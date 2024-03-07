الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مهمة جديدة للإنتر أمام بولونيا.. ونابولي يستقبل تورينو

من التدريبات الجماعية لفريق انتر ميلان الإيطالي - (من المصدر)
من التدريبات الجماعية لفريق انتر ميلان الإيطالي - (من المصدر)
مدن – يقص فريقا نابولي وتورينو شريط افتتاح منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 10:45 من مساء اليوم في ملعب "مارادونا".اضافة اعلان
ويخوض فريق إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اختبارا جديدا حينما يحل ضيفا على بولونيا عند الساعة 8 من مساء يوم غد، حيث يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بولونيا، المركز الرابع برصيد 51 نقطة.
ويسير بولونيا، بقيادة مديره الفني تياجو موتا لاعب إنتر ميلان السابق، بشكل أكثر من رائع في الموسم الحالي، ويسعى إلى تحقيق فوز يعزز من مساعيه للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
على الجانب الأخر، تتجاوز طموحات إنتر ميلان فكرة اللعب على المستوى القاري، حيث يطارد الفريق بقوة اللقب رقم 20 في تاريخه بالدوري الإيطالي، وفض الشراكة مع جاره وغريمه التقليدي ميلان في المركز الثاني لأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري.
وما يعقد من مهمة بولونيا في مواجهة ضيفه إنتر، هو أن الأخير حقق الفوز في كل مبارياته التسع التي خاضها ببطولة الدوري منذ بداية العام الحالي، كما أن الفريق توج بلقب كأس السوبر على حساب نابولي، وفاز على أتليتكو مدريد الإسباني 1-0، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد.
وفي مواجهة أخرى بالجولة نفسها، يتطلع يوفنتوس إلى تحقيق فوز جديد يضمن له الحفاظ على المركز الثاني، وذلك حينما يواجه ضيفه أتالانتا. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويبدو أن طموح الفوز باللقب بات بعيد المنال، لكن الفريق يسعى للحفاظ على مركز الوصافة وضمان بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويأمل أتالانتا في الاقتراب مجددا من المركز الرابع، حيث يحتل حاليا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا الرابع، وبفارق نقطة خلف روما صاحب المركز الخامس.
من جانبه، سيحاول ميلان الفوز على ضيفه إمبولي، وانتظار تعثر يوفنتوس أمام أتالانتا، من أجل الصعود للمركز الثاني بالمسابقة. ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 56 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس، ويأتي الفوز على إمبولي في مقدمة أولويات ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، والذي تحاصره الانتقادات رغم تحقيق الفريق لنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.
على الجانب الآخر، ستكون المباراة صعبة على إمبولي، الذي خسر في الجولة الماضية أمام كالياري بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي باقي مباريات الجولة، يحل فروسينوني ضيفا على ساسولو، ويلعب كالياري مع ساليرنيتانا، ويحل مونزا ضيفا على جنوى، ويستضيف فريق ليتشي منافسه هيلاس فيرونا، فيما يحل روما ضيفا على فيرونتينا ويلعب أودينيزي في ضيافة لاتسيو. -(وكالات) 
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