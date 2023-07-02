مبابي يزعج ريال مدريد.. ومورينيو يرغب بضم جرينوود

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وضع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، شرطا تعجيزيا للرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف الحالي.وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع سان جرمان في صيف 2024، في حين رفض مبابي تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، عبر خطاب رسمي أرسله إلى النادي.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتنازل مبابي حاليا عن طموحه في كرة القدم الخاص بحصد الألقاب الكبرى والجوائز الفردية، إذ ينظر إليها بحسرة، مقابل تمتعه بالملايين التي وعدته بها إدارة سان جرمان عند تجديد عقده في أيار (مايو) 2022.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لا يعرف المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب بالضبط الآن سوى والدته فايزة العماري وناصر الخليفي رئيس باريس ومبابي نفسه.ولفتت إلى شرط يبدو تعجيزيا وضعه مبابي أمام مسؤولي سان جرمان، وذكرت: "نؤكد أنه يطلب 240 مليون يورو، كي يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف".وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ترى أن صفقة مبابي خارج حساباتها هذا الصيف، كما أنها لا تثق في تخطيط اللاعب للانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2024، إلا عندما يوقع على العقد في بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.وزعمت تقارير بأن سان جرمان سيجبر مبابي على الرحيل هذا الصيف، إذا واصل رفضه للتجديد، كي لا يغادر مجانا في الصيف المقبل.روما يرغب بضم جرينوودحصل مهاجم مانشستر يونايتد مايسون جرينوود، على طوق نجاة لمسيرته، بعد ابتعاده عن الملاعب مدة عام ونصف العام.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مدرب روما جوزيه مورينيو، تواصل مع لاعب مانشستر يونايتد الشاب، بشأن إمكانية انضمامه إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة. وما يزال جرينوود ينتظر نتائج التحقيق الداخلي الذي يجريه مانشستر يونايتد، بشأن اعتقاله في كانون الثاني (يناير) 2022، بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.ووجهت إلى جرينوود (21 عامًا)، تهمة محاولة الاغتصاب والانخراط في السلوك المسيطر والقسري والاعتداء.لكن الشرطة أكدت في شباط (فبراير) أن جرينوود "لم يعد يواجه إجراءات جنائية"، لأن النيابة العامة أسقطت جميع التهم.واتصل مورينيو بوالد اللاعب لمنحه فرصة ثانية، إذا قرر يونايتد إرساله على سبيل الإعارة أو إلغاء عقده، قال مصدر لـ"ذا صن": "جوزيه اتصل بوالد مايسون وتحدث أيضًا مع مايسون. أخبره أن أفضل طريقة للخروج من وضعه الحالي هو بدء لعب كرة القدم، وفي النهاية ستختفي كل المتاعب".وأضاف: "كان مايسون سعيدًا لأنه اتصل به وأدى إلى رفع معنوياته، إنه يريد العودة للعب وينتظر فقط أن يخبره يونايتد بما يخبئه المستقبل".وارتبط مورينيو علاقة قوية مع جرينوود، بعد أن منحه فرصة كمدرب لمانشستر يونايتد قبل أعوام.صليبا على وشك التجديدأفادت تقارير صحفية، أن آرسنال يوشك على تجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام صليبا.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن صليبا البالغ من العمر 22 عاما، سيوقع على عقد جديد يمتد حتى صيف العام 2027.وأضافت الصحيفة، أن الجناح المهاجم الإنجليزي ريس نيلسون، سيوفع على عقد مماثل.وبرز صليبا كمدافع حيوي الموسم الماضي، لكن إصابته في الظهر خلال آذار (مارس)، كانت سببا في تدهور مستوى الفريق وفقدانه الصدارة لصالح مانشستر سيتي.من ناحية ثانية، ما يزال آرسنال يتفاوض مع وست هام يونايتد، بشأن كيفية دفع 105 ملايين جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي ديكلان رايس.ومن المتوقع أيضًا أن يكمل المدافع الهولندي يورين تيمبر انتقاله البالغ 40 مليون جنيه إسترليني من أياكس.مانشستر سيتي يطارد دي يونجيصر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على ضم أحد اللاعبين البارزين من صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ويبحث جوارديولا عن لاعب وسط جديد عقب انتقال إلكاي جوندوجان إلى صفوف النادي الكاتالوني.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، طلب جوارديولا من إدارة مانشستر سيتي التوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج من برشلونة، عقب الانسحاب من صفقة ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يطلب 90 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين يورو) للاستغناء عن دي يونج.ولا يمانع مانشستر سيتي في دفع هذا الرقم، لا سيما أن النادي الإنجليزي قدمه كعرض أخير في سباق التوقيع مع رايس، لكن رفضه وست هام يونايتد.وحاول جوارديولا التعاقد مع دي يونج في العام 2019، قبل أن يوافق اللاعب الهولندي على الانتقال إلى برشلونة.دي خيا مطلوب في السعوديةبات الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، هدفا بارزا لأحد الأندية السعودية الكبرى.وانتهى عقد دي خيا مع الشياطين الحمر، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن التجديد.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يسعى النصر السعودي للحصول على توقيع دي خيا مجانا.وأشارت إلى أن دي خيا سيحصل في النصر على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأوضحت أن رغبة الحارس الإسباني حتى الآن ما تزال البقاء في مانشستر يونايتد، إذا تم التوصل إلى حل وسط حول الشروط الشخصية للعقد الجديد.وكان مانشستر يونايتد قرر خفض راتب دي خيا في العقد الجديد، بالإضافة إلى تحديد جزء من الأجر بناء على عدد المشاركات بالموسم المقبل.ولم يرد دي خيا على عرض مانشستر يونايتد حتى الآن، كما أن إدارة الشياطين الحمر تسعى للتعاقد مع حارس آخر حتى لو قرر الإسباني تمديد عقده.وذكرت أن مانشستر يونايتد سيصبح في ورطة إذا قرر دي خيا الرحيل، لأن النادي سيضطر للبحث عن حارسين جيدين بميزانية محدودة.وجهة جديدة للاعبي يوفنتوسزعمت تقارير صحفية إيطالية، وجود رغبة من بعض الأندية السعودية في التعاقد مع اثنين من لاعبي يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يعمل حاليا على تفريغ الفريق من اللاعبين الفائضين عن الحاجة، والذين قد لا يجدون مساحة للعب بالموسم المقبل مع ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق.وأضافت أن الثنائي أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي، يمثلان عبئا اقتصاديا كبيرا على النادي، إذ أن رواتبهما تثقل كاهل خزائن يوفنتوس بحوالي 23 مليون يورو.ولفتت إلى أن الثنائي الذي يدخل عامه الأخير في يوفنتوس، تلقى عروضا من الأندية السعودية في الأيام الماضية.وكشفت الصحيفة، أن هذا السيناريو لا يثير اهتمام بونوتشي، خصوصا أنه يفكر في اللعب على مستوى عال بالموسم المقبل، قبل بطولة كأس أوروبا التي ستقام بنهاية الموسم المقبل.من ناحية ثانية، أعلن يوفنتوس رسميا انتقال المهاجم الأميركي الدولي تيموثي وياه إلى صفوفه مقابل صفقة بلغت 10.3 ملايين يورو وعقد لمدة خمس سنوات.ودافع وياه، نجل النجم السابق الليبيري جورج وياه، رئيس بلاده حاليا، عن ألوان نادي ليل منذ العام 2019، وسيلعب في مركز الجناح الايمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرادو المنتهي عقده مع السيدة العجوز بعد 8 سنوات في صفوف الاخير.وكان جورج وياه صاحب الكرة الذهبية العام 1995، دافع عن اأوان ميلان من 1955 الى عام 2000.ولد تيموثي وياه في نيويورك في شباط (فبراير) العام 2000 ويحمل الجنسية الأميركية ويدافع عن الوان منتخبها الوطني (29 مباراة دولية مع 4 اهداف) وشارك في صفوفه في مونديال قطر 2022.راموس يقتربمن التجربة الأميركيةاقترب سيرجيو راموس، المدافع السابق لباريس سان جرمان، من الانتقال إلى ناد جديد في الميركاتو الصيفي.وانتهى عقد راموس مع النادي الباريسي في حزيران (يونيو) المنصرم، ورحل رسميا عن "حديقة الأمراء".ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ نادي إنتر ميامي الأميركي مفاوضاته للتعاقد مع راموس عبر صفقة مجانية، عقب فشل مفاوضات عودته إلى إشبيلية.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس أراد تجديد عقده مع باريس، لكن الإدارة قررت التخلص من اللاعبين أصحاب العقود الكبرى.ويقترب راموس من مزاملة ليونيل ميسي مجددا، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة السابق، بجانب العمل تحت قيادة تاتا مارتينو مدرب البارسا السابق.وأوضحت أن إنتر ميامي وصل أيضا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع جوردي ألبا، لاعب برشلونة السابق.صفقة أفريقيةتلوح في أفق ميلانيسعى ميلان لضم مهاجم جديد هذا الصيف، لتعويض نجمه المعتزل أخيرا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يخطط ميلان للتعاقد مع السنغالي بولاي ديا، المنضم حديثا إلى ساليرنيتانا مقابل 12 مليون يورو.ولعب ديا الموسم الماضي مع ساليرنيتانا على سبيل الإعارة من نادي فياريال الإسباني، ونجح في إحراز 16 هدفا بالدوري الإيطالي.ويطلب ساليرنيتانا 25 مليون يورو لبيع ديا هذا الصيف، لكن ميلان ينوي إدخال بعض اللاعبين في الصفقة مثل لورنزو كولومبو ودانييل مالديني وياسين عدلي، من أجل خفض السعر.ويراقب ميلان مهاجمين آخرين في الميركاتو مثل جيانلوكا سكاماكا من وست هام، لكن ناديه يرفض تركه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ويريد بيعه نهائيا.كما يهتم ميلان بالإسباني ألفارو موراتا، لكن الروسونيري متردد بشأن دفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.سان جرمان ينافسيونايتد على راموسيهدد نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي، مساعي مانشستر يونايتد نحو صفقة هجومية هذا الصيف.وأكدت صحيفة أبولا البرتغالية أن النادي الباريسي، مهتم بالتعاقد مع جونكالو راموس، مهاجم بنفيكا، وأضافت: "بي إس جي يبقى من أبرز الأندية الراغبة في ضم راموس، وأيضا مانشستر يونايتد".وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام بطل الدوري الفرنسي بضم مهاجم بنفيكا لا يعد أمرا جديدا، وسيكثف النادي الباريسي محاولاته قريبا لضمه.وكانت تقارير صحفية أكدت أن مانشستر يونايتد بصدد تقديم عرض رسمي لضم لراموس. ويعد راموس (22 عاما) من ناشئي بنفيكا، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2020، ولمع بشدة في الموسمين الأخيرين.تمديد إعارة لاتاسا إلى خيتافيسيستمر خوانمي لاتاسا، الذي شارك في الموسم الماضي مع فريق خيتافي معاراً من ريال مدريد، لموسم إضافي مع الفريق على سبيل الإعارة.وخاض لاتاسا (22 عاما) في الموسم المنقضي 21 مباراة -منها 3 كبديل- مع خيتافي، وتمكن من تسجيل هدفين خلال 587 دقيقة من اللعب.ووضع خيتافي رهانا كبيراً على الدولي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في خط هجومه، والذي يضم أيضا كل من بورخا مايورال وخايمي ماتا والتركي إنيس أونال والهندوراسي أنتوني "تشوكو" لوزانو.كما شهد خط الهجوم عودة كل من داريو بوفيدا والاسكتلندي جاك هاربر -والذي مستقبله ما يزال غامضا مع الفريق- بعد انتهاء إعارتهما.وترعرع لاتاسا في صفوف ناشئين ريال مدريد قبل أن يشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في 15 أيار (مايو) العام 2022 في الجولة الـ37 من مسابقة الليجا أمام قادش.مرسيليا يشتري عقد حارثأعلن نادي مرسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان، تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني.ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاما مع مرسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع.وكان حارث الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، فرض نفسه ركيزة أسسية في صفوف مرسيليا في الموسم قبل الماضي حيث لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف وساهم في حلوله وصيفا خلف باريس سان جرمان.وخاض حارث 119 مباراة مع شالكه الذي انتقل إلى صفوفه العام 2017 وسجل له 13 هدفا وساهم في إنهائه الموسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ البطل.ماتا يودع جلطة سرايودع النجم الإسباني المخضرم خوان ماتا، بطل العالم وأوروبا مع منتخب إسبانيا، فريقه جلطه سراي التركي، بعد موسم واحد توج خلاله معه بطلا للدوري، في الوقت الذي أبدى فيه فخره "بأن يكون جزءا من هذه العائلة للأبد".وجاء في رسالة نشرها النادي التركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مايسترو، نتمنى لك النجاح في مسيرتك المستقبلية".وخاض صاحب الـ35 عاما خلال الموسم المنقضي 18 مباراة مع جالاتا سراي، منها 5 كأساسي، وسجل 3 أهداف وصنع آخر.وانضم نجم الوسط الإسباني لصفوف بطل تركيا قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.من جانبه، كتب ماتا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "لست حزينا لأن المسيرة انتهت، ولكني سعيد لأنها حدثت بالفعل"، في إشارة لخطوة انتقاله لجلطه سراي.وأضاف: "نحن أفضل فريق في البلاد، بسبب التفاني والاحترافية، والأهم، الحب والوفاء لشعار النادي".وأتم "سأظل دائما واحد منكم"، في الوقت الذي مازح فيه زميله في الفريق، النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائلا: "شكرا لمنحي البطولة الوحيدة التي كانت تنقصني، ولكنك ما زلت مدينا لي بالأموال الخاصة بمراهناتنا على الركلات الحرة".دوكش باق مع بريمنذكر تقرير إعلامي أمس، أن مارفين دوكش مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني يعتزم تجديد تعاقده مع النادي لمدة عامين وحتى 2026.وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم التوصل لاتفاق بين اللاعب والنادي، ومن الممكن أن يصدر إعلان رسمي بشأن تجديد التعاقد قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم المقبل بعد غد الأربعاء.وكانت هناك تكهنات خلال الأشهر الماضية بأن دوكش (29 عاما) قد يرحل عن بريمن مقابل 7 ملايين يورو من خلال الشرط الجزائي الذي يجب أن يتم تفعيله قبل 15 حزيران (يونيو).وسجل دوكش 12 هدفا في الموسم الماضي، ومع نيكلاس فولكروج، الذي سجل 16 هدفا، شكل الثنائي أفضل شراكة هجومية في الدوري.ونتيجة لذلك ارتبط اسم دوكش بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند ويونيون برلين.ولم يتضح بعد مستقبل فولكروج مع الفريق حيث أن هناك تكهنات برحيله عن الفريق. ويستمر عقد فولكروج مع بريمن حتى العام 2025 ولم يستبعد اللاعب البقاء مع النادي.وتصدر بريمن، الذي احتل المركز الثالث عشر في الموسم الماضي، عناوين الصحف مؤخرا عندما تعاقد مع نابي كيتا، لاعب ليفربول، في صفقة انتقال حر.-(وكالات)