ماونت ينضم إلى مانشستر يونايتد.. وبرشلونة يعلن استقدام مارتينيز

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مدن - أعلن نادي مانشستر يونايتد، أمس، عن التعاقد مع الإنجليزي ماسون ماونت، قادما من صفوف تشلسي.ونشر الحساب الرسمي للشياطين الحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو الإعلان الرسمي عن صفقة ماونت.وسبق أن زعمت تقارير بأن عقد ماونت مع مانشستر يونايتد حتى حزيران (يونيو) 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيحصل تشلسي على 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.وستفعل المتغيرات الإضافية فقط، إذا فاز مانشستر يونايتد بألقاب في السنوات الخمس المقبلة بوجود ماونت.وكان ينتهي عقد ماونت الأخير مع تشلسي في صيف 2024، لكن رفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد مع البلوز وفضل الانضمام إلى الشياطين الحمر.برشلونة يضم مارتينيزعزز برشلونة صفوفه بالمدافع إينييجو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو، بحسب ما أعلن بطل الدوري الإسباني.ويشكل التعاقد مع قلب الدفاع الدولي البالغ 32 عاماً والذي ارتبط بالنادي الكاتالوني حتى 2025، حلقة جديدة في سياسة ضم اللاعبين المخضرمين من دون مقابل في ظل الأزمة المالية الهائلة التي تعصف بـ"بلاوغرانا".وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما أبقى على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين تشلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي توالياً.وقال برشلونة في بيان "سيوقع (مارتينيس) لموسمين، حتى 30 حزيران (يونيو) 2025 وسيتضمن عقده بنداً جزائياً قدره 400 مليون يورو".ودافع مارتينيز عن ألوان بلباو منذ كانون الثاني (يناير) 2017 بعدما جاء إليه من ريال سوسييداد حيث لعب طيلة سبعة مواسم.ودخل مارتينيز تاريخ بلباو كأغلى لاعب في تاريخ النادي بعدما دفع 32 مليون يورو لتحريره من عقده مع جاره الباسكي سوسييداد.وخاض مارتينيز 177 مباراة بقميص بلباو، مسجلاً ثمانية أهداف في مشوار أحرز خلاله لقب الكأس السوبر المحلية العام 2021، إضافة لوصوله إلى نهائي مسابقة الكأس مرتين.فيرمينو إلى أهلي جدةأعلن نادي الأهلي السعودي عن ضم المهاجم البرازيلي الدولي روبرتو فيرمينو، الذي لعب مع ليفربول الإنجليزي على مدار المواسم الثمانية الماضية، مسجلا إجمالي 111 هدفا في 362 مباراة.وكشف الأهلي عن الصفقة الواعدة، مساء أول من أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أرفق الإعلان بصور للنجم البالغ من العمر 31 عاما.وأنهى فيرمينو عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ولم يجدد للنادي الإنجليزي، حيث كان يبحث عن مغامرة جديدة، وقد لاحت له الفرصة في الدوري السعودي.وكان البرازيلي، الذي شارك في صفوف منتخب البرازيل في 55 مناسبة، برصيد 17 هدفا، أحد أفضل الهدافين طوال هذا الوقت في ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2015، قادما من هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو.وفي صفوف الفريق الألماني، لعب منذ موسم 2010-11 حتى موسم 2014-15 برصيد 49 هدفا في 154 مباراة.وكان الأهلي قد أعلن الأحد أيضا عن ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من تشيلسي.هوفمان على أعتاب ليفركوزنكشف تقرير إخباري، أن لاعب خط الوسط الألماني جونهاس هوفمان بصدد تفجير مفاجأة بالرحيل عن بوروسيا مونشنجلادباخ والانضمام إلى باير ليفركوزن.وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية، أن هوفمان سيرحل عن مونشنجلادباخ عبر تفعيل بند في العقد يسمح له بالرحيل مقابل نحو عشرة ملايين يورو (10.9 مليون دولار).ولم يؤكد أي من الناديين أمس ما ذكره التقرير.ويتواجد هوفمان (30 عاما) ضمن صفوف مونشنجلادباخ منذ العام 2016، وقد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع الفريق حتى العام 2025.وكان ينتظر أن يشكل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عنصرا أساسيا بالفريق بملامحه الجديد تحت قيادة المدير الفني الجديد جيراردو سيواني.وفي حال رحيل هوفمان، سيكون ذلك بمثابة ضربة جديدة لمونشنجلادباخ الذي فقد قائده لارس ستيندل الذي انتقل إلى كارلسروه، والمهاجم ماركوس تورام الذي انتقل إلى إنتر ميلان وكذلك رامي بن سبعيني الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند.ويأتي ذلك بعد موسم مخيب للآمال أنهاه مونشنجلادباخ في المركز العاشر في الدوري الألماني، ليغيب بذلك عن المنافسات الأوروبية للعام الثالث على التوالي.وذكرت مجلة "كيكر"، أن مونشنجلادباخ يوجه أنظاره نحو فرانك هونورات لاعب ستاد بريست الفرنسي كبديل محتمل لهوفمان.وعلى الجانب الآخر، يشكل التعاقد المحتمل مع هوفمان خطوة كبيرة لليفركوزن الذي يدربه تشابي ألونسو.وبعد بداية متواضعة لمشواره في الموسم الماضي، احتل ليفركوزن في النهاية المركز السادس في البوندسليجا وسيشارك في الدوري الأوروبي، وهو ما يمنح هوفمان الفرصة للمشاركة القارية على مستوى الأندية من جديد.بايرن يضغط من أجل كيندخل كارل هاينز رومينيجه أسطورة بايرن ميونيخ، في المفاوضات بين الفريق الألماني ونظيره الإنجليزي توتنهام، بشأن التعاقد مع النجم المخضرم هاري كين.وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن البافاري يستعد حاليا لمواجهة سيناريوهين مختلفين، في ظل صعوبة التعاقد مع هاري كين.وكان الفريق اللندني قد رفض العرض الأول المقدم من بطل ألمانيا لضم كين، والذي بلغت قيمته 70 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية.وأفادت "سكاي" بأن رومينيجه أصبح منخرطًا في المفاوضات بشكل مكثف، وذلك باتصالاته الهاتفية المستمرة مع مسؤولي السبيرز، قبل تقدم بايرن بالعرض الثاني.لكن المشكلة تكمن في صعوبة التفاوض مع إدارة توتنهام، حيث أفادت التقارير بأن إدارة بايرن تجهل حتى الآن رغبة السبيرز، ولا يعرفون ما إذا كان النادي سيتركه يرحل هذا الصيف أم لا.وبسبب ذلك، يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة سيناريوهين، ناقشهما مجلس الإدارة مؤخرا، حيث يتمثل الأول في استمرار المفاوضات بشكل مكثف من أجل الظفر بتوقيع كين في الميركاتو الحالي.الخيار الثاني يتمثل في إرجاء التعاقد مع كين حتى صيف 2024، حين ينتهي عقده مع توتنهام، والتحرك نحوه لضمه مجانا.ورغم ذلك، ما يزال مسؤولو بايرن ميونيخ، على اتصال دائم بنجم السبيرز وممثليه، لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة المرتقبة.أمرابط يتمسك بحلم برشلونةيتمسك المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا، بحلم الانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي.وحاول برشلونة، التعاقد مع أمرابط على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن رفض فيورنتينا، رحيل النجم المغربي.وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "تأكدنا من مصادر خاصة بأن سفيان أمرابط ما يزال ينتظر الحصول على عرض من برشلونة في الصيف الحالي".وزعمت العديد من التقارير، بأن أوريل روميو لاعب جيرونا، بات الهدف الرئيسي لبرشلونة، من أجل دعم خط الوسط في الميركاتو الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط ما يزال ضمن قائمة أهداف برشلونة في الميركاتو، رغم أن صفقة روميو تتفوق عليه بالفعل.وأوضحت "رغم اهتمام مانشستر يونايتد بضم أمرابط، لكن فيورنيتنا لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من أجل ضم المغربي".وذكرت أن برشلونة تخلى عن أهداف رئيسية في الميركاتو مثل زوبيميندي وجوشوا كيميتش ومارسيلو بروزوفيتش، مما قد يدعم حلم أمرابط بالانتقال إلى البارسا هذا الصيف.ديالا يرد على العروض السعوديةرد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما، على العروض التي حصل عليها من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف الحالي.وكان باولو ديبالا قد تلقى مجموعة عروض من أندية سعودية في الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الهلال.وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فقد رفض باولو ديبالا، كل العروض السعودية التي حصل عليها، وينوي الاستمرار مع روما في الموسم المقبل.ويمتد عقد باولو ديبالا مع ذئاب روما حتى حزيران (يونيو) 2025، وهناك شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لأندية الكالتشيو، و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.يذكر أن روما، من جانبه، لا يريد الانفصال عن نجمه الأرجنتيني هذا الصيف، خصوصا مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى بعيدا عن الملاعب حتى 2024.موراتا ضمن أهداف ميلانيرغب ميلان بإعادة الإسباني ألفارو موراتا إلى الدوري الإيطالي من خلال تفعيل البند الجزائي في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.ودافع ابن الثلاثين عاماً عن ألوان الغريم يوفنتوس على فترتين؛ الأولى بين 2014 و2016 قادماً من ريال مدريد، والثانية بين 2020 و2022 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.وتوج موراتا خلال مغامرته الإيطالية بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة، كما بلغ مع "السيدة العجوز" نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2015 حين خسر أمام برشلونة 1-3.وأفاد الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية جانلوكا دي مارزيو، بأن ميلان يرغب بضم الإسباني هذا الصيف، مستفيداً من الأموال التي حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي لنيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية للاعب إيطالي قدرت بستين مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار).وأشار دي مارزيو الى أن ميلان الذي تنازل عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم لصالح نابولي واكتفى بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، سيبت بمسألة المهاجم الدولي الإسباني خلال الأسبوع الحالي، كما سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي ساسوولو لمحاولة الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإيطالي دافيدي فراتيزي (23 عاماً) الذي يثير اهتمام الجار اللدود إنتر وروما أيضاً.وضمن مسعاه لتعويض رحيل المؤثر تونالي، اقترب "روسونيري" من حسم صفقة التعاقد مع لاعب وسط ألكمار الهولندي تيجان رايندرس الذي يحتفل في وقت لاحق من الشهر الحالي بعيد ميلاده الخامس والعشرين.وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن اللاعب الهولندي يرغب باللعب لميلان، وهو زار ميلانو في الأسابيع القليلة الماضية كي يستكشف المدينة.وبدأت المفاوضات بين ميلان وألكمار الأحد وفق التقارير التي أشارت الى أن الطرفين اقتربا من التوصل الى اتفاق يقضي بانتقاله الى النادي اللومباردي في صفقة قدرت بقرابة عشرين مليون يورو، زاعمة أن النادي الهولندي رفض عروضاً من إسبانيا وإنجلترا كانت بحدود 14 مليون يورو.ريال يهدد أمنية برشلونةيخشى نادي برشلونة تلقي صفعة جديدة من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.ويتنافس الناديان للحصول على توقيع التركي أردا جولر، نجم فنربخشة، لكن البارسا يتقدم بخطوة بعد عقد لقاء شخصي مع اللاعب وعائلته، والاتفاق مع ناديه على الصفقة.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يخشى تلقي صفعة جديدة من الريال، حيث سبق أن سقط في هذا الفخ عند محاولة التعاقد مع فينيسيوس جونيور وردريجو جويس قبل سنوات عديدة، حيث انتقل الثنائي إلى الميرنجي، رغم وجود اتفاق مسبق من اللاعبين مع البارسا.وأوضحت أن إستراتيجية ريال مدريد تعتمد على دخول الصفقات في الأمتار الأخيرة، وتقديم المزيد من الأموال للنادي ووكيل اللاعب.وبدأ الميرنجي هذا الأسلوب بعد أن خسر صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في 2013 لصالح برشلونة.وكشفت أن الأمر وصل بريال مدريد لدفع 60 مليون يورو من أجل حسم صفقة فينيسيوس، بينما لم يكن برشلونة مستعدا لتقديم هذا الرقم للاعب يبلغ 16 عاما.عرض "شبابي" ضخم لإيكارديزعمت تقارير صحفية إيطالية، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جرمان، يمكن أن يكون أحدث اللاعبين المنضمين للدوري السعودي.ولعب إيكاردي (30 عاما)، الموسم الماضي معارا من باريس سان جرمان إلى جلطة سراي، فسجل 22 هدفا ووقع على 7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة، ليسهم في استعادة النادي لقب الدوري التركي بعد غياب 3 مواسم.وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن الشباب السعودي عرض على إيكاردي عقدا لمدة موسمين براتب سنوي 40 مليون يورو.وأضافت أن النادي سيعرض على نظيره الفرنسي 20 مليون يورو كقيمة الصفقة من أجل السماح للمهاجم بالانتقال للسعودية.يشار إلى أن إيكاردي ارتبط أيضا بالتعاون السعودي وميلان، وقالت تقارير عدة، إن اللاعب قد يعود إلى إيطاليا في الموسم الجديد.صفقة مجانية لفياريالأعلن فياريال ضم المهاجم بن بريريتون دياز، قادما من بلاكبيرن روفرز، في صفقة انتقال حر.ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، عقدا مع فياريال لمدة 4 أعوام، ويعد ثالث صفقة رسمية للغواصات الصفراء لتعزيز صفوفه.ورغم أن بن بريريتون يلعب مع منتخب تشيلي، فإن مسيرته بأسرها تطورت في إنجلترا، بعدما لعب لصفوف نوتنجهام فورست وبلاكبيرن روفرز.وخلال الموسم الماضي، خاض اللاعب 50 مباراة مع بلاكبيرن روفرز، وسجل 16 هدفا في جميع المسابقات، بينما لعب مع منتخب تشيلي، 20 مباراة.ويعد بريريتون، ثالث صفقة بلا مقابل هذا الموسم لفياريال، عقب الإعلان عن ضم دينيس سواريز وسانتي كوميسانيا، ومن المنتظر أن يلتحق بهم اللاعب الإسباني المغربي إلياس أخوماش، الذي سيتنقل بين الفريقين الأول والثاني.هالاند ينصح سوبوسلايكشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الجديد، عن النصيحة التي تلقاها من زميله السابق في فريق سالزبورج النمساوي، الدولي النرويجي إريلينج هالاند، بعد إتمام صفقة انتقال بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى "آنفيلد"، قادما من لايبزج.وأصبح النجم المجري، ثاني صفقة لنادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون مقابل 52 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.وبينما يأمل ليفربول في تحدي مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تلقى نجمه الجديد سوبوسلاي يد المساعدة من هالاند.وحطم اللاعب النرويجي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، عندما لعب دور البطولة في أول موسم له مع مانشستر سيتي، وقدم نصيحة لسوبوسلاي بشأن العثور على منزل جديد في منطقة الشمال الغربي.ونصح هالاند زميله السابق، بأن يقيم في منطقة نائية بين ليفربول ومانشستر، ما سيسمح له بالتنقل بين المدينتين براحة مع الابتعاد عن أعين المتطفلين.وأوضح سوبوسلاي أنه كان يتحدث مع هالاند حول هذا الموضوع، وسيبحث عن العقارات في المنطقة على مدار الأسبوع.وقال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لقد تحدثنا. لدرجة أن هالاند نصح أيضًا بالعثور على عقارات معينة، ومن الممكن جدًا أن نصبح جيرانًا".وأضاف: "علمت منه أن العديد من اللاعبين يعيشون في منتصف الطريق بين مانشستر وليفربول، في منطقة هادئة حيث يمكن الحفاظ على الخصوصية، وسأرى يوم الاثنين ما كان يتحدث عنه. أنا فضولي جدا".وتابع: "وبالطبع، إذا وضعنا صداقتنا جانبًا خلال مباريات ليفربول ومانشستر سيتي، فستكون بالتأكيد تجربة رائعة أن نلعب ضد بعضنا بعضا".-(وكالات)