 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

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النجم رافائيل لياو

بدأ نادي الهلال في الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وذلك باستهداف نجوم عالميين لتدعيم صفوفه، وتعزيز قائمة نجومه الذي يمتلكهم حاليًا، ليستهدف أحد أهم النجوم في ميلان الإيطالي.

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وكشفت صحيفة "ojogo" البرتغالية، عن استهداف النجم رافائيل لياو جناح ميلان، من أجل ضمه خلال صيف 2024، على الرغم من أنه يعد هدفًا لأكبر العمالة في أوروبا.


وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال لياو جورج مينديش كان قد دخل في مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة بالفعل من أجله، كما أنه فتح الباب أمام الأندية السعودية، للانضمام إلى كوكبة النجوم العالميين الموجودين في دوري روشن السعودي.

 

وسيسافر أنطونيو لياو والد نجم ميلان بنهاية الأسبوع إلى السعودية بعلم نجله، من أجل التفاوض مع الهلال وفقًا لما أكدت الصحيفة البرتغالية، حيث أشارت إلى أن الوسيط البرتغالي ماريو روي سيساعد في المفاوضات، كما ساعد في تعاقدات مثل نيمار للزعيم وأوتافيو لنادي النصر.

 

ويُريد الهلال التعاقد مع لياو، بعد موافقة من جيسوس الذي كان مشرفًا على انطلاقته مع نادي سبورتنج لشبونة، وذلك لتعزيز الفريق الأزرق، الذي يُريد تحقيق إنجازًا غير مسبوق للأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية 2025.


ولم يتم مناقشة إمكانية كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي والبالغ 175 مليون يورو، ولكن إذا حصل ميلان على عرض مالي كبير من الهلال، قد يجعل النادي الإيطالي يوافق على الصفقة.


وكشف الصحفي نيكولو شيرا عن تلقي لياو عرضًا، ولكن اللاعب البرتغالي يشعر بالسعادة في ميلان ولا يفكر في الرحيل.

 

 

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