الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مغادرة جماهير فريق بيرنلي بسبب مخاوف من سقوط سقف أحد مدرجات الملعب

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أثناء مغادرة الجمهور

اضطر المئات من جماهير بيرنلي الإنجليزي إلى إخلاء أحد مدرجات ملعب النادي "تيرف مور" بسبب سقوط جزء من سقف المدرج خلال مباراة فريقها أمام وولفرهامبتون -أمس الثلاثاء- في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي منتصف الشوط الأول من المباراة لاحظ الفريق الأمني في الملعب شريطا معدنيا متدليا من سقف مدرج "جيمي ماكيلروي"، لتتدخل الشرطة وأمن الملعب لاصطحاب الجماهير خارج المدرج.
 
 وعلق النادي -الذي ينافس على مراكز الهبوط في البريميرليغ- عبر حسابه بمنصة "إكس" عن الحادثة، وقال "نقل عدد من جماهير بيرنلي من جزء في مدرج جيمي ماكلروي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن السقف، نشكر المشجعين على تعاونهم وصبرهم أثناء قيامنا بذلك".


وكانت هناك تقارير عن شريط معدني يتدلى بشكل خطير من أعلى السقف، مع صور تظهر شيئا معلقا منها، ونقلت الجماهير التي أخليت من المدرج، إلى منطقة المشجعين بالنادي لمشاهدة ما تبقى من المباراة.


وكتب المراسل الإنجليزي "ستيف مادلي" -الذي كان حاضرا في ملعب المباراة- على منصة إكس "تم إخلاء جزء من مدرج جيمي ماكيلروي، بسبب تعليق قطعة معدنية بشكل خطير من السقف العلوي، مشجعو بيرنلي الحاضرون في تلك المقاعد مدعوون لمشاهدة بقية المباراة في منطقة الجماهير بالنادي".


ويتسع مدرج جيمي ماكيلروي في ملعب "تيرف مور" لحوالي 400 متفرج، وأبقت جزءا من المدرج خاليا لبقية المباراة حفاظا على سلامة الجماهير.


وانتهت المباراة بين بيرنلي وولفرهامبتون، بالتعادل 1-1.

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