عاما سيرتدي القميص رقم 27"، حيث كان متوسط الميدان الإيطالي ذو الأصول السنغالية، بدأ مسيرته في ناديي بريشيا وأتالانتا الإيطاليين قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي العام 2020.برشلونة يضم البرازيلي روكيووقع نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لينضم إلى صفوفه قادما من فريق أتليتيكو باراناينسي البرازيلي.وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن روكي سينضم إلى "البلاوغرانا" بالموسم 2024-2025 وبعقد يمتد حتى صيف العام 2031، وبشرط جزائي ضخم يبلغ 500 مليون يورو.ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة التي قدرتها تقارير إعلامية بنحو 30 مليون يورو، إضافة إلى 31 مليونا على شكل مكافآت.ونشأ روكي البالغ من العمر (18 عاما)، في نادي أميركا مينيرو قبل أن ينضم إلى كروزيرو ومنه إلى فريق أتليتيكو باراناينسي، كما خاض مباراة واحدة بقميص المنتخب البرازيلي، كانت أمام المغرب في طنجة ضمن الإطار الودي.فيدال يقترب من باراناينسيووصل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال إلى مدينة كوريتيبا البرازيلية، من أجل الانضمام إلى فريق أتلتيكو باراناينسي.وتوجه فيدال (36 عاما)، فور وصوله المدينة، إلى ملعب الفريق الذي توصل معه لاتفاق للعب في صفوفه لمدة 6 أشهر، بعدما فسخ عقده مع فلامنجو الأسبوع الحالي، ومن المتوقع، أن يتم تقديم فيدال رسميا خلال الساعات المقبلة.وانضم فيدال إلى فلامنجو العام 2022، بعد مسيرة حافلة في أوروبا لعب خلالها في صفوف باير ليفركوزن ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر ميلان.اتحاد جدة يقدم عرضالضم فان دايكبدوره، كشف الصحفي الرياضي آرون دومينغيز، عن تلقي الدولي الهولندي ومدافع نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، عرضا من نادي اتحاد جدة السعودي.ويسعى الاتحاد، إلى تدعيم خط دفاعه قبل إنطلاقة المنافسات المحلية والخارجية للموسم المقبل، إلى جانب تعويض غياب لاعبه أحمد حجازي، الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي وقد يغيب لفترة طويلة عن الموسم الجديد.وأكد دومينغيز في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إدارة نادي الاتحاد ترغب في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي في ميركاتو الصيف الحالي.ونجح الاتحاد في إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بضم الفرنسي كريم بنزيمة والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي جوتا.بايرن يفتح الباب أمام رحيل مانيوأكد المدير التقني لنادي بايرن ميونيخ، ماركو نيبي، أن هناك موافقة على بيع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، أو أي فريق آخر يبدي اهتماما بضمه.وقال نيبي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "إن إدارة بايرن ميونيخ حددت مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على بيع النجم السنغالي، مشيرا: "سيحضر ماني للنادي وسنجتمع معه لإبلاغه بموافقتنا على انتقاله لأي ناد يرغب بضمه".وذكرت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن هناك رغبة من ناديي النصر والأهلي السعوديين في الظفر بخدمات ماني هذا الصيف، وينتظر أن تحسم الأمور في الأيام القليلة المقبلة.وانتقل ماني إلى عملاق الدوري الألماني قادما من ليفربول الإنجليزي العام الماضي، لكن موسمه الأول مع بايرن ميونيخ لم يكن بالصورة المأمولة؛ إذ اكتفى بهز الشباك 12 مرة فقط خلال 38 مباراة خاضها عبر كل المسابقات.وكان صاحب الـ(31 عاما)، تحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ الألماني عقب المواجهة الودية التي انتهت بفوز السنغال على البرازيل (4-2) في 20 حزيران (يونيو) الماضي، حيث قال في تصريحاته لقناة "سبورت1" الألمانية: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سأبقى في بايرن ميونيخ، أنا أحب التحديات وبايرن يمثل تحديا كبيرا، الأمر متروك لي لأفعل كل ما يلزم لمواجهة هذا التحدي".وأضاف قائد "أسود التيرانغا" وصاحب ثنائية في الفوز التاريخي على الـ"سيليساو": "كان موسما معقدا للغاية بالنسبة لي، هذا يحدث ولم تكن مفاجأة، كنت أتوقع أن تكون بداية معقدة بعض الشيء، إنه أمر طبيعي في كرة القدم".يذكر، أن أندية دوري روشن السعودي استقطبت عددا من نجوم الكرة العالميين مؤخرًا، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (اتحاد جدة)، والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة). -(وكالات)