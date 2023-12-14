مدرب أنتويرب يشيد بلاعبيه.. تشافي قلق من النتائج السلبية.. وانريكي يحذر المنافسين

أكد الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني لفريق رويال أنتويرب البلجيكي، بعد تحقيق فوزه الأول بدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة (2-3)، أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز في مباراة أخرى.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفرق أمثال برشلونة التي ضمنت تأهلها بالفعل، تدخل الجولة الأخيرة بفكر آخر، لا أعتقد أنهم قدموا مباراة سيئة ولكننا قدمنا مباراة كبيرة".

وودع الفريق البلجيكي دوري الأبطال بعد تحقيق فوز وحيد والخسارة في 5 مباريات بدور المجموعات، وذلك بعد 64 عاما من آخر مشاركة له في البطولة.

وتأهل برشلونة متصدرا لهذه المجموعة برصيد 12 نقطة، وهو رصيد نفسه بورتو صاحب المركز الثاني، بينما انتقل شاختار الثالث (9 نقاط) للعب في الدوري الأوروبي. يشار إلى أن فان بوميل لعب من قبل في صفوف برشلونة لمدة موسم واحد 2005-2006.

تشافي: لا نشعر بالراحة

أبدى المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، شعوره بالقلق عقب الخسارة (2-3) أمام رويال أنتويرب البلجيكي، في ختام مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا قلق، الفريق لا يشعر بالراحة، ومررنا بسلسلة من النتائج السلبية، وعلينا أن نتحسن".

وأضاف: "نعلم أننا في صدارة مجموعتنا بدوري الأبطال، ولكن يجب علينا التحسن، وقبل كل شيء معرفة أننا لسنا في حالة جيدة".

وتابع: "في دوري الأبطال تكون الأمور صعبة على الجميع، وفزنا على أرض المنافس الأقوى لنا وهو بورتو، نحن الآن في الدور الثاني، وهو الهدف الرئيسي لنا في هذه المسابقة".

وعن تراجع مستوى أوريول روميو، أشار: "يجب منحه الثقة، بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويتمتع بمستوى مرتفع".

بيولي: كنا نستحق الأفضل

أكد المدير الفني لفريق ميلان ستيفانو بيولي، أن فريقه أثبت قوته وشخصيته بعد العودة من التأخر أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحول ميلان تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ليحتل المركز الثالث بمجموعته ويفشل في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه انتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال بيولي في تصريحاته صحفية: "هناك الكثير من المشاعر، بالتأكيد الخروج من دوري الأبطال أمر مخيب للآمال، خاصة بالنظر للأداء الجيد الذي قدمناه الموسم الماضي".

وأضاف: "كنا نعلم أن هذه المجموعة مختلفة وصعبة للغاية، أمر حزين أن نشعر بالأسف والندم، لقد استحقينا المزيد ولم نعرف كيف نستغل الفرص التي سنحت لنا بالمباريات الأخرى، بينما فعلنا ذلك الليلة، لم نكن خائفين أو محبطين من المنافس الذي لعب بكثافة كبيرة، هذا يعني أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز بالدوري الأوروبي".

وزاد: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ بالشوط الأول، لكن نيوكاسل كان يتمتع بهذه القوة المذهلة وأظهر أخطاءنا، لقد خسروا على أرضهم مرتين فقط هذا الموسم ضد دورتموند وليفربول، بينما لم نفز في إنجلترا منذ سنوات عديدة وأخيرا وصلنا".

واستطرد: "أداء اليوم يجب أن يمنحنا الثقة للمضي قدما، أسفي الكبير هو أن الفريق لا يستغل إمكانياته إلى أقصى حد بالوقت الحالي، في أوروبا وبالدوري الإيطالي، لذلك هذا ما يجب أن أعمل عليه وأحاول تغيير ذلك، هذا الفريق لديه الكثير من الإمكانيات، لقد صنعنا العديد من الفرص خاصة بدوري الأبطال وافتقرنا لهذا القدر من التصميم والجودة".

إنريكي يستوعب غضب مبابي

تقبل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان غضب نجمه كيليان مبابي، من أداء الفريق في الدقائق الأخيرة من مواجهة بروسيا دورتموند، والتي أفضت للتعادل الإيجابي (1-1)، ليتأهلا معا إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، خلفهما ميلان ثالثا بـ8 نقاط ونيوكاسل يونايتد بـ5 نقاط.

وذكرت تقارير صحفية، أن مبابي لم يكن راضيا عن سيناريو تأهل سان جيرمان، بعد ضياع المركز الأول.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن كيليان مبابي بدا معترضا على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل بنتيجة (2-1) في المباراة الأخرى.

وعندما سئل إنريكي عن غضب مبابي من التحفظ الدفاعي لباريس أمام دورتموند، أجاب المدرب الإسباني: "من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإحباط، لقد أهدرنا 5 فرص".

واستدرك في تصريحات أبرزتها صحيفة لوباريزيان: "لكن سيكون من الغباء أن نستقبل هدفا في الدقيقة 85، فإذا شعر لاعب بالإحباط فأنا المسؤول عن إدارة اللحظات الحرجة، هذا دوري كمدرب".

وكشف "لم أتابع نتيجة المباراة الأخرى بين ميلان ونيوكاسل، لأن هدفنا كان الفوز أمام دورتموند تجنبا لأي كارثة وأكدت ذلك بين الشوطين وعندما علمت في الدقيقة 85 أن ميلان تقدم في النتيجة بفوز يؤهلنا طالبت اللاعبين بمزيد من السيطرة وتقليل الاندفاع والمجازفة، أنا سعيد بالحصول على المركز الثاني في مثل هذه المجموعة".

كما شدد إنريكي: "هذا التأهل نجاح حقيقي لهذا الفريق، لقد أراد البعض أن يرانا أمواتا لكننا ما نزال على قيد الحياة وبحالة جيدة، وسعيد بهذا التأهل لأنه سيساعدنا على تجاوز العقبات". وواصل: "لا يقلقني إهدار الفرص لأننا نسجل الأهداف في كل مباراة، ولكن ما يشغلني هو عدم السيطرة على المباراة وعندما نفقد الكرة في مباراة تشهد سجالا بين فريقين، أحاول تحسين هذا الأمر لأن هناك فرقا تتفوق علينا في دوري الأبطال، واللعب أمامهم يمثل مخاطرة كبيرة".

وبدا إنريكي واثقا بقدرات فريقه قبل سحب قرعة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل، بقوله: "لقد أبرمنا 11 صفقة جديدة مع جهاز فني جديد، ومع ذلك سعينا وحاولنا الفوز في كل مباريات المجموعة، سنكون أقوى في المرحلة المقبلة، وسيتجنب كل فريق مواجهتنا".

واختتم حديثه بالقول: "لدي خبرة تدريبية ممتدة لنحو 12 عاما، وكل الفرق التي عملت معها تطور مستواها مع مرور الوقت، كما أنني أثق في احترافية إدارة النادي، وإذا كنت مخطئا لا تحرموني من رؤية الأمور بإيجابية". -(وكالات)

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لاعب برشلونة ليفاندوفيسكي يمر بالكرة أمام متابعة من لاعب رويال أنتويرب البلجيكي - (من المصدر)