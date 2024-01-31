الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب يقتل حَكَمَة لإخفاء علاقته بها

حكمة
حكمة

حكمت محكمة ألمانية على مدرب فريق كرة قدم محلي (يدعى تينو ب.) بالسجن مدى الحياة، ودفع مبلغ 40 الف يورو كتعويض، بعد أن أقدم على طعن حَكَمَة شابة اكثر من 30 مرة، لاخفاء العلاقة الحميمة التي كان يقيمها معها.

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ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المدرب القاتل، بعد أن اكتشفت جثة الشابة كيزيا هنكه (19 عاماً) في إحدى الغابات في مقاطعة ساكسوني الألمانية، العام الفائت.

 

وكان الإثنان قد تعارفا بسبب اهتمامها المشترك بكرة القدم، واتفقا على حضور مباراة خارج المنطقة، ولكن المدرب عاد وحيداً في حينه وبرر ذلك بأن هنكه أرادت النزول في محطة على طريق العودة ولم يرها بعدها. وفي الوقائع تبيّن لاحقاً ان الاثنين أقاما علاقة قبل أن يطعنها المدرب المتزوج 32 طعنة ويلقي بجثتها في الغابة.

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 6 آلاف يورو إضافية لقاء مراسم الجنازة التي اقيمت للشابة المغدورة. -وكالات

 


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