الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مدرب مانشستر يونايتد السابق: النادي أخطأ حين قرر إعادة رونالدو

رحل "الدون" عن مانشستر يونايتد في عام 2009 باتجاه ريال مدريد الإسباني، ثم عاد إليه مجدداً في عام 2021
رحل "الدون" عن مانشستر يونايتد في عام 2009 باتجاه ريال مدريد الإسباني، ثم عاد إليه مجدداً في عام 2021
أقر النرويجي أولي غونار سولشاير، المدرب الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأن النادي أخطأ حين قرر إعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد مرة أخرى.اضافة اعلان

ورحل "الدون" عن مانشستر يونايتد في عام 2009 باتجاه ريال مدريد الإسباني، ثم عاد إليه مجدداً في عام 2021، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، وفي تلك الفترة كان سولشاير يتولى تدريب "الشياطين الحمر".

وأجرى سولشاير مقابلة مطولة مع موقع theathletic البريطاني وكان ملف عودة كريستيانو رونالدو أحد المواضيع التي تطرق إليها المدرب النرويجي.

وقال سولشاير: "عودة كريستيانو كانت قراراً من الصعب رفضه، شعرت في داخلي بأننا يجب أن نوافق على ذلك، لكن فيما بعد اتضح أنه قرار خاطئ".

وأضاف: "شعرت بأنه قرار صائب عندما استقبلته الجماهير في أولد ترافورد بحفاوة، كما أنه سجل هدفين في الفوز على نيوكاسل يونايتد، فهو ما يزال أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن بعد ذلك تحولت الأمور ضدنا".

وتابع: "بدأ الفريق بالانهيار بعد الخسارة من أستون فيلا (صفر-1) وضياع ركلة جزاء في آخر المباراة، في مرحلة ما، بدأ الغرور يتسلل إلى اللاعبين ولم تسر الأمور على ما يُرام".

وفي موسمه الأول بعد العودة (2021-2022)، سجل كريستيانو رونالدو 24 هدفاً في 39 مباراة بجميع البطولات، وفي الموسم الثاني توترت علاقة "الدون" مع المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، ليجلس البرتغالي على مقاعد البدلاء في معظم المباريات، ليظهر في 16 مباراة سجل فيها 3 أهداف، قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي المقابلة ذاتها وجّه سولشاير انتقادات حادة لبعض لاعبي مانشستر يونايتد دون أن يسمهم، بسبب أنهم لم يتحملوا المسؤولية وفق رأيه؛ لرفضهم ارتداء شارة القيادة.

وزاد: "هناك لاعبان اثنان رفضا ارتداء شارة القيادة في وقت سادت فيه النتائج؛ وذلك لعدم رغبتهما في تحمل المسؤولية، أؤكد أن الأمور ازدادت سوءاً في الفترة التي سبقت رحيلي، كما أُصبت بالإحباط من بعض اللاعبين الذين رفضوا اللعب أو الالتزام بالحصص التدريبية؛ لإجبار النادي على السماح لهم بالرحيل".

صفقات مرفوضة

في هذه الأثناء أكد سولشاير أنه طالب إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مجموعة معينة من اللاعبين أصبحوا فيما بعد نجوماً مع أنديتهم ومن بينهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي، وجود بيلينغهام المنضم إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الأخيرة، وكذلك الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي انتقل من برايتون إلى تشيلسي عام 2023 في صفقة ضخمة، وديكلان رايس لاعب أرسنال الحالي.

وأشرف سولشاير على تدريب مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 28 مارس/آذار 2019 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قاد خلالها الفريق في 149 مباراة، فاز في 78 منها وتعادل في 33 وخسر في 38 مباراة، ولم يتمكن من تحقيق أي لقب. -وكالات
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
64d93109423604387522ad27

رونالدو يصاب في المباراة الأولى من دوري أبطال آسيا.. ما حجم إصابته؟ (فيديو)

20 أيلول 2023
بي

حقيقة الشجار بين لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة امام برايتون

19 أيلول 2023
البرتغالي كريستيانو رونالدو

"طالب بـ20 مليون دولار".. رونالدو يلاحق يوفنتوس قضائيا

17 أيلول 2023
كان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات

ستكون "معجزة" إن تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده.. الوضع الصحي لفان جال يسوء

11 أيلول 2023
اقرأ أيضا
تبين أنها تلك الصورة الأسطورية التي التقطت مع عائلته بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة

تعرف على الصورة التي اختارها ميسي لـ"واتسابه" الخاص

منذ 59 دقيقة
مهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز يحتفل بهدف له في مرمى النجم الأحمر -(من المصدر)

جوارديولا يكيل المديح لألفاريز.. وتشافي يتغنى بخماسية برشلونة

منذ20 ساعة
249852

رونالدو يشيد بفوز النصر.. ويوجه رسالة للشعب الإيراني

20 أيلول 2023
2023920119257513U-780x470

رئيس توتنهام يفجر مفاجأة حول عقد انتقال هاري كاين الى البايرن

20 أيلول 2023
Captu

اتحاد جدة يفقد بنزيما وحمدالله.. ماالسبب؟

20 أيلول 2023
ayman2_n

هل سيدخل رونالدو إلى عالم المصارعة؟

20 أيلول 2023
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 