محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

اضافة اعلان

ونقل عن صلاح قوله: "لقد كنت إيجابيًا بشأن المفاوضات منذ البداية ولكن الآن بعد أن أخبرني رامي أنهم لم يوافقوا على أي شيء أردناه، أرى الأمور بشكل مختلف. أشعر أن النادي يريدني أن أبقى، وأريد ذلك، البقاء، لكن من الصعب التوصل إلى اتفاق".