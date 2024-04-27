الأحد 28 نيسان 2024
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البريميرليج

مشادة بين كلوب وصلاح تخطف الأضواء من تعادل ليفربول

نجم ليفربول محمد صلاح يدخل في نقاش حاد مع مدربه يورجن كلوب أمس -(من المصدر)
نجم ليفربول محمد صلاح يدخل في نقاش حاد مع مدربه يورجن كلوب أمس -(من المصدر)
 تضاءلت فرص ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر فأكثر، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه وست هام يونايتد 2-2 أمس، في افتتاح الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.اضافة اعلان
وسجل هدفي ليفربول كل من أندي روبرتسون (48) ولاعب وست هام توماس سوتشيك (65 بالخطأ في مرماه)، فيما أحرز جارود بووين (43) وميكاييل أنتونيو (77) هدفي وست هام. 
وارتفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة، بفارق نقطتين امام آرسنال الذي يلعب اليوم ضمن الجولة ذاتها أمام توتنهام، ونقطة واحدة وراء مانشستر سيتي الذي يلعب اليوم أيضا أمام نوتنجهام فورست، وله مباراة مؤجلة.
وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل بطلها محمد صلاح نجم الريدز.
وجلس النجم المصري على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة بقرار من مدربه الألماني يورجن كلوب.
واضطر كلوب للدفع بصلاح قبل النهاية بـ11 دقيقة، وأظهرت الإعادة التليفزيونية اشتباك صلاح مع كلوب لفظيًا قبل إجراء التبديل، حيث بدا اللاعب غاضبًا.
وصب صلاح، غضبه على كلوب، فيما حاول زميله داروين نونيز فض الاشتباك بإبعاده عن مدربه، في الوقت الذي كان المهاجم المصري مصرًا على الاندفاع نحو كلوب، لمواصلة التعبير عن غضبه.
من ناحية ثانية، كلف الحارس الكاميروني أندري أونانا فريقه مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين من أجل صراع المشاركة القارية الموسم المقبل وأهدى بيرنلي التعادل 1-1 في “أولد ترافورد”.
واعتقد البرازيلي أنتوني أنه منح يونايتد الفوز حين وضعه في المقدمة في الدقيقة 79 بعد خطأ دفاعي فادح في تمرير الكرة، لكن أونانا قدم خدمة جليلة لبيرنلي الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط، حين اجتاح بقبضتيه السويسري زكي أمدوني خلال خروجه لإبعاد الكرة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء الى “في أيه آر” نفذها أمدوني بنفسه بنجاح (87).
ورفع فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج رصيده الى 54 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة فقط أمام نيوكاسل يونايتد الذي أرسل شيفيليد يونايتد الأخير الى المستوى الثاني “تشامبيونشيب” باكتساحه 5-1، بينها ثنائية للسويدي المتألق ألكسندر أيزاك الذي رفع رصيده الى 19 هدفاً.
ويملك يونايتد فرصتين للمشاركة في “يوروبا ليج”، إما عبر الفوز بلقب الكأس حين يتواجه في النهائي مع جاره مانشستر سيتي في 25 أيار (مايو)، أو عبر المركز السادس في حال احتفظ الأخير باللقب.
ويبدو مسار الدوري نحو “يوروبا ليج” صعباً على يونايتد، إذ يتوجب عليه مواجهة أرسنال المتصدر الحالي في المرحلة بعد المقبلة، ونيوكاسل بالذات في المرحلة التي تليها.
وعلى غرار الصراع على اللقب والمقاعد القارية، تحتدم المنافسة على تجنب الهبوط الذي كان من نصيب شيفيلد بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة من 35 مباراة وبفارق 10 عن منطقة الأمان، فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر بـ24 نقطة وبفارق نقطة خلف لوتون تاون الثامن عشر الذي خسر أمس أمام وولفرهامبتون 1-2.
ويبتعد نوتنجهام فوريست بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط قبل استضافته اليوم مانشستر سيتي الثاني.
وفي مواجهة بين فريقين ضمنا مواصلتهما المشوار بين الكبار، تعادل الجاران فولهام وكريستال بالاس 1-1. -(وكالات)
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