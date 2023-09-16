مبابي وشقيقه ايتان ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

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كذلك شهدت القائمة ظهور ايثان مبابي شقيق كيليان في لائحة ضمت 20 لاعباً من بينهم المهاجم راندال كولو مواني الذي تعافى كليا من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة مع ناديه في أول مباراة بعد انتقاله إلى صفوف النادي الباريسي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.وفي ما يلي لائحة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس:نافاس - حكيمي - أوغارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - غونسالو راموس - ديمبيلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هرنانديز - كولو مواني - شي ندور - صولير -باركولا - زايير إيمري - سكرينيار - إيثان مبابي - تيناس - كورزاوا - دوناروما.