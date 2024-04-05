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معان والرمثا يهزمان شباب الأردن والسلط بدوري المحترفين

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معان والرمثا يهزمان شباب الأردن والسلط بدوري المحترفين

عمان- الغد- حقق فريق معان فوزا مستحقا على نظيره شباب الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم. اضافة اعلان

وسجل أهداف معان كل من قصي نمر 45، عبد الملك مفتاحي 67، وحسين عبيدات 82، فيما سجل هدف شباب الأردن الوحيد أحمد صبرة 66.

ورفع معان رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة عشرة وفي المركز السادس، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 16 نقطة وبالمركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، حقق الرمثا فوزا متأخرا على ضيفه السلط بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب البديل خالد الذيابات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في مدينة إربد. 

وعزز الرمثا رصيده النقطي بالمركز الرابع وصولا للنقطة 25، فيما استقر السلط سابعا برصيد 16 نقطة.
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