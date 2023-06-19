الثلاثاء 20 حزيران 2023
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منتخب الكرة يفوز على نظيره الجامايكي وديا

المنتخب الوطني لكرة القدم
المنتخب الوطني لكرة القدم
عمان - الغد - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم  معسكره التدريبي في النمسا بالفوز على نظيره الجامايكي وديا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فينر نويشتات، والتي تأني ضمن التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبلفي قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الحالي.اضافة اعلان
وسجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (د.56)، وعلي علوان (د.63)، وسجل للمنتخب الجامايكي بورك كوري (د.39).
وكان اللقاء الودي الأول للمنتخب الوطني في معسكر النمسا انتهى بالتعثر أمام صربيا 2-3، فيما خسرت جامايكا من قطر 1-2.
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