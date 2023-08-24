الخميس 24 آب 2023
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من هو حارس ميسي الشخصي الذي أصبح حديث مواقع التواصل؟

حارس ميسي الشخصي
حارس ميسي الشخصي
أثار الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكونه يأخذ عمله على محمل كبير من الجد ولا يفارق ميسي كأنه ظله.اضافة اعلان

ورغم اختلاف نشطاء مواقع التواصل على اعتبار ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم، فإنهم أجمعوا على أنه يحتاج لحماية وحراسة شخصية في الولايات المتحدة الأميركية، قد لا يحتاجها في أوروبا، ولذلك اختار نادي إنتر ميامي حارسا لميسي، تقول الصحافة إنه ربما كان مع القوات الخاصة ويتعامل مع حماية ميسي وكأنه في حرب.

وأظهر برنامج "شبكات" بتاريخ (2023/8/23) لقطات فيديو تداولها النشطاء بكثرة لحارس ميسي وهو يلاصقه كظله، بحيث لا يسمح لأي شخص بالاقتراب من نجم كرة القدم، ولا يتردد بدفع كل من يحاول الاقتراب من النجم أو احتضانه لالتقاط صور معه، ولم يتوقف الأمر مع الحارس عند هذا الحد، بل إنه يواصل ملاصقته لميسي حتى في الملعب، ويركض على طول خط التماس بينما ميسي يلعب، كما أنه يقف بالمرصاد لأي مشجع يحاول اقتحام أرضية الملعب لأخذ صورة مع اللاعب الأرجنتيني.

وأصبح حارس ميسي مادة للسخرية وفبرك الكثيرون صورا للحارس تظهره كأنه يلاصق ميسي خلال رفعه لكأس العالم في الدوحة، في حين فبرك آخرون صورا للحارس وهو يتصدى لأسد يريد أن يهاجم ميسي، وصورة أخرى وهو يلاصق ميسي حتى في السرير بينما يحتضن البطل كأس العالم.

ولم تخلُ منصات التواصل من التعليقات الساخرة من الحارس، ومنها ما كتبته الناشطة ريما التي رأت أنه من العادي أن يحظى ميسي بحراسة مشددة بهذا الشكل، وكتبت "أمر عادي جدا، نجوم السينما وكرة السلة وكرة القدم في أميركا عندهم حراس شخصيين لأن الناس هناك لا يحترمون خصوصيتهم وعندهم هوس بنجومهم".

ورأى المغرد محمد أن ألقاب ميسي المتتالية تجعله جديرا بهذه الحراسة وقال "ثاني أفضل لاعب بجيله ومدلل الفيفا والهارب من موجة الاحترافية بالسعودية إلى مقابر الدوري الأميركي.. طبيعي الدلال وطبيعي أنه يحقق خمسة ألقاب بالمباراة الواحدة، على المدلل، كلشي متوقع".

وعلق الناشط وائل في تغريدة له قائلا "يستاهل الـGOAT، حمايته خط أحمر إذا حد اتهجم عليه كسر رجله بيصير رونالدو أفضل لاعب في العالم".

أما الناشط أحمد فلفت إلى أن حارس ميسي الشخصي قد يؤثر على سير المباراة، وتساءل "تتوقعون ما يأثر على قرار الحكم؟ أو ما يثير رهبة الخصم؟ شي غريب جدا يعني جوا الملعب ليش الحارس موجود أكيد في أمن على البوابات".

في حين اعتبر الناشط مروان أن الحارس يقوم بعمل يليق بمكانة ميسي وقال "آخر فترة ناس كثار اتهجموا واقتحموا الملعب مشان صورة مع ميسي والرجل بيعمل شغله فقط لاغير وأنا مني وعلي حطوله حارسين لكل قدم حارس".

الجزيرة 
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