الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي يوقع عقده مع ريال مدريد بهذا الراتب!

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مبابي يرتدي قميص الريال مدريد

وقَع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وفقا لتقرير صحفي إسباني.

 

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.اضافة اعلان

وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.

وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.

وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.

وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال فبراير/شباط الجاري.

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