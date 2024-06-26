مدرب النشامي الجديد “سلامي”: أمامنا عمل كبير لمرحلة مهمة وصعبة

عمان- الغد- أعلن اتحاد كرة القدم، الأربعاء، أن عقد المدرب المغربي الجديد للمنتخب الوطني الأول، المغربي جمال سلامي، الذي يخلف مواطنه الحسين عموتة، يمتد حتى العام 2027.

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وقالت الأمنية العامة للاتحاد، سمر نصار، خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للنشامى، "يمتد عقد المدرب لـ ٣ سنوات".



وكان الاتحاد أعلن ان عموتة رحل عن تدريب المنتخب بالتراضي بعد عام على تسلمه المنصب، علما بأن عقده كان يمتد حتى 2026. وقاد عموتة المنتخب الوطني الى وصافة كأس اسيا في قطر في انجاز غير مسبوق، كما تأهل المنتخب إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 خلال فترته.



وقال سلامي : "سعيد بالتواجد في الأردن ، واثمن اختياري من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم لقيادة المنتخب الوطني وتحقيق تطلعات الجماهير الأردنية، إسمي كان مطروحا قبل مجيئ الحسين عموتة ولكن كان لدي ظروف خاصة، الآن لدي الاستعداد والطموح وطاقة للمساهمة في انجاح المشروع الحالي".



وأشار :" المرحلة الماضية كانت مهمة لبناء هذا المشروع وما تحقق في كأس آسيا كانت مرحلة مهمة، أعرف قدرات المنتخب جيداً ، ولدينا برامج لاعداد المنتخب ولدينا رؤية واضحة، المرحلة المقبلة صعبة وعلينا التحضير الجيد. لا نمتلك وقتا طويلا، نمتلك فريق معروف والجميع يعرف قوة المنتخب الأردني".



"وأضاف : "لدينا تصور واضح لبرنامج العمل . المنتخب الأردني كسب متابعة كبيرة في المرحلة السابقة، أهم عمل في المرحلة المقبلة هو اعداد البدائل، نخطط لإقامة معسكر للوقوف على مستوى اللاعبين الاحتياط والمحليين والاستفادة من قدرات منتخب تحت ٢٣ عاما".



وأشار :" المنتخب الأردني أصبح مختلفا الآن وسيكون خصما منتظرا من جميع المنافسين وعلينا أن نستعد بشكل جيد، ننتظر دعم الجمهور والصحافة لتحقيق الحلم الكبير بالتأهل إلى كأس العالم والذي إذا تحقق سينقل كرة القدم الأردني إلى مستوى اخر".



"وأكد :" الحسين عموتة أخي وصديقي، نتبادل المعلومات ونتشارك خبراتنا. أتابع المنتخب الأردني منذ مباراة النرويج الماضية، وكنا على تواصل دائم مع عموتة وجهازه المعاون".







