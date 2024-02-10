الأحد 11 شباط 2024
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من هو حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

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من هو حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا، والتي تقام على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم.

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حكم مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

وقع الاختيار على الحكم الصيني ما نينغ، لإدارة المباراة النهائية للنسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا، ليكون أول حكم من الصين يقود المواجهة الختامية للبطولة القارية.


ويساعد ما نينغ في إدارة المباراة النهائية بين قطر والأردن الحكمان الصينيان زهو فاي، وزهانغ تشينغ.

 

في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.


وستكون مباراة قطر والأردن هي الرابعة التي يديرها ما نينغ في كأس آسيا 2023، بعدما قاد مباراة كوريا الجنوبية والبحرين في دور المجموعات، ومباراة قطر وفلسطين في دور الـ16، ومواجهة إيران واليابان في ربع النهائي.


وبدأ الحكم الصيني مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكماً وطنياً بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتباراً من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، بحسب وكالة الأنباء القطرية.


وأدار ما نينغ 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مواجهة الإياب لنهائي نسخة عام 2022 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، وشارك كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بولندا.


وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينغ، في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم يدر أي مباراة، مكتفياً بالتواجد كحكم رابع في ست مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاماً.

 




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