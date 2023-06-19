منتخب الكرة يفوز على نظيره الجامايكي وديا

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اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي في النمسا بالفوز على نظيره الجامايكي وديا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فينر نويشتات، والتي تأني ضمن التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبلفي قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الحالي.وسجل هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (د.56)، وعلي علوان (د.63)، وسجل للمنتخب الجامايكي بورك كوري (د.39).وكان اللقاء الودي الأول للمنتخب الوطني في معسكر النمسا انتهى بالتعثر أمام صربيا 2-3، فيما خسرت جامايكا من قطر 1-2.