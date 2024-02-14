الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستقبل باريس سان جيرمان في أمان بدون مبابي بوجود هذا اللاعب!

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كليان مبابي

يستعد باريس سان جيرمان لخسارة نجم الفريق كيليان مبابي، هذا الصيف لكن قد يكون لديهم البديل الجاهز لتعويض غياب قائد فرنسا.


ويقترب مبابي، من الانتقال لريال مدريد بعد مفاوضات طويلة ومثيرة ويحلم باريس سان جيرمان بعام آخر من النجاح قبل مواجهتهم حقيقة أنهم سيكونون بدون أفضل هداف لهم في التاريخ.

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وسيكون استبدال مبابي، بلاعبًا أخر أمرًا صعبًا ولكن من المتوقع أن ينجح الفريق الباريسي في ذلك بعد سلسلة التعاقدات التى بدأها مستشار كرة القدم لويس كامبوس، الموسم الماضي بضمه 12 لاعبًا جديدًا.

 

ويعتبر اللاعب تشافى سيمونز، من أهم صفقات باريس ومستقبل النادى وخليفة مبابى ولكنه لم يظهر حتى الآن مع الفريق الفرنسي، ويلعب حاليًا مع فريق لايبزيج على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، ومن المرجح أن يعود هذا الصيف.


ويمكن أن يكون اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هو البديل المثالي لمبابي في باريس سان جيرمان.

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