مبابي على أبواب الانضمام إلى ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحيفة، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلا شباط (فبراير) الحالي.لكن على الجانب الآخر، أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن اللاعب لم يوقع بعد عقود انتقاله إلى ريال مدريد، لكن هناك "اتفاق شفوي بالفعل بين الطرفين".وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي يتعين على مبابي ترتيبها أولاً قبل التوقيع، أبرزها شروط رحيله عن باريس سان جيرمان".وأوضحت أن مبابي اتفق على ترك باريس مقابل "التنازل عن جزء من مكافآت تجديد العقد، ويجب تحديد الرقم بدقة".وذكرت أن مبابي ينتظر أيضا الاتفاق على حقوق الصور في عقده مع ريال مدريد قبل التوقيع بشكل رسمي.إلى ذلك، اعترف ناصر الخليفي، رئيس باريس باريس سان جيرمان، بانتقال مبابي إلى ريال مدريد.وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100 %.وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات التي حصلت عليها تتوافق مع تأكيد صحيفة "ماركا"، اليوم، بأن مبابي وقع مع ريال مدريد حتى صيف 2029. -(وكالات)وذكرت أن ريال مدريد تعامل بحذر شديد مع صفقة مبابي، لأنه من الممكن أن يلتقي الميرنجي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.ورغم ذلك رفض ريال مدريد الانتظار في قصة التوقيع مع مبابي حتى شهر أيار (مايو)، كما حدث في عام 2022، لأن أي تغيير غير متوقع قد يحدث في اللحظة الأخيرة سيضع النادي في ورطة أمام جماهيره.وأكدت "آس" أنه يمكن لجماهير ريال مدريد أن تتنفس الصعداء الآن، لأن صفقة مبابي قد تمت بالفعل، ويعد الإعلان عنها بشكل رسمي مسألة وقت فقط. -(وكالات)