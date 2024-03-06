الأربعاء 06 آذار 2024
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الدوري الأوروبي

مهمة صعبة لليفربول في "دبلن".. وروما يتربص ببرايتون

فرحة لاعبي ليفربول الإنجليزي بتسجيل أحد الأهداف في مباراة سابقة - (من المصدر)
فرحة لاعبي ليفربول الإنجليزي بتسجيل أحد الأهداف في مباراة سابقة - (من المصدر)
مدن - تستعد الفرق التي تصدرت مجموعاتها في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لخوض مبارياتها في البطولة القارية، وذلك عندما تخوض مباريات ذهاب دور الـ16، بحثا عن مقعد لها في دور الثمانية.اضافة اعلان
وستكون أبرز مواجهات هذا الدور اليوم، تلك التي تجمع سبارتا براغ التشيكي وليفربول الإنجليزي الساعة 8:45 مساء، حيث تعود أهمية هذه المباراة لرغبة ليفربول من أجل تحقيق النجاح في هذه البطولة، لتكون خير وداع للألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
ويرغب كلوب في توديع الفريق بشكل لائق وأن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق هي المباراة النهائية لهذه البطولة التي ستقام في دبلن.
ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على نوتنجهام فورست بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة، كما يسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات، خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مباراة ستحدد كثيرا مصير لقب الدوري الإنجليزي.
في المقابل، يتطلع سبارتا براغ، الذي تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتغلبه على غلطة سراي في الدور المؤهل لدور الـ16، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز على ليفربول.
واستطاع براغ أن يحرج غلطة سراي، الذي تغلب على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا (6-4) في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في الدور المؤهل لدور الـ16. واستطاع براغ أن يحقق الفوز في 12 مباراة من آخر 14 مباراة له، لكنه يعلم تماما صعوبة المواجهة أمام ليفربول.
وقال الدنماركي بريان بريسك مدرب سبارتا براغ: "أعتقد أن كل رياضي لديه اعتقاد بإمكانه الفوز بأي مباراة، لكن بالطبع علينا أن نكون واقعيين ونحن نعلم جيدا أن ليفربول واحدا من أفضل الفرق على المستوى الدولي".
وكان سبارتا براغ التقى بفريق ليفربول في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم "2010-2011" وحينها تعادلا في التشيك سلبيا، قبل أن يفوز ليفربول في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" بهدف نظيف.
وستكون أبرز مباريات هذا الدور هي تلك التي تجمع بين روما الإيطالي وضيفه برايتون الإنجليزي الساعة 8:45 مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو بروما.
وسيتخلى مدرب روما دانيلي دي روسي ومدرب برايتون روبرتو دي زيربي عن صداقتهما في هذه المباراة، حيث كان مدرب برايتون قد كشف عقب القرعة التي أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض: "دي روسي صديقي، ابنتي صديقة ابنته، وأنا أحترمه بشدة، هو يعيش لكرة القدم مثلي، لديه قلب كبير".
وستشهد أيضا هذه المباراة صراع من نوع خاص بين روميلو لوكاكو لاعب روما، وجواو بيدرو مهاجم برايتون؛ حيث أن الثنائي ينافسان على لقب الهداف ولدى كل منهما 6 أهداف ويتواجدان في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة.
وتقام مباريات مثيرة أخرى بنفس التوقيت، حيث يلعب كارابج أجدام الأذربيجاني مع باير ليفركوزن الألماني، الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن في كافة البطولة ويقدم موسما رائعا بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.
كما يلتقي مارسيليا الفرنسي مع فياريال الإسباني، وبنفيكا البرتغالي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وفرايبوج الألماني مع ويستهام الإنجليزي، وميلان الإيطالي مع سلافيا براغ التشيكي، وهذه اللقاءات الأربع تقام في توقيت موحد عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم. (وكالات) 
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