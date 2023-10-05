مدرب نيوكاسل يتحلى بـ"التواضع" بعد الفوز على سان جيرمان.. وإنريكي يسخر

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حث المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، لاعبيه على التحلي بـ"التواضع" رغم الفوز الكاسح للفريق على ضيفه باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي بنتيجة 4-1، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام 20 عاما، إلى 4 نقاط وبفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان، الذي ما يزال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.وجاء ميلان الإيطالي، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع بروسيا دورتموند الألماني، بطل المسابقة العام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.وقال هاو الذي تولى تدريب نيوكاسل قبل عامين وهو على حافة الهبوط من دوري الأضواء: "انطلاقا من اللحظة الصعبة إلى ما وصلنا إليه الآن، إنه درس كبير بالنسبة لنا ألا نستبق الأحداث، من البديهي أن يمنحنا هذا الأمر الثقة التي نحتاجها من أجل النجاح في هذه البطولة، أمام ميلان في المباراة الأولى، تواجد عنصر منا لم يصل تماما إلى المستويات التي توقعناها من أنفسنا".وأوضح: "قلت إن هناك الكثير من المباريات الصعبة التي سنواجهها في هذه البطولة، إنها خطوة صغيرة للأمام، لكن الطريق ما يزال طويلا للغاية، المباراة التالية في هذه البطولة مهمة للغاية، لكننا سنؤجل ذلك الآن، حيث نركز على مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز".بيولي: قدمنا مباراة كلاسيكيةواعترف المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي، أنه تفاجأ من الخسارة العريضة التي تلقاها باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد 4-1، مشددا على أن ذلك قد يكون في صالح ميلان بالنهاية.وتعادل ميلان خارج أرضه أمام بروسيا دورتموند سلبا، ضمن لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث قال بيولي في تصريحات صحفية: "أردنا الفوز، لقد استحقينا ذلك في المباراة الأولى ضد نيوكاسل، وكنا نعرف الصعوبات التي سنواجهها".وأضاف: "لقد قمنا ببعض التمريرات الخاطئة، ولم نكن دقيقين من الناحية الفنية، لكننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الثاني، وخلقنا فرصا للفوز، وحقيقة أننا لم نتمكن من الفوز هو أمر محبط، لكن علينا أن ننظر للمستقبل بثقة، لقد افتقرنا للدقة أمام المرمى، ولم نكن فاعلين بما يكفي في منطقة جزاء الخصم".وأردف بيولي: "صحيح أيضا أن دورتموند سبب لنا بعض المشاكل، لقد كانت مباراة كلاسيكية بدوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي جدا، لقد قاتلنا معهم على كل كرة".وعن فوز نيوكاسل الكبير 4-1 على باريس، وتعقد حسابات المجموعة، علق مدرب ميلان: "كنا نعلم أنها ستكون مجموعة معقدة، كانت النتيجة مفاجئة لكن ذلك قد يكون في صالحنا، ستكون هناك حاجة إلى تركيز أكثر، ونعلم أنه لا يمكننا ارتكاب أي خطأ من الآن فصاعدا، لأن التأهل صعب للغاية، كان واضحا من البداية أن هذه المجموعة هي الأصعب من حيث الجودة، والمستوى مرتفع للغاية طوال الوقت، ستكون مباراتنا ضد باريس مهمة".وأضاف: "أعتقد أن رافائيل قدم مباراة جيدة جدا، الناس يتوقعون منه دائما أن يفعل شيئا استثنائيا، ويمكن أن يسمح له ببعض الأخطاء، لقد كان بمثابة شوكة في دفاع دورتموند، لكن عدم الفوز في هذه المباريات يجعلك تشعر بالندم، نحن بحاجة إلى العمل على هذه المواقف لنكون أكثر فاعلية، لأننا قدمنا أداء بالفعل وكنا بحاجة لخطوة إضافية للتسجيل".مدرب بورتو: المنافسة عاليةأكد مدرب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أن فريقه تمكن من القضاء على العديد من نقاط قوة برشلونة، لافتا: "رغم هزيمته 1-0 أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا، لا تعكس حقيقة المباراة الرائعة التي قدمها فريقه ضمن الاستراتيجية المحددة وأمام فريق يتمتع بقدر كبير من الكفاءة الفردية"، لافتا إلى أن المباراة كانت جيدة للغاية بعد الحد من نقاط قوة برشلونة".وأضاف: "لم نحصد أي نقاط، المنافسة العالية تتطلب نضجا عاليا، بشكل عام أنا فخور للغاية بالإصرار والطموح الذي أظهرناهما وبالعمل الذي قدمناه، لكن هذه البطولة كبيرة وعلينا أن نحافظ على تركيزنا في كل مباراة، لأنه إذا لم نفعل ذلك سندفع ثمن الأخطاء غاليا".تشافي: واجهنا صعوبات كبيرةوأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سعادته بالفوز على بورتو، مشيرا: "واجهنا أشياء كثيرة وصعوبات خلال المباراة، وكان الشوط الأول جيدا، وفي الشوط الثاني لم نسيطر على اللعب وعانينا".وأضاف: "هذه هي بطولة دوري الأبطال، التي تكلفنا الكثير، قدم اللاعبون كل ما لديهم، وعلينا أن نتحسن في المباريات المقبلة، لكننا اليوم حققنا 3 نقاط ذهبية".وعن إصابة ليفاندوفكسي، كشف: "لقد تعرض لضربة قوية للغاية في كاحله، مما أجبره على الخروج، دعونا نرى موقفه من مباراة الأحد المقبل".وحول لامين يامال، أجاب: "لقد شعر بانزعاج، حيث عانى من آلام في بطنه، وعانينا بتواجد 10 لاعبين ثم طرد جافي"، مشيرا إلى أن رونالد آراوخو عانى من انزعاج عضلي أيضا.وأتم بالحديث عن حصوله على بطاقة صفراء: "أنا أتحدث دائما، فأنا أحتج وأغضب، ودائما أكون هكذا من الصعب التغيير".السيتي يعادل الرقم القياسيبدوره، واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بصورة مثالية، بعد التغلب على مضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة (3-1)، ليتصدر السيتي جدول ترتيب فرق المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وليقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور التالي.وبحسب أرقام شبكة "بي بي سي"، فقد عادل مانشستر سيتي أطول سلسلة متتالية للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية بشكل عام من دون هزيمة.ووصلت سلسلة السيتي إلى 16 مباراة متتالية بلا خسارة، معادلا مسيرة ليدز يونايتد (1967- 1968) وتوتنهام هوتسبير (1967- 1972) وتشيلسي (2018- 2019) ووست هام بدءا من العام الماضي وحتى الآن.كما نجح مانشستر سيتي في الفوز خارج أرضه أمام لايبزيج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المحاولة الثالثة، فيما أنهى السيتي مسيرة من 5 تعادلات متتالية خارج ملعبه في دوري الأبطال، وهو أول انتصار يحققه خارج أرضه في المسابقة منذ التغلب على إشبيلية (4-0) في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.إنريكي يسخر من الصحفيينسخر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أسئلة الصحفيين عقب الخسارة أمام نيوكاسل (1-4) في دوري أبطال أوروبا.وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أنا المسؤول الأول والأخير عن هذه الخسارة، نيوكاسل يستحق الفوز بعد أداء رائع، لكن النتيجة قاسية ولا تعكس الفوارق بين الفريقين داخل أرض الملعب".واستنكر المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان انتقاد فريقه وضعف رد فعله خلال المباراة، قائلا: "لقد بدأنا بحالة جيدة للغاية، لم تكن هناك مشكلة، لكن يبدو أنكم كنتم تتابعون مباراة أخرى، لم يعجبني أداء فريقي في آخر 30 مترا، لقد ارتكبنا الأخطاء ودفعنا ثمنا غاليا، لأنها مباراة في دوري الأبطال".وأكد أنريكي، أنه لم يتحدث مع اللاعبين عقب اللقاء في غرفة خلع الملابس، موضحا: "لا أفضل الحديث بعد المباراة، لأن الأجواء تكون حماسية ومتوترة، أنتظر أن أكون هادئا، ولأمنح نفسي فرصة لتحليل أسباب ما حدث، لا داع للقلق، إنها المباراة الثانية، ونتواجد في المركز الثاني بالمجموعة، لكن بالتأكيد نحن بحاجة للتحسن وتقديم أداء أفضل"، مبديا حماسه لخوض مواجهة نيوكاسل مجددافي باريس. -(وكالات)