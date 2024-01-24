مدرب سوريا: تركيزي على ثمن النهائي ومستقبلي بعد كأس آسيا

أكد هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا أن تركيزه الحالي على مشوار فريقه في كأس آسيا 2023 بعدما تأهل إلى دور 16 لأول مرة في تاريخه وأنه سيحسم مصيره بعد البطولة القارية وذلك ردا على العرض السوري لتمديد عقده الذي ينتهي بعد عدة ايام .



جاءت تصريحاته بعد فوز سوريا على الهند بنتيجة 1-0 والتاهل الى دور الـ16 كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث .

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ويتمنى المدرب الأرجنتيني الوصول الى مكان ابعد في البطولة وانه متفائل في تحقيق ذلك.



وقدم كوبر في ختام تصريحاته شكره للـ الاتحاد السوري لكرة القدم على ثقتهم به ومجددا تاكيده ان التركيز الان على المباراة المقبلة التي ستجمعه امام ايران وبعدها سيجتمع معهم من اجل الوصول الى صيغة تفاهم.

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