"مقص الحلاقين" يفوق اهتمامات الرياضيين بالتحضير الذهني والفني للمباريات

خالد تيسير العميري

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عمان- يبدو أن اهتمامات العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، تسير نحو عالم الموضة وقصات الشعر، بشكل يفوق أحيانا اهتماماتهم في التركيز على الإعداد الذهني والنفسي قبل خوض الفعاليات الرياضية.ويحرص بعض اللاعبين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بالأردن، على تخليد مشاركتهم في مختلف التظاهرات المحلية والخارجية وبطرق عدة، أبرزها ابتكار قصات الشعر الغريبة، أو تسريحات خارجة عن المألوف وربما لا تتماشى مع العادات والتقاليد المتبعة، بهدف لفت الأنظار إليهم أو تسليط الضوء على قضية ما.وتؤكد اختصاصية علم النفس سمر سفاريني، أن اهتمام اللاعبين بقصات الشعر بشكل يفوق اهتمامهم في الإعداد الذهني والبدني للمباريات، يأتي تماشيا مع تبدل الأولويات.وقالت "نعيش اليوم في زمن يكثر فيه الاهتمام بالمظهر أكثر من المضمون، لقد تاهت منا السبل لتحقيق الذات بسبب توغل التسويق الإعلامي المفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يختلف هذا الموضوع من شخص لآخر".وتضيف سفاريني، في معرض ردها على استفسارات "الغد": "اللاعبون هم من الشريحة التي تتأثر بشكل أكبر من غيرهم، ويميل العديد منهم لإبراز بعض الصفات لظنهم أن هذه هي الطريقة المثلى لتسويق أنفسهم أمام الجمهور والمتابعين، حيث يعتبر البعض أن قصة الشعر هي طريقة لإبراز نقاط معينة في شخصيته مثل؛ القوة أو الهيبة أو التحدي والتباهي، خاصة إذا كان يشوبها الغرابة أو الخروج عن المألوف".وتابعت: "رغبة اللاعب في الاختلاف عن الآخرين قد تدفعه لذلك، ففي بعض الأذهان يسود الاعتقاد أن اختلاف المنظر يحقق الانتباه الشخصي، وبالتالي يلفت الانتباه لطريقة لعبه، وهكذا يحصد عدد أكبر من المتابعين من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قد يكون لانتماء اللاعب لجنسه أو ثقافة معينة دور في قصة شعر غريبة أو لافتة اعتادها منذ زمن وتأثر بها بعض أقرانه من الفريق".ولم تتوقف اختصاصية علم النفس في دراسة سلوك بعض اللاعبين وممارساتهم التي تسبق المباريات، بل تعمقت إلى تحليل أبعاد أخرى، بقولها: "التسويق الإعلامي هو أحد أبرز الأسباب التي تدفع اللاعب للظهور بشكل واضح ولافت، ظنا منه أنه سيتم التقاط صور أكثر له، حتى يتصدر عناوين الأخبار في المواقع الإعلامية، فيما قد يظن البعض أن رضاه عن مظهره في هذه القصة المميزة يحقق له جانبا من الثقة والراحة النفسية، وبالتالي سيؤثر إيجابا على أدائه في المباريات".واختتمت حديثها بالقول: "رغم حجم الهالة المحيطة بهذا الموضوع، إلا أن التحضير الذهني والفني قبل المباريات يجب أن تكون له الأولوية الرئيسية لدى اللاعبين؛ حتى لا يفقدوا البوصلة في طريق تحقيق التفوق الرياضي وحصد اللقب أو أحد المراكز المتقدمة، وهذا هو الهدف الرئيسي من خوض المنافسات".ومن جانبه، يقول هشام عمر صاحب محل حلاقة في حديثه لـ"الغد": "الكثير من المشجعين يمتلكون هوسا كبيرا في تقليد قصات الشعر، خاصة إذا أحدثت ضجة كبيرة في فضاء السوشيال ميديا وأصبحت حديث الشارع، وهو ما يجذب زبائن جددا لنا، خاصة إذا كانت التسريحة تتضمن رسوما أو قصات مشابهة".ومع وصفهم بعارضي الأزياء نتيجة اهتمامهم الزائد بتسريحات شعرهم، يرى مراقبون أن تغيير قصات الشعر بالنسبة للرياضيين وبصورة دورية، تأتي لقناعات اللاعبين من أجل منحهم الثقة خلال مشاركتهم في الأحداث الرياضية، مؤكدين أن "اللوك الجديد" للعديد من الرياضيين، أثار إعجاب البعض وأغضب الآخرين، خاصة وأن هذا الاهتمام يتزامن مع تراجع مستواهم، ما يجعلهم عرضة للنقد وفقا لقناعات المتابعين، الذين يروون أن تسريحاتهم أخذت جهدا ووقتا أكبر من تحضيرهم الذهني والفني للمباراة.وفي السابق، كان ينظر إلى ضعف الاهتمام بالمظهر الشخصي باعتباره رمزا للرجولة بالنسبة للرياضيين، أما اليوم فأصبحت تسريحات الشعر المتغيرة باستمرار تعكس جوانب أخرى تتعلق بالبعد التجاري، حيث يسعى اللاعبون للترويج إلى أنفسهم كعلامة تجارية قبل الشروع في الرعاية التجارية، المتعلق منها بالأحذية والملابس الرياضية وشفرات الحلاقة ومشروبات الطاقة وغيرها، كما يرى مراقبون، أن قصة الشعر باتت طريقة سريعة للتميز بالنسبة للرياضي، مثلما هي إنجازاتهم في أرض الملعب.ويعد الإنجليزي ديفيد بيكهام، من أوائل اللاعبين الذين بدأوا بتصفيف الشعر مع إبراز الوشوم في أجزاء متفرقة من الجسم، محدثا ضجة إعلامية كبيرة العام 2000، قبل أن يصبح واجهة دعائية للعديد من الشركات التجارية، لتفرض الرياضة على العديد من الرياضيين التألق أمام عدسات الكاميرا لإبراز ابتساماتهم في الحملات الدعائية ضمن مشاريعهم الشخصية، والتي حفزت البعض منهم لتطوير مستواه، فيما كانت انعكاساتها سلبية على البعض الآخر من الرياضيين.وفي حادثة تعكس "هوس" المشجعين الأطفال على تقليد قصات شعر نجومهم المفضلين والاقتداء بهم، تعود إلى الأذهان حادثة البرازيلي رونالدو دي ليما في كأس العالم لكرة القدم 2002، بعدما ظهر بقصة شعر غريبة و"بشعة" في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا بنصف نهائي المونديال، سعيا منه لإبعاد اهتمام الصحفيين عن إصابته وتحويل بوصلة اهتمامهم إلى تسريحته، ليقوم منتخب بلاده "السامبا" بإحراز اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، قبل أن يخرج رونالدو آنذاك في اعتذار مع إحدى المجلات الأميركية للأمهات بعد تقليد أبنائهن لقصته الشهيرة، مشيرا: "أعتذر من كل الأمهات اللاتي كان عليهن رؤية أولادهن يقلدون تلك القصة المروعة".