مدرب مانشستر يونايتد السابق: النادي أخطأ حين قرر إعادة رونالدو

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صفقات مرفوضة



ورحل "الدون" عن مانشستر يونايتد في عام 2009 باتجاه ريال مدريد الإسباني، ثم عاد إليه مجدداً في عام 2021، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وفي تلك الفترة كان سولشاير يتولى تدريب "الشياطين الحمر".وأجرى سولشاير مقابلة مطولة مع موقع theathletic البريطاني وكان ملف عودة كريستيانو رونالدو أحد المواضيع التي تطرق إليها المدرب النرويجي.وقال سولشاير: "عودة كريستيانو كانت قراراً من الصعب رفضه، شعرت في داخلي بأننا يجب أن نوافق على ذلك، لكن فيما بعد اتضح أنه قرار خاطئ".وأضاف: "شعرت بأنه قرار صائب عندما استقبلته الجماهير في أولد ترافورد بحفاوة، كما أنه سجل هدفين في الفوز على نيوكاسل يونايتد، فهو ما يزال أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن بعد ذلك تحولت الأمور ضدنا".وتابع: "بدأ الفريق بالانهيار بعد الخسارة من أستون فيلا (صفر-1) وضياع ركلة جزاء في آخر المباراة، في مرحلة ما، بدأ الغرور يتسلل إلى اللاعبين ولم تسر الأمور على ما يُرام".وفي موسمه الأول بعد العودة (2021-2022)، سجل كريستيانو رونالدو 24 هدفاً في 39 مباراة بجميع البطولات، وفي الموسم الثاني توترت علاقة "الدون" مع المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، ليجلس البرتغالي على مقاعد البدلاء في معظم المباريات، ليظهر في 16 مباراة سجل فيها 3 أهداف، قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وفي المقابلة ذاتها وجّه سولشاير انتقادات حادة لبعض لاعبي مانشستر يونايتد دون أن يسمهم، بسبب أنهم لم يتحملوا المسؤولية وفق رأيه؛ لرفضهم ارتداء شارة القيادة.وزاد: "هناك لاعبان اثنان رفضا ارتداء شارة القيادة في وقت سادت فيه النتائج؛ وذلك لعدم رغبتهما في تحمل المسؤولية، أؤكد أن الأمور ازدادت سوءاً في الفترة التي سبقت رحيلي، كما أُصبت بالإحباط من بعض اللاعبين الذين رفضوا اللعب أو الالتزام بالحصص التدريبية؛ لإجبار النادي على السماح لهم بالرحيل".في هذه الأثناء أكد سولشاير أنه طالب إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مجموعة معينة من اللاعبين أصبحوا فيما بعد نجوماً مع أنديتهم ومن بينهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي، وجود بيلينغهام المنضم إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الأخيرة، وكذلك الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي انتقل من برايتون إلى تشيلسي عام 2023 في صفقة ضخمة، وديكلان رايس لاعب أرسنال الحالي.وأشرف سولشاير على تدريب مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 28 مارس/آذار 2019 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قاد خلالها الفريق في 149 مباراة، فاز في 78 منها وتعادل في 33 وخسر في 38 مباراة، ولم يتمكن من تحقيق أي لقب. -وكالات