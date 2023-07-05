ماونت يرث رونالدو في مانشستر يونايتد

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حصل ماسون ماونت، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد، على إرث الأسطورة كريستيانو رونالدو، في قلعة أولد ترافورد.وكان مانشستر يونايتد، قد أعلن اليوم الأربعاء، التعاقد مع ماونت، قادما من تشيلسي، بعقد حتى 2028.ونشر الشياطين الحمر، مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، يوضح حصول ماونت على القميص رقم 7 في الموسم الجديد.ويعد رقم 7 القميص التاريخي لرونالدو مع مانشستر يونايتد في الفترتين الأولى والثانية، قبل فسخ عقده مع المانيو في الموسم الماضي.وسبق أن زعمت بعض التقارير بأن تشيلسي سيحصل في صفقة ماونت، على 55 مليون إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين إسترليني.وستفعل المتغيرات الإضافية فقط، إذا توج مانشستر يونايتد بالألقاب في السنوات الخمس المقبلة بوجود ماونت. -كووورة