الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مستعدون لتغطيته بالذهب" .. مفاجأة عن عرض السعودية لروبرت ليفاندوفسكي!

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البولندي روبرت ليفاندوفسكي

حال البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة الإسباني، يشبه حال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، فكلاهما يسعى السعوديون وراءه منذ الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تتم بنجاح وقتها.

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الصيف المنتظر ربما الوضع به مختلف، فقبل أسابيع، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة سافروا للرياض من أجل عرض بعض لاعبيهم على الأندية السعودية، بحثًا عن حل للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، موضحة أن من بين الأسماء المعروضة هو ليفاندوفسكي.


لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" لديها الجديد في هذا الشأن، وتبدو أن رغبة البولندي مختلفة لما يخطط له مسؤولو النادي..


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الصحيفة أوضحت أن البولندي هدفًا رئيسيًا للسعوديين في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن مسؤوليها عرضوا عليه تقاضي أكثر من 100 مليون دولار سنويًا، بل وزادت مؤكدة: "لديهم استعداد لتغطيته بالذهب مقابل الحصول على موافقته فقط!".


لكن "موندو" أكدت وفقًا لمصادر مقربة من المهاجم -والتي اعترفت بالعرض بالفعل- أن ليفاندوفسكي لا يرغب نهائيًا في الرحيل عن البرسا ويريد استكمال عقده الذي ينتهي عام 2025، وهو ما شدد عليه المهاجم نفسه في أكثر من تصريح رسمي، ليس بسبب النادي فقط، إنما كذلك لاستقرار أسرته في المدينة الإسبانية وشعورهم براحة كبيرة هناك.


وفي الوقت نفسه، زعمت الصحيفة أنه حتى ولو فكر روبرت في الرحيل، فإنه يفضل الدوري الأمريكي على نظيره السعودي، كما فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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