محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

اشارت تقارير صحفية الى ان عقد لاعب نادي ليفربول محمد صلاح يجعله يكسب ما لا يقل عن مليون باوند أسبوعيًا نقلاً عن محاميه ومستشاره، حيث قال وكيل اعمال اللاعب عباس انه : "عندما تضع طلباتك على الطاولة ولا تحصل على أي شيء طلبته، عليك أن تبدأ بالتفكير في طرق الفراق".اضافة اعلان
ونقل عن صلاح قوله: "لقد كنت إيجابيًا بشأن المفاوضات منذ البداية ولكن الآن بعد أن أخبرني رامي أنهم لم يوافقوا على أي شيء أردناه، أرى الأمور بشكل مختلف. أشعر أن النادي يريدني أن أبقى، وأريد ذلك، البقاء، لكن من الصعب التوصل إلى اتفاق".