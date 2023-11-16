مصير إيطاليا وهولندا على المحك في سباق الأمتار الأخيرة

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سيكون مصير العملاقين الإيطالي والهولندي على المحك في سباق الأمتار الأخيرة من تصفيات "يورو 2024"، على أمل تجنب خيبة تكرار ما حصل للأول في النسختين الأخيرتين من كأس العالم وللثاني في نهائيات البطولة القارية العام 2016، وبعدها مونديال روسيا العام 2018.ويجد المنتخب الإيطالي نفسه في وضع لا يحسد عليه، إذ يدخل الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الثالثة وهو في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا الثانية لكن مع مباراة أقل من الأخيرة، فيما حسمت البطاقة الأولى في هذه المجموعة لصالح إنجلترا، التي خسرت نهائي النسخة الماضية في معقلها "ويمبلي" أمام "الآتزوري" بالذات.ويرتبط مصير إيطاليا بمقدونيا الشمالية، التي لعبت دورا في حرمانها من محاولة الوصول إلى كأس العالم، بعدما أقصتها من نصف نهائي الملحق الأوروبي بالفوز عليها في أرضها 1-0 بهدف في الوقت القاتل، على غرار ما حدث في تصفيات مونديال قطر 2022.وتعود مقدونيا الشمالية إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ الخسارة التاريخية المؤلمة لأبطال العالم 4 مرات، وذلك حين تحل ضيفة في الملعب الأولمبي على روما اليوم في الجولة السابعة وقبل الأخيرة.ولم تكن إيطاليا محظوظة في مواجهتها الأولى مع مقدونيا الشمالية، منذ صدمة الفشل في التأهل الى مونديال قطر، إذ اكتفت بالتعادل الإيجابي 1-1 في 9 أيلول (سبتمبر) بالجولة الخامسة في أول مباراة لها بالتصفيات تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي خلف روبرتو مانشيني، مهندس التتويج القاري لبلاده صيف العام 2021.وفازت بعدها إيطاليا على أوكرانيا (2-1) ثم مالطة (4-0) قبل أن تسقط للمرة الثانية أمام إنجلترا التي ثأرت ذهابا لخسارتها نهائي صيف العام 2021 بفوزها (2-1) خارج الديار، قبل أن تكرر الانتصار إيابا في "ويمبلي" بنتيجة (3-1)، ما سمح لها بحجز بطاقتها إلى النهائيات.ويدرك رجال سباليتي صعوبة المهمة في الجولتين الأخيرتين من التصفيات، إذ عليهم الفوز على مقدونيا الشمالية يوم الجمعة في روما، ما يجعل التعادل مع أوكرانيا يوم الإثنين في ليفركوزن، كافيا لهم من أجل اللحاق بإنجلترا.وتخوض إيطاليا مباراتيها الأخيرتين بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، لكنها ضمت لاعب وسط آرسنال الإنجليزي جورجينيو الغائب عن المنتخب منذ حزيران (يونيو) الماضي، ومهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا المتعافي من إصابة.في المقابل، تمني هولندا النفس باللحاق بمنتخبات كبيرة مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وبلجيكا إضافة إلى ألمانيا المضيفة، من خلال حسم البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بعدما ذهبت الأولى لصالح كيليان مبابي ورفاقه مع "الديوك".وتحتل هولندا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهتين المباشرتين عن ملاحقتها اليونان، وبالتالي ستكون بحاجة للفوز يوم غد في أمستردام على أيرلندا الرابعة (6 نقاط) من أجل ضمان بطاقتها. أما في حال عدم حسم الأمور، سيحصل فريق المدرب رونالد كومان على فرصة أخرى الثلاثاء ضد منتخب جبل طارق المتواضع الذي يخوض في نيس مباراة "قاسية" ضد المنتخب الفرنسي.وما يرجح كفة هولندا، أن ملاحقتها اليونان لعبت مباراة أكثر منها وستغيب عن جولة اليوم، على أن تختتم مشوارها الثلاثاء المقبل على أرضها ضد فرنسا، علما بأن أبطال العام 2004، يملكون فرصة أخرى لبلوغ النهائيات عبر الملحق الخاص بدوري الأمم، الذي خصصت له 3 بطاقات مؤهلة لألمانيا 2024.وفي المجموعة الرابعة التي حسمت بطاقتها الأولى لصالح تركيا، تتنافس ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية مع فرصة قائمة أيضا بالنسبة لأرمينيا، فيما تحتل ويلز المركز الثاني بـ10 نقاط، بفارق المواجهتين المباشرتين عن كرواتيا، فيما تحتل أرمينيا المركز الرابع بسبع نقاط.وتخوض ويلز اختبارا صعبا في أرمينيا، قبل أن يختتم رجال المدرب روب بايج مشوارهم على أرضهم بعد 3 أيام ضد تركيا، فيما تحل كرواتيا ضيفة على لاتفيا الأخيرة (3 نقاط) قبل أن تختتم مشوارها في زغرب ضد أرمينيا.وبدا قائد ويلز بن ديفيس واثقا بقدرة فريقه على بلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا، قائلا: "ما نؤمن به هو أننا قادرون على تحقيق الفوز ضد أي فريق، وقد أظهرنا ذلك"، ومن بين الدول الأخرى الطامحة الى حسم تأهلها، هناك الدنمارك والمجر وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وسويسرا ورومانيا، فيما تبدو بولندا في طريقها للغياب عن النهائيات.وتتجه ألبانيا لحسم تأهلها للمرة الثانية في آخر 3 نسخ، حيث تحتاج الى التعادل على أرض مولدافيا اليوم من أجل تحقيق هذا الأمر وحسم إحدى بطاقتي المجموعة الخامسة التي تتصدرها بفارق نقطتين أمام تشيكيا وثلاث أمام بولندا بقوة نجمها روبرت ليفاندوفسكي مع مباراة أقل من الأخيرة.من جانبه، سيغيب جود بيلينغهام وليفي كولويل عن منتخب إنجلترا في المباراتين المقبلتين له أمام مالطا ومقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2024".وأعلن الاتحاد الإنجليزي سابقا، عن وصول بيلينغهام وكولويل إلى مقر التدريبات في سان جورجز بارك، لكنهما سيعودان إلى ناديهما لمواصلة عملية إعادة التأهيل.وكشف الاتحاد الإنجليزي أيضا، أن كلا من ماركوس راشفورد وكالفين فيليبس سيلتحقان في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بمنتخب الأسود الثلاثة بسبب ظروف شخصية.إلى ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الكرة الرسمية لبطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 حزيران (يونيو)، إلى 14 تموز (يوليو) من العام المقبل، حيث تم تقديم الكرة في الملعب الأولمبي بحضور حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير وقائد المنتخب السابق فيليب لام. -(وكالات)