مدير الدوري السعودي: صلاح مرحب به في اي وقت دون اي ضغوطات

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وارتبط صلاح بالانضمام إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن ليفربول تمسك باستمراره .وقال مايكل إيمينالو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو : "محمد صلاح مرحب به في أي وقت لكن لا أحد يتعرض لضغط أو مجبر على المجيء إلى هنا".وأضاف: "محمد صلاح هو الشخص المفضل لدي، إذا أراد هو أو غيره من الناس القدوم إلى السعودية، وكانت هناك فرصة للعمل مع الأندية بطريقة احترافية، سنكون سعداء للغاية بوجوده معنا".يذكر ان محمد صلاح كان أحد الصفقات التي أبرمها إيمينالو عندما كان مديرا رياضيا في تشيلسي، خلال عام 2014 .