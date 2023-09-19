الثلاثاء 19 أيلول 2023
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منتخب سيدات اسبانيا امام خطر العقوبات

منتخب سيدات اسبانيا
منتخب سيدات اسبانيا
بات وضع منتخب سيدات اسبانية في خطر، ففي حال رفض المنتخب الإسباني للسيدات الاستدعاء للمباريات الرسمية القادة بسبب قضية نجمة المنتخب جيني هيرموسو سيتعرض المنتخب لعقوبات، قد تشمل غرامة تصل إلى 30 مليون يورو بالإضافة إلى تعليق رخصته الاحترافية لمدة تتراوح بين 2 و 5 سنوات. اضافة اعلان

في وقت وصفت اللاعبات التغييرات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بأنها غير كافية، بعد استقالة كل من رئيس الاتحاد لويس روبياليس وإقالة خورخي فيلدا، حيث طالبن بمزيد من الإجراءات لحمايتهن ولمنع تكرار اي حادثة في المستقبل.
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