الثلاثاء 01 آب 2023
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مبابي إلى ليفربول؟.. أول تعليق من يورغن كلوب

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مبابي ويورغن كلوب
علّق المدرب الألماني يورغن كلوب على الأنباء الرائجة بشأن رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.اضافة اعلان
وأشارت الصحيفة إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.

 ما تعليق كلوب؟
قال مدرب ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية:
في ليفربول، نضحك على الشائعات التي تربط نادينا بمحاولة التعاقد مع مبابي.
هو لاعب جيد لكن الظروف الاقتصادية المطلوبة للتعاقد معه لا تناسبنا.

لا أريد إفساد هذه القصة الآن، لكن على حد علمي لا يوجد أي شيء صحيح في هذا الأمر.

من الوارد أن يقوم أحد الأشخاص في النادي بترتيب شيء كهذا كمفاجأة، لكن هذا لم يحدث على مدار 8 سنوات قضيتها هنا، ستكون أول مرة.
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