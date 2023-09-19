منتخب سيدات اسبانيا امام خطر العقوبات

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في وقت وصفت اللاعبات التغييرات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بأنها غير كافية، بعد استقالة كل من رئيس الاتحاد لويس روبياليس وإقالة خورخي فيلدا، حيث طالبن بمزيد من الإجراءات لحمايتهن ولمنع تكرار اي حادثة في المستقبل.