مدرب برلين يشعر بالإحباط.. وتين هاغ ينتقد "رعونة" مدافعي يونايتد

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أعرب السويسري أورس فيشر مدرب فريق يونيون برلين الألماني، عن خيبة أمله لاستقبال هدف الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني (0-1) في الدقيقة 94، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه "فخور للغاية" بأداء فريقه في أول ظهور له بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وصرح أورس فيشر (57 عاما) عقب نهاية اللقاء: "أشعر بخيبة أمل، لقد تبقت لنا دقيقة واحدة للحصول على نقطة من مدريد، أنتم حتما تتفهمون مدى خيبة الأمل، لكنني فخور للغاية بأداء فريقي، لقد قمنا بكل شيء ممكن".وأضاف: "كانت أول 30 دقيقة رائعة، وكانت مباراة متوازنة، لقد لعبنا بالكثير من الانضباط وفي أول 30 دقيقة قدمنا مباراة جريئة للغاية، ثم ارتكبنا أخطاء غير ضرورية، لم تعجبني الـ15 دقيقة التي سبقت الاستراحة كثيرا".واستطرد: "لقد فرض ريال مدريد ضغطا مذهلا، في الشوط الثاني كنا محظوظين، لكن لم تتبق سوى دقيقة واحدة للحصول على نقطة التعادل، إنها مباراة خاصة، دوري أبطال أوروبا هو أكثر ما تحلم به وأنت مدرب، لقد عملنا بجد لتحقيق ذلك، وهذه مكافأة للمدربين واللاعبين والنادي ككل، الاستماع إلى نشيد "التشامبيونز" في سانتياغو برنابيو كان لحظة جميلة".وقال عن أول ظهور لفريقه على الإطلاق في مسابقة دوري أبطال أوروبا: "ماذا يمكن أن يتمناه المرء أكثر من ذلك؟"، مشيدا بالمستوى الذي أظهره المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، والذي لعب لأول مرة مع فريقه، بقوله: "لقد كان يعاني من مشكلة عضلية، لكن إذا رأينا ما فعله حتى لحظة تبديله، فإنه أدى مباراة جيدة".وتابع: "تمكن بونوتشي من إيقاف ثلاث أو أربع هجمات خطيرة. لقد نقل خبرته إلى المدافعين الشباب، كنا نعلم أنه لن يتمكن من الاستمرار لمدة 90 دقيقة وأعطاني إشارة بإجراء التغيير، لم يلعب مباراة كاملة منذ فترة طويلة ولم يخض الفترة التحضيرية للموسم"، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي.وأكد مدرب يونيون برلين، أن هذه الهزيمة "لا تترك أي أثر" في فريقه، كما أنه يركز على "إعادة تأهيل" اللاعبين لتقديم مستوى جيد في المباراة المقبلة بالدوري الألماني يوم غد ضد فريق هوفنهايم.تين هاغ يهاجم مدافعي اليونايتدوهاجم الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، مدافعي فريقه الإنجليزي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (3-4)، لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وحذر تين هاغ لاعبي يونايتد بعد الخسارة، مؤكدا: "يتوجب على اللاعبين التضحية إذا أرادوا إنهاء سلسلة خساراتهم بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، والعودة إلى الطريق الصحيح، أشعر بخيبة أمل، فعندما تسجل ثلاثة أهداف في مرمى ميونيخ، على الأقل عليك أن تحصل على نقطة واحدة، ونحن لم نفعل ذلك"، مشيرا إلى أن الأهداف كانت سهلة، وعلى المدافعين مراجعة أنفسهم.وتابع: "علينا تجاوز الأهداف السهلة في مرمانا كفريق، للفوز بالمباريات، لأن الأمر يبدأ من الخلف، هذا ما أعنيه، عليك أن تعاني وتضحي في المواقف الصعبة، وأن تقدم كل شيء للفوز بالمباريات".وأضاف: "علينا أن نصنع حظنا بأنفسنا، وهذا يتعلق بالإصرار، ثم تصنع حظك بنفسك، وإلا فلن تحصل عليه لأنه لن يجلب لك أحد أي شيء في كرة القدم".ولعب مانشستر يونايتد من دون خمسة مدافعين في ملعب "أليانز أرينا"، وهم رافائيل فاران ولوك شو وتيريل مالاسيا وآرون وان بيساكا وهاري ماغواير، وقد استقبلوا بالفعل 14 هدفا في أول ستة مباريات هذا الموسم.وختم المدرب حديثه بالرد على سؤال، عما إذا كانت نقاط الضعف الدفاعية لدى "الشياطين الحمر" هي بسبب الإصابات أو مرتبطة بالحالة الذهنية، ليجيب تين هاغ قائلا: "كلا الأمرين، فلن نخرج من هذا إلا إذا تم تطبيقهما".أونانا يحمل نفسه المسؤوليةبدوره، قال الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي: "إنه يتحمل اللوم في هزيمة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني".وسجل الفريق الألماني هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الأول في "أليانز أرينا"، ليمهد الطريق للانتصار في افتتاح جولات المجموعة الأولى.وخطأ من حارس الكاميرون، تقدم بايرن حين أخفق في التعامل مع تسديدة ضعيفة من ليروي ساني لتنزلق الكرة من يديه وتسكن الشباك.وتابع: "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة لأننا في بداية المشوار، بدأنا اللقاء جيدا؛ لكن بعد هفوتي فقدنا السيطرة على المباراة".وأضاف الحارس المنضم من إنتر ميلان في تموز (يوليو) الماضي: "إنه موقف صعب بالنسبة لي، خاصة لأنني السبب في تراجع الفريق لأنه كان جيدا، أعتقد أن الفريق لم يفز بسببي".وقال إيريك تين هاغ مدرب يونايتد عن أونانا: "يجب أن نمضي للأمام، هذه حياة حراس المرمى، إن لم ننتصر اليوم فأنا السبب، في كرة القدم يرتكب الجميع أخطاء، وهذا خطأ واحد؛ لذا لا يجب تضخيم الأمر وسيتعافى أونانا، هو لاعب مهم جدا".أرتيتا: موسيقا الأبطال تزيدني حماساواعترف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بأنه تأثر للغاية بالليلة الجميلة، حيث احتفل الجانرز بعودته التي طال انتظارها لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على فريق آيندهوفن الهولندي بنتيجة (4-0)، في ملعب الإمارات.وقال أرتيتا في تصريحات له عقب المباراة ونقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا": "كانت ليلة جميلة بعد فترة طويلة من الغياب".وأضاف مدرب آرسنال - الذي غاب عن آخر 6 نسخ من دوري الأبطال: "أردنا تقديم الأداء المناسب للفوز بالمباراة، كان من الرائع رؤية الأجواء وسماع موسيقا دوري الأبطال، كنت متأثرا ومتحمسا بشأن المباراة، أردت السيطرة وعدم إظهار هذا كثيرا، ولكنني كنت متحمسا للغاية، الرحلة بدأت العام الماضي، عندما كسبنا حق التواجد في هذه المسابقة حيث يفترض أن نتواجد كناد. والآن علينا أن نقدم ما يجب علينا تقديمه للبقاء في هذا المستوى".وبعدما شاهد فريقه يعاني كثيرا لاختراق دفاعات الفرق التي تعتمد على خطة دفاعية لمواجهته في الدوري الممتاز هذا الموسم، كان أرتيتا سعيدا على وجه التحديد بالطريقة الهجومية الفعالة، وقدرة فريقه على إنهاء المباراة قبل نهاية الشوط الأول.وقال: "كان أداء رائعا للغاية. هذا ما يجب علينا فعله. لهذا ذكرت أننا داخل منطقة الجزاء كنا استثنائيين وشرسين، وقمنا باستغلال الفرص، كان هذا أداء رائعا، وبالإضافة لذلك كان بإمكاننا القيام بالمزيد".سومير: أظهرنا شخصيتنا القويةوأبدى السويسري يان سومير حارس مرمى إنتر ميلان، سعادته بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.وتقدم سوسيداد بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق برايس مينديز، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر في الدقيقة 87.وقال سومير في تصريحات صحفية: "كانت لديهم الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، ولو نجحوا في التسجيل لكانت الأمور أصعب علينا، لكنني سعيد بكيفية تغييرنا لمجريات المباراة في الشوط الثاني".وأضاف: "بدأنا اللعب بشكل أفضل، وكانت لدينا المزيد من الجودة في التعامل مع الكرة وكنا أكثر هدوءا، وهي أشياء افتقدناها قليلا في الشوط الأول، أنا سعيد حقا بهذه النقطة لأن الشوط الأول كان سيئا ولم نكن جاهزين للمباراة، ولكن في الشوط الثاني، كانت لدينا بعض الفرص".واستطرد: "هذه مسابقة دوري أبطال أوروبا، لذلك سنأخذ النقطة وعلينا تصحيح بعض الأمور للمباراة المقبلة، أعتقد أننا أظهرنا أن هذا الفريق لديه شخصية قوية وأننا فريق كبير، اللاعبون الذين دخلوا المباراة لديهم الجودة، وقاموا بخلق فرص جيدة وأنا سعيد بأن أكون هنا". -(وكالات)